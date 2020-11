Deputații, gata să revină la muncă: Opoziția îl făcea pe Dodon premier în aceste zile. Vreo 2-3 proiecte și vom vedea dacă există majoritate parlamentară și care este aceasta

După o pauză de mai bine de două luni, Biroul Permanent al Parlamentului se va reuni în după-amiaza zilei de miercuri, 18 noiembrie, urmând a fi stabilită data ședinței Legislativului. Parlamentarii trebuie să aprobe un șir de proiecte, printre care cel cu privire la Banca Națională a Moldovei, legea cu privire la asigurări și bugetul statului. Deputații din opoziție vorbesc că PSRM ar pregăti o inițiativă privind trecerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) din subordinea președintelui în cea a Guvernului și care ar putea fi înregistrată în curând. De partea cealaltă, deputatul socialist, Grigore Novac, a spus pentru ZdG că în partid nu s-a discutat despre o asemenea inițiativă legislativă, dar nu exclude că un asemenea proiect ar putea fi înregistrat, deoarece „fiecare deputat are dreptul la inițiativă legislativă”.

Vicepreședintele Parlamentului, președintele fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusari, spune că cel mai probabil la următoarele ședințe ale Legislativului se vor dezbate proiectele privind activitatea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), legea cu privire la asigurări, dar și proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024, pe care Platforma DA nu îl va susține.

Cât privește un eventual proiect cu referire la revenirea Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), pe care l-ar pregăti deputații PSRM, deputatul ne-a spus că, deoacamdată, nu a văzut o asemenea inițiativă, dar nu exclude că ar putea apărea în curând.

„Nu am auzit despre un asemenea proiect, dar nu exclud că poate fi. Ne putem aștepta la orice, dar cel puțin nu am auzit să fie înregistrat un asemenea proiect”, ne-a spus Slusari.

Parlamentarul mai spune că, la următoarele ședințe, va fi clar dacă mai există majoritate parlamentară și care este aceasta.

„Noi nu vom susține proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei în justiție și cred că nici alți deputați nu vor vota. Acest Guvern nu are niciun drept juridico-moral să propună o asemenea Strategie. Vedem dacă sunt voturi. Celelalte proiecte cred că vor fi susținute indiferent de culorile politice, dar vor fi vreo 2-3 proiecte în baza cărora noi vom vedea dacă există majoritate parlamentară și care este această”, a mai spus Alexandru Slusari pentru ZdG.

Deputatul Iurie Reniță, cel care în vara anului curent, împreună cu parlamentarul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, au elaborat mai multe amendamente la Legea cu privire la SPPS, prin care se propunea revenirea instituției din subordinea președintelui R. Moldova în subordinea Guvernului, ne-a spus că „în momentul în care vom avea un Guvern pro-european, SPPS și SIS în mod firesc trebuie să revină la Guvern și Parlament”.

„Eu am avut două inițiative legislative vizavi de revenirea SIS-ului la Parlament și a SPPS la Guvern. Este absolut firesc să revină pentru că sunt chestiuni de administrare și președintele nu are nimic cu chestiuni de acest gen. Atunci ei au respins categoric. Nu era interesul lor. Acum Dodon și-a amintit că suntem republică parlamentară. El și-a tras toate instituțiile statului sub el și, din păcate, partea cea mai proastă este că aceste instituții au acceptat în mod anticonstituțional să treacă în subordinea președintelui, informal pe alocuri. SPPS și SIS au fost marele erori ale Blocului ACUM. S-au cedat absolut nejustificat. Aici a fost o mare eroare. În momentul în care vom avea un Guvern pro-european aceste structuri în mod firesc trebuie să revină la Guvern și Parlament”, a spus parlamentarul pentru ZdG.

În contextul în care coaliția dintre PSRM și PDM s-a rupt, parlamentarul spune că țara are nevoie de un alt Guvern, iar președintele ales ar trebuie să ceară sprijinul partidelor parlamentare pentru a investi un nou Executiv pro-european care în perspectivă va declanșa alegerile parlamentare anticipate. Reniță mai spune că nu a observat ca deputații platformei Pentru Moldova să aibă o poziție tranșantă de susținerea a lui Șor sau să meargă într-o coaliție cu PSRM.

