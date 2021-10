Chiar dacă contractul pentru construcția căilor de acces a complexului sportiv „Chișinău Arena” ar urma să fie semnat în noiembrie lucrările nu vor fi finalizate până la sfârșitul anului curent din cauza temperaturilor scăzute, a declarat pentru Ziarul de Gardă administratorul SRL „Arena Națională”, Eduard Calancea.

„Cu căile de acces situația este precontractuală, deocamdată contractul nu este semnat. Este un proiect de contract care se discută cu partenerii. Chiar dacă anticipăm că va fi semnat în noiembrie, tehnologic vorbind nu este posibil ca drumul să fie construit până la Anul Nou, pentru că vine perioada rece a anului și nu poți să pui stratul bituminos. Tehnolologic nu este posibil la temperaturi mai reci, deaceea noi nu anticipăm că obiectul o să fie dat în exploatare mai devreme decât în aprilie-mai anul viitor, din cauza drumului.

Am venit cu un demers la Consiliul de Administrare, format din mai mulți reprezentanți, inclusiv de la ministere, APP, la care am spus ca să se ia o decizie referitor la conservare. Am primit însă un mesaj că nu se recomandă conservarea, dar semnarea cât mai urgentă a Acordului adițional la contract ca să înceapă lucrările pentru drum, așa ca noi să ne putem lansa la nivel operațional. Oricum, chiar dacă ne lansăm o să trebuiască să avem niște mijloace financiare circulante mici ca să putem să demarăm toată mașinăria aceasta.