Patru falsuri ale săptămânii despre războiul din Ucraina

Declarație nefondată la o emisiune TV. Invitatul – Igor Dodon



În cadrul unei emisiuni televizate, din data de 18 martie, a canalului „NTV Moldova”, Igor Dodon, fostul președinte al R. Moldova, actualul președinte de onoare al PSRM, a făcut o declarație care nu corespunde adevărului privind sursele financiare cheltuite de Guvern pentru criza refugiaților.

„Guvernarea ar trebui, în regim urgent, împreună autoritățile locale, să găsească resurse pentru a acoperi cheltuielile lor, care au fost făcute în ultimele trei săptămâni, pentru că ei (Guvernul, n.r.) au oprit alte programe (proiecte, n.r.). Ei au luat bani de la școli, de la repararea drumurilor, de la repararea grădinițelor ș.a.m.d., și i-au ajutat pe refugiați”, este una dintre declarațiile lui Igor Dodon din cadrul emisiunii „Întrebarea principală” (Главный вопрос, n.r.) de la NTV Moldova.

Igor Dodon în cadrul emisiunii „Întrebarea principală” de la NTV Moldova din 18 martie 2022

Alina Merlici, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a explicat că deși Comisia pentru Situații Excepționale a R. Moldova (CSE), prin dispoziția nr. 10 din 15 martie, a redistribuit de 225 de milioane de lei de la programul Dezvoltarea drumurilor, suma respectivă nu este prevăzută pentru ajutorul refugiaților. Banii vor fi redistribuiți pentru programul Rețele electrice, mai exact către S.A. „Energocom”, a precizat Merlici.

Într-un comunicat oficial al Guvernului R. Moldova se precizează că până la data de 21 martie, totalul donațiilor de bunuri, ceea ce include: corturi, alimente, pături, articole de igienă și alte produse, pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina de către Guvern, este de circa 4,8 milioane de euro, care au fost distribuite în felul următor:



– 4,1 mil. euro – prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, donații gestionate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, mai exact centrele de triere de la punctele de trecere a frontierei;



– circa 478 de mii de euro – produse alimentare și bunuri de primă necesitate gestionate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin intermediul depozitului central de la Vatra;



– circa 227 mii euro – medicamente și dispozitive medicale, gestionate de Ministerul Sănătății.

Anastasia Taburceanu, purtătoarea de cuvânt al Guvernului R. Moldova a precizat că: „banii și donațiile nu vin la Guvern, ci la agențiile ONU care sunt responsabile de gestionarea crizei. Guvernul doar recepționează banii”.

Alerte false cu bombă în școlile din regiunea transnistreană



Mai multe alerte false cu bombă în instituții de învățământ din regiunea transnistreană au fost înregistrate la începutul săptămânii.

Pe adresele electronice ale administrației școlilor, liceelor și colegiilor din orașele Tiraspol, Bender, Râbnița, Dubăsari și Camenca au fost expediate mai multe mesaje prin care sesolicita eliberarea regiunii de sub ocupația rusă. „Nu vom mai suporta ocupația rusă. Acestea sunt condițiile noastre: eliberarea regiunii de sub ocupația rusă, în cazul neîndeplinirii lor școlile vor fi aruncate în aer.” La finalul adresării se anunță mesajul: „Slavă Moldovei! Moarte rușilor!”.



Așa-numitul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat că școlile vizate în alertele cu bombă au fost evacuate, iar de marți, 22 martie, elevii au trecut la un regim de studii online. „Clădirile instituțiilor de învățământ sunt inspectate. Deocamdată, din fericire, nu a fost confirmat niciun caz de minare a clădirilor școlilor. Este unicul caz în care informațiile false bucură. Cei care au răspândit aceste „glume” trebuie să știe că pedeapsa va fi severă”, a scris liderul separatist pe canalul său de Telegram. Ulterior, pretinsul minister al afacerilor interne din stânga Nistrului a confirmat că „niciun mesaj privind minarea clădirilor instituțiilor de învățământ și a centrelor comerciale nu a fost confirmat”.

Mesajul alertei cu bombă din regiunea transnistreană. Foto: MVDPMR

Reprezentanții Biroului Politici de Reintegrare de la Chișinău afirmă că anunțul privind pretinsa minare a școlilor din regiunea transnistreană a fost „o provocare”, menită să „creeze tensiuni și panică în societate”. „Această acțiune reprezintă o provocare absolut evidentă, menită să răspândească panică și să creeze tensiuni și adversitate în societate, iar organele naționale competente urmează să elucideze toate circumstanțele și să aplice măsurile prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Copiii și instituțiile de învățământ sunt subiecte foarte sensibile și nu pot face obiect al politizărilor și confruntărilor inutile, fiind necesară concentrarea eforturilor pe garantarea respectării drepturilor fundamentale ale tuturor copiilor, inclusiv la educație în limba maternă”, se precizează într-un anunț al Biroului Politici de Reintegrare, solicitat de Ziarul de Gardă.

Ucraina NU creează viruși care ar afecta sistemul reproductiv al femeilor ruse



Dmitri Rogozin, directorul „Roskosmos” susține că în Ucraina ar ar fi avut loc experimente biologice desfășurate de Pentagon, iar scopul acestora este de a dezvolta „arme cu țintire etnică” împotriva „populației ruse”. El a declarat că această armă ar afecta sistemul reproductiv al femeilor ruse. Rogozin însă nu a oferit nicio dovadă în confirmarea afirmațiilor sale.

Mihail Podolyak, consilierul Președintelui Ucrainei, a infirmat declarația șefului RosKosmos printr-un anunț făcut pe canalul său de Telegram. Podolyak a susținut că acest fals face parte din agenda propagandistică rusească. „Astăzi (18 martie), la inițiativa Federației Ruse, s-a desfășurat o ședință urgentă a Consiliului de Securitate al ONU cu o agendă extrem de cinică și falsă: „Cu privire la fapte noi ale activității militare și biologice ale SUA în Ucraina”. Și, deși acum toată lumea înțelege lipsa de temei și falsitatea tuturor declarațiilor publice rusești (și asta în ciuda costurilor încântătoare ale lobby-ului și propagandei), Rusia a încercat totuși să prezinte fapte presupuse noi legate de activitatea militar-biologică a SUA în Ucraina”, anunță Podolyak în adresarea sa online.Asemenea afirmații au fost respinse anterior, atât de SUA, cât și de UE și Ucraina. „Dezinformarea rusă are un istoric de promovare de naraţiuni manipulatoare despre arme biologice şi presupuse «laboratoare secrete»”, a spus purtătorul de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe, Peter Stano, adăugând că UE nu are cunoştinţă de existenţa unor laboratoare ucrainene care să nu fie în conformitate cu legislaţia internaţională.



Dmitri Rogozin este fost viceprim-ministru al Federației Ruse. Din anul 2018 este șef al agenției rusești de explorare spațială. Drept răspuns