Filip, despre înlocuirea miniștrilor înaintați de PDM în Guvernul Chicu: „PSRM-ul a acționat emotiv”

„Acum, Partidul Socialiștilor din R. Moldova a acționat emotiv”. Asta spune liderul democraților, Pavel Filip, despre decizia de luni a socialiștilor de ai revoca din funcție pe miniștrii înaintați de Partidul Democrat în Guvernul Chicu. Declarațiile au fost făcute luni seara, 9 noiembrie, de Pavel Filip în cadrul emisiunii de la Europa Liberă.

În aceste context, liderul PDM susține că decizia Partidului Democrat de a-și retrage reprezentanții de la guvernare este una asumată și a fost luată „pentru că este nevoie de o reformatare a Guvernului sau a guvernării în Republica Moldova lund în calcul că suntem într-o situație fără precedent”.

„Cât ține de decizia luată de Partidul Democrat în ziua de sambătă, la ședința Biroului Executiv extins este o decizie asumată, este o decizie bine gândită care are în spate și multă analiză, dar nu numai analiză pentru că în toată această perioadă noi am mers în teritoriu și am avut foarte multe discuții sincere și deschide cu membrii partidului, dar și cu simpatizanții Partidului Democrat. De aceea, noi singuri am ajuns la această concluzie că oricum avem nevoie de o reformatare a Guvernului sau a guvernării în Republica Moldova lund în calcul că suntem într-o situație fără precedent. Credeam că acum este o situație excepțională și anume de acest lucru are nevoie Republica Moldova. Iată aceste elemente stau în spatele deciziei pe care a luat-o Partidul Democrat și considerăm că este o decizie argumentată.

Chiar și după cele întâmplate astăzi noi rămânem pe această decizie, cum spuneam – asumată. Eu cred că acum pe PSRM-ul a acționat emotiv. Prin faptul că i-am anunțat că ne retragem exponenții din guvern după validarea mandatului președintelui ales am avut în vedere responsabilitatea, am vrut să scoatem în evidență responsabilitatea pe care o purtăm noi”, a declarat Pavel Filip.

Miniștrii desemnați de Partidul Democrat din Moldova (PDM) în Guvernul Chicu, patru la număr, au fost revocați luni, 9 noiembrie, din funcții, după ce conducerea Partidului Democrat a anunțat că după alegeri se va retrage de la guvernare.

Sâmbătă, 7 noiembrie, PDM a luat decizia să își retragă reprezentanții săi din Executiv pentru a oferi președintelui ales posibilitatea de a construi o colaborare eficientă cu Legislativul și Executivul, în conformitate cu prevederile constituționale și respectând votul exprimat de cetățeni, și această decizie rămâne în vigoare.