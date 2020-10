Dodon, după declarația șefului spionajului rus: „Stimați parteneri ruși și americani, nu vă băgați în treburile interne ale R. Moldova, găsiți-vă alt teren de joacă”

„Eu cred că a fost un mesaj al Statelor Unite ale Americii, iar rușii le-au răspuns. Eu nu cred că SUA, la această etapă, ar fi interesate de destabilizarea situației din R. Moldova”. Asta spune candidatul independent la prezidențiale, susținut public de Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Igor Dodon, despre declarațiile șefului spionajului extern al Federației Ruse, Serghei Narishkin, care acum câteva zile a adus acuzații dure în adresa SUA care, potrivit oficialului rus, se implică în treburile interne ale țărilor prietene Rusiei, iar în Moldova, americanii ar pregăti chiar o revoluție.

În acest context, Igor Dodon a venit și cu un îndemn către partenerii externi din Federația Rusă și Statele Unite ale Americii, îndemnâdu-i „să nu se bage în treburile interne ale R. Moldova”. Declarațiile au fost făcute de Dodon vineri, 22 octombrie, în cadrul emisiunii sale „Igor Dodon Răspunde”.

„Eu am mai spus, nu cred în maidan fără susținerea geopolitică a marilor jucători. Eu marii jucători îi consider Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Da, sunt state membre ale Uniunii Europene care poate ar dori să joace un rol. Eu nu cred că Rusia are vreun interes să destabilizeze situația în Republica Moldova. Eu sunt ferm convins că Bruxelles-ul, Uniunea Europeană nu își dorește destabilizarea în Republica Moldova și crearea situației de haos, aici, la frontiera cu Uniunea Europeană, pentru că destabilizarea este o problemă și pentru Uniunea europeană.

Ce ce ține de SUA eu am un dialog foarte bun. Eu nu cred că Statele Unite ale Americii, la această etapă, ar fi interesate de destabilizarea de aici. Eu am văzut aceste mesaje care se dau. Americanii spun că aici sunt experții ruși, rușii au spus că americanii vor să facă destabilizare. Știți, foarte des astfel de mesaje forțele geopolitice le dau, de preîntâmpinare a unor activități și sper foarte mult că acest mesaj din partea Federației Ruse a fost așa „Noi știm, noi vedem pentru a preîntâmpina dorința eventuală a unora să destabilizeze situația”.



Ce ține de mesajul lui Narishkin, eu cred ca fost mesajul Statelor Unite, iar rușii le-au răspuns. Eu vă rog foarte mult, stimați parteneri importanți și ruși și americani, nu vă băgați în treburile interne ale Republicii Moldova. Dacă aveți între voi, geopolitic, dispute cine mai tare, cine mai mare, luptați între voi geopolitic în altă parte, nu în Moldova. Pe noi lăsați-ne în pace. Noi o să ne clarificăm singuri, nu ne trebuie nouă aici destabilizare. Găsiți-vă alt teren de joc geopolitic, nu aici, nouă moldovenilor lucrul acesta nu ne trebuie și eu voi face tot posibilul ca, după aceste alegeri prezidențiale, în țară să fie pace”, a declarat Igor Dodon.

Șeful spionajului rus, Serghei Narishkin a venit marți, 20 octombrie, cu acuzații dure în adresa SUA care, potrivit oficialului rus, se implică în treburile interne ale țărilor prietene Rusiei, iar în R. Moldova, americanii ar pregăti chiar o revoluție. Declarațiile au fost făcute de Serghei Narishkin pentru agenția de stat rusă TASS.

Fostul președinte al administrației prezidențiale ruse spune că SUA s-au implicat deja în treburile interne din Belarus și Kârgâstan, iar ar acum ar pregăti o „revoluție colorată” în R Moldova în cazul în care Igor Dodon ar câștiga alegerile.