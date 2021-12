„Show-ul de azi din Parlament a fost organizat doar pentru a ascunde incompetența actualei guvernări și a fost pus la cale de Maia Sandu, care se răzbună în acest fel pe Partidul „ȘOR”, susține președintele formațiunii Ilan Șor, în contextul în care procurorii au cerut joi, 16 decembrie, să-i fie ridicată imunitatea parlamentară.

„De ce a avut loc tot acest show la Parlament? În primul rând, Maia Sandu nu și-a putut ascunde emoțiile și furia când am anunțat că lansăm procedura de impeachment împotriva ei. În al doilea rând, ea știe că în fracțiunea ei nu toți sunt de acord cu ceea ce face și ceea ce se petrece astăzi în țară. Și în al treilea rând, Maiei Sandu îi este frică de rezistența pe care o opunem actualei guvernări”, consideră Ilan Șor.

Șor mai spune că președinta R. Moldova, Maia Sandu „folosește subiectul miliardului doar în scop de PR politic, pentru a masca incompetența actualei guvernări”.

„Oamenii întregi la cap înțeleg că subiectul miliardului este ridicol. Încă în lunile martie și aprilie a acestui an i-am propus, am rugat-o pe Maia Sandu să convoace Consiliul Suprem de Securitate, pentru a analiza propunerea acționarilor de a cumpăra portofoliul de credite și întoarcerea banilor în buget. Însă Maia Sandu nu a mișcat un deget în această privință. Acest lucru arată că Sandu folosește tema miliardului doar în scop de PR, pentru că ea nu are de gând să întoarcă acești bani. Sandu a demonstrat că subiectul miliardului este o poveste ieftină, pentru că dacă ar fi fost interesată câtuși de puțin și-ar fi trimis subalternii să discute cu avocații mei. Cu acest subiect vor să le închidă ochii oamenilor și să ascundă propria lor incompetență”, mai spune Ilan Șor.

„Am un ultim mesaj pentru voi: râde cel care râde la urmă”, a punctat președintele Partidului „ȘOR”.

Președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani și care în 2019 a fugit din R. Moldova și este anunțat în căutare a declarat că la 13 decembrie formațiunea pe care o conduce va începe procedura de impeachment împotriva președintei R. Moldova, Maia Sandu.

Procurorul general interimar Dumitru Robu a depus joi, 16 decembrie, la Parlament nouă cereri privind solicitarea acordului de ridicarea a imunității deputatului fugar Ilan Șor, reținerea, arestarea, percheziționarea și trimiterea în judecată a acestuia pe nouă capete de acuzare, printre care – escrocherie, spălare de bani, crearea sau conducerea unei organizații criminale, fals în declarații, dar și delapidarea averii străine și abuz de serviciu. DETALII