„În 2-3 săptămâni Guvernul poate fi schimba, dacă există voință politică, dar fără deputații din Partidul Șor. Voturi sunt. Acum cel mai important este să prevaleze interesele naționale. Este necesar un Guvern pro-european. PDM-ul să nu pună condiții că nu vor vota cu Pro Moldova sau Pentru Moldova căci ei toți sunt creația lui Plahotniuc. Din partea celor de la Pentru Moldova nu am văzut o poziție tranșantă cum că ar fi cu Șor și ar merge într-o eventuală coaliție cu PSRM. Acum mult mai important este ca președintele ales să vină cu un mesaj clar că are nevoie de sprijinul partidelor parlamentare pentru a investi un nou Guvern pro-european care în perspectivă va declanșa alegerile parlamentare anticipate. Declanșarea alegerilor parlamentare în prezent înseamnă miopie politică, în primul rând, fiindcă Renato Usatâi este pe un val incredibil de mare. PSRM și Usatâi au posibilitatea să ia 50%. Doar un miop politic poate să insiste astăzi sau într-o lună sau două pe organizarea alegerilor anticipate. Trebuie de creat un Guvern pro-european, de ieșit din perioada de iarnă și apoi de văzut ce facem mai departe. Este necesar ca joi să revenim la activitatea Parlamentară și să creem o majoritate PAS, Platforma DA, PDM, cei de la Pro Moldova și cei neafiliați. Am fi 53-54 de persoane. Eu o asemenea soluție văd și aș susține-o”, ne-a spus parlamentarul Iurie Reniță.

Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Grigore Novac, a spus pentru ZdG că în partid nu s-a discutat despre o eventuală inițiativă legislativă privind revenirea SPPS în subordinea Guvernului, dar nu exclude că un asemenea proiect ar putea fi înregistrat, deoarece „fiecare deputat are dreptul la inițiativă legislativă”.

„Totul este posibil, pentru că fiecare deputat are dreptul la inițiativa legislativă și ar putea fi și un asemenea proiect. În echipă nu am discutat despre o astfel de inițiativă și nu știu dacă a fost înregistrat așa ceva în Parlament. Chiar dacă va exista un asemenea proiect, el în primul rând trebuie să fie discutat în Comisia juridică. Noi de obicei discutăm atunci când este proiectul, dar asemenea proiect încă nu există. Dacă va fi, noi ne vom întruni în grupurile de profil al fracțiunii, așa cum facem de obicei. Am văzut că cineva vorbea despre asta. Se pare că cineva ne sugerează să facem asta”, ne-a spus Novac.

„Deputații din opoziție îl făceau și pe Dodon premier în aceste zile. Unii politicieni mai puțin responsabili furnizează vreo 10-20 de scenarii posibile și unul din ele se întâmplă, iar când se înfăptuiește un scenariu acești politicieni spun că ”țineți minte că eu v-am spus că așa va fi”, dar nu spun despre celelalte 19 scenarii din domeniul fantasticii care nu au avut loc. Cel mai talentat în acest sens este Renato Usatîi. El le știe pe toate. Noi dacă avem ceva de spun ori facem briefinguri sau conferințe de presă”, ne-a spus deputatul socialist Grigore Novac.

Luni, 16 noiembrie, mai mulți deputați din opoziție au afirmat că socialiștii ar pregăti o inițiativă privind trecerea SPPS din subordinea președintelui în cea a Guvernului. În același timp, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirma că Igor Dodon ar pregăti un scenariu astfel încât să ajungă în funcția de prim-ministru.

Pe 16 noiembrie, la o zi de la alegerea candidatei PAS, Maia Sandu, în calitate de președintă a Republicii Moldova, președintele în exercițiu Igor Dodon a anunțat că inițiază consultări cu fracțiunile parlamentare, pentru „evitarea unei crize politice”. La consultări, însă, nu s-a prezentat nicio fracțiune parlamentar.

„Nici nu mă așteptam că o să vină. Am vrut să văd care vor fi mișcările lor. Nici nu s-au gândit că au căzut singuri în capcană”, a reacționat Dodon după ce partidele parlamentare i-au ignorat îndemnul.

În iunie 2019, în urma unei inițiative legislative înaintată de către președintele R. Moldova, Igor Dodon, privind modificarea Legii cu privire la activitatea Serviciul de Protecție și Pază de Stat, instituția SPPS a trecut din subordinea Guvernului în subordinea Președinției.