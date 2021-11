„CREPOR a devenit o afacere familiară, dar și familială, a familiei Lebedinschi, sub drapelul PSRM”. Acuzații și fapte despre numiri suspecte la instituția condusă de soția deputatului socialist

Directorul adjunct pentru medicină al Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR), Dumitru Moscalenco a demisionat din funcție, deoarece, susține el, a fost forțat să depună cererea de demisie. Situația a scăpat de sub control la CREPOR după ce, la conducere, a venit soția deputatului socialist Adrian Lebedinschi, spune Moscalenco.

„În septembrie 2020, postul de director al CREPOR a devenit vacant și fosta ministră a Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, îndeplinind indicațiile venite de mai sus, a improvizat un concurs care a fost „câștigat” de Veronica Lebedinschi, medic ordinar la Spitalul de psihiatrie, fără experiență în domeniul managementului medical și fără a cunoaște lucrul în reabilitare medicală”, susține Moscalenco.

În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare, învingătoare a concursului a fost desemnată Veronica Lebedinschi, informa pe 19 septembrie 2020, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la fix o lună de la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției de director al CREPOR.

Dumitru Moscalenco afirmă că responsabilă pentru organizarea „concursului” a fost Djulieta Popescu, pe atunci secretară de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

„Dânsa a impus membrii comisiei să voteze pentru Veronica Lebedinschi, deși eu am avut majoritatea voturilor, promițându-le funcții si posturi, lucru care s-a și întâmplat ulterior”, afirmă Dumitru Moscalenco.

Djulieta Popescu a fost numită secretară de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, responsabilă de domeniul asistenței sociale, pe 19 noiembrie 2019 de Cabinetul de miniștri condus de Ion Chicu.

După ce ar fi aranjat ca Veronica Lebedinschi să câștige concursul, Popescu ajunge director adjunct pe producere si exploatare la CREPOR. Medicul precizează că la scurt timp după numirea Veronicăi Lebedinschi în funcția de șefă a CREPOR, și soția lui Vasile Cușcă, care era pe atunci secretar de stat la MSMPS „a fost inventat un post nou – Șef Departament relații publice”.

Vasile Cușca a fost mai mulți ani șeful Direcției politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale, iar în perioada martie – august 2021 a fost secretar de stat la MSMPS. Din august, Cușca este secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Datele publice arată că soția acestuia a fost angajată la CREPOR pe parcursul anului 2018, după ce a demisionat din funcția de consultant în cadrul Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare.

„Soțul altei membre a comisiei, a tov. Șalunova (Vera Șalunova, n.r.) a devenit șef pe protezare la CREPOR și Cireașa de pe tort: Djulieta Popescu ajunge director adjunct pe producere si exploatare la CREPOR”, afirmă Dumitru Moscalenco.

Datele publice verificate de ZdG arată că Vera Șalunova a fost consultant principal în cadrul Direcției Juridice a MSMPS, iar din octombrie 2021 este șefa Serviciului juridic al MSMPS.

Informațiile publice consultate de ZdG demonstrează că Djulieta Popescu, fostă secretară de stat și fostă șefă de direcție la MSMPS a fost angajată, în august 2021, în funcția de director adjunct pentru producere și exploatare al CREPOR.

„Trei membri ai comisiei au fost avantajați direct de către noua directoare. Oare asta nu e trafic de influență?”, se întreabă Dumitru Moscalenco.

Medicul susține că „toată administrația acum e acaparată de socialiști, amici/cunoscuți de-ai soților Lebedinschi, aleși pe principii politice. Recent pe lângă șeful de garaj, adus de ea în funcție, a mai apărut un șef, pe un post care nu a existat niciodată și care acum există doar pe hârtie – șef pe serviciul auto. Adică, un fel de șef pe șeful de garaj, garaj în care activează un șofer … cu 2 șefi. Un alt șofer, care a muncit la CREPOR de la începuturi a fost forțat, prin șantaj să se concedieze. Șefi peste șefi, cu salarii mari, cu fotolii moi, care sunt incompetenți și nu fac nimic. Atâția șefi și șefuleți, credem că nu mai există la vreo altă instituție. Iată cum se irosesc banii statului. Și acest management distructiv, până la urmă va aduce la ruinarea treptată și totală a instituției, lucru care deja se întâmplă”, afirmă Moscalenco.

Numirile pe criterii politice sau de rudenie nu s-au oprit însă aici, susține Dumitru Moscalenco. „Soțul șefei, deputatul socialist, Adrian Lebedinschi, împreună cu alte persoane străine, din septembrie 2020, după orele de lucru sau în weekend, veneau la CREPOR pe furiș si studiau acte, verificau documente, date din calculator etc. Iar în decembrie, la ședința Parlamentului, seara, în grabă mare, fără mare zarvă, a fost aprobată o nouă organigrama a CREPOR-ului, înaintată de deputatul A. Lebedinschi, făcută după placul lor. Și de atunci a început dezlănțuirile si dezmățul”, relatează Dumitru Moscalenco.

„În calitate de șefa pe achiziții a fost numită amica tovarășei Lebedinschi, Lilia Buștiuc, fosta șefă a Pieții Centrale, demisă din cauza unor fapte de corupție de către fostul primar interimar al Chișinăului. Economist a fost adus nepotul familie Lebedinschi, un tânăr de 28 de ani. Șef în Secția Protezare a fost pus un cunoscut de-al lor, care habar nu are ce sa facă, deoarece nu cunoaște nimic în protezare. Fosta șefă, care cunoștea bine lucrul si secția activa cu succes, a fost eliberată din funcție. La cantină e instalat în post de șef, Pantaz, soțul tovarașei Buștiuc, cea de la Piața Centrală. De 2 ori pe săptămână se fac pateuri, pârjoale, sandwichuri si se cară cu ligheanele în direcție necunoscută. Veronica Lebedinschi a impus lucrătorii să semneze că chipurile nu are loc așa ceva, ca să nu-i dea afară de la lucru. La Serviciul Auxiliar Gospodăresc sunt angajați vreo 3-4 șefi și vreo 2 lucrători”, relatează fostul director adjunct al CREPOR”, menționează Dumitru Moscalenco.

Datele publice arată că Lilia Buștiuc a fost demisă de la Întrepriderea Municipală „Piața Centrală” în februarie 2020. Soțul ei, Iurie Pantaz era și el anterior angajat la Piața Centrală.

Contractul individual de muncă din 11 aprilie 2019, prin concediere din funcția de directoare interimară a ÎM „Piața Centrală” a Liliei Buștiuc, a încetat la 21 iunie 2019. O dispoziție în acest sens a fost semnată de primarul general interimar Ruslan Codreanu.

„Există suspiciuni că Serviciul Pază, dar și cel de Construcții, sunt firmele soțului șefei, eventual trecută pe alt nume, sau al fratelui lui A. Lebedinschi. Nu miroase oare aici a conflict de interese? Soțul doamnei director a fost observat periodic, dimineața tare sau după orele de muncă cum făcea controale pe teritoriul CREPOR, urmărind cum lucrează constructorii, paza, alte servicii. Astfel, CREPOR-ul a devenit o afacere familiară, dar și familială, a familiei Lebedinschi, sub drapelul PSRM”, constată Dumitru Moscalenco.

Directoare adjunctă pentru producere și exploatare de la CREPOR, Djulieta Popescu a refuzat să vorbească cu ZdG, iar Veronica Lebedinschi și soțul ei, deputatul socialist Adrian Lebedinschi, nu au răspuns la telefon.

„Eu vă mulțumesc foarte mult și nu voi comenta nimic absolut. O zi frumoasă în continuare”, a spus Djulieta Popescu.

Ulterior, Adrian Lebedinschi a revenit cu un apel și ne-a spus că el vine la CREPOR nu pentru controale, dar pentru că este beneficiar al acestei instituții.

„Din anul 2008 eu sunt la evidență în instituția dată ca persoană protezată și respectiv eu din 2008 sau 2009 sunt pacientul lor și sunt înregistrat la ei. 80-90 la sută din personal cunosc de acolo. În 12 ani am relații cu ei pur personale, comunic. Nepoți eu în genere nu am. Unul are 9 și altul 7 ani. N-am idee despre cine vorbiți”.

„Vreau să pregătesc acum o cerere în instanța de judecată în legătură cu acuzațiile pe care le-a adus el (Dumitru Moscalenco n.r.). Eu sunt foarte bucuros că în sfârșit a apărut acest mesaj cu referință la persoană, pentru că până în prezent au fost mai multe scrisori anonime, în diferite instanțe – la doamna Nemerenco, la Ministerul Muncii, la Inspecția Muncii, la Parlament și la doamna Sandu. Unde vreți. Fix aceleași acuzații se aduceau. Recent, cred că săptămâna trecută sau în această săptămână, nu mai știu când, a finalizat controlul Inspecția financiară care a constatat că sunt niște aberații. S-a făcut inspectare la CREPOR practic timp de o lună, la solicitarea comisiei parlamentare.

Scrisorile anonime, potrivit lui Lebedinschi, au început să vină după ce ce soția lui a fost numită șefă la CREPOR.

„Da, pentru că a început să ceară de la ei executarea obligațiunilor de serviciu. Ca și în orice instituție, fluctuația cadrelor este. Nu decid eu, omul dacă a decis să plece, pleacă. Din ceea ce știu eu mi se pare că o singură persoană a fost concediată fiind sancționată, pentru că regulat, nu mai țin minte ce făcea, știu că era o persoană. Restul toți au fost concediați, adică demiși la cererea personală”, menționează deputatul socialist.

Ziarul de Gardă va reveni ulterior cu mai multe detalii la acest subiect și oferă drept la replică celor vizați.