Declarația PDM în legătură cu cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale: „După învestirea noului președinte ales, PD își va retrage reprezentanții din Guvern”

Membrii Partidului Democrat (PDM) au participat sâmbătă, 7 noiembrie, la ședința Biroului Executiv extins al Partidului Democrat, în cadrul căreia a fost adoptată o decizie cu privire la poziția PDM în legătură cu cel de-al doilea scrutin al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie 2020.

„Republica Moldova, dar și întreaga omenire traversează o perioadă complicată. Pandemia Covid-19 a schimbat felul în care guvernele țărilor lumii vedeau dezvoltarea statelor lor în următoarea perioadă. În țara noastră lucrurile s-au complicat și mai mult. Pe lângă pandemie, am avut o secetă fără precedent care a năruit speranțele agricultorilor în acest an, dar și un scrutin prezidențial care aduce tensiune și radicalizare în societate. Avem în față turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Republica Moldova a ajuns la un moment de cotitură, un punct de referință care va determina direcția în care ne vom mișca în continuare.

Considerând că Republica Moldova și guvernarea au nevoie de o resetare având în vedere tendințele ce se prefigurează la nivel internațional regional, dar și intern în ceea ce ține de funcționarea unor domenii vitale cum ar fi economia, domeniul social, cel de ocrotire al Sanatatii sau Educației, pornind de la consultările și discuțiile constante și sincere avute cu membrii și simpatizanții săi în ultimile luni, Partidul Democrat declară următoarele: Partidul Democrat își reiterează apartenența la valorile europene și social democrate și își reafirmă disponibilitatea de a muncii și în continuare pentru implementarea acestor deziderate. Partidul Democrat din Moldova consideră că după doi ani de instabilitate politică, pandemie, criză economică, secetă severă, alegerile parlamentare anticipate ar fi o catastrofă pentru întreaga țară care ar fi aruncat în haos și interminabile războaie politice cu consecințe dramatice pentru țară și oamenii ei. Partidul Democrat este consecvent în deciziile sale. Am asigurat mereu echilibrul pe scena politică și vom menține neutralitate în alegerile prezidențiale.

Așa cum am anunțat și înaintea primului tur de scrutin îndeamnăm și în continuare membrii și susținătorii noștri să voteze conform valorilor pe care le împărtășesc. Partidul Democrat din Moldova a luat decizia ca imediat după învestirea în funcție a președintelui ales să își retragă reprezentanții săi din guvern pentru a oferi acestuia posibilitatea de a construi o colaborare eficientă cu Legislativul și Executivul în conformitate cu prevederile constituționale și respectând votul exprimat de către cetățeni.

Partidul Democrat invită toate partidele politice parlamentare autentice la un dialog pentru a identifica o formulă guvernamental-reprezentativă capabilă să depășească criza să relanseze economia și să lupte eficient împotriva pandemiei. Solidaritate internațională este un termen pe care încep să-l folosească tot mai des guvernele statelor lumii. Să începem de la solidaritate națională, asta din punctul de vedere al nostru înseamnă o altfel de politică. Altfel de politică pentru Partidul Democrat înseamnă altceva decât ce-a fost până acum. Eu vreau să vă spun că noi am intrat în această coaliție nu situațional. Noi am delegat membrii partidului în Guvern pentru a munci. Și exponenții Partidului Democrat au muncit cu demnitate și au făcut față domeniilor pentru care au muncit. Noi nu ne-am propus să facem figurație politică. Eu am impresia că mulți au luat declarațiile mele despre resetarea sau reformarea Partidului Democrat din Moldova ca unele formale sau sterile. Noi cu adevărat am reformat Partidul Democrat din Moldova. Astăzi, Partidul Democrat din Republica Moldova este o construcție autentic politică. Noi ne-am curățat, dacă vreți, până și de ultimele elemente care au prejudiciat imaginea PDM, de ultimele elemente din cauza cărora au avut de suferit ca imagine colegii noștri care sunt profesioniști și demni. Noi vedem ce mișcări se fac în ultima perioadă de timp în interiorul Parlamentului. Vedem această migrare dintr-un partid într-o mișcare, într-un alt partid, într-un bloc, apoi într-o platformă și noi înțelegem foarte bine ce se întâmplă. Poate cineva crede că este un joc de șah foarte sofisticat, dar într-adevăr sunt vizibile ațele păpușarilor care mută aceste figuri dintr-o parte în alta. Partidul Democrat astăzi a făcut această declarație și face acest pas, poate într-o parte, pentru că vrea să facă politică curată, pentru că vrea să facă politică sau să meargă pe înțelegeri politice care trebuie să fie corecte și trebuie să fie respectate. Așa vedem noi altfel de politică și sunt absolut sigur ca acest fapt va aduce mai multă transparență și va face formațiunea politică mai puternică și următorul dialog în Parlament va fi dintre formațiunile politice care știu a face altfel de politică”, declară Pavel Filip

Partidul Democrat condus de Pavel Filip nu și-a desemnat candidat la alegerile prezidențiale din R. Moldova.

„PDM a decis să schimbe modul în care face politică. (…) În aceste alegeri sunt doar doi candidați. Punct. Nu vedem sensul să intrăm în acest război politic și să irosim forțele. E o funcție onorifică. Președintele nu poate mări salariile”, a declarat Filip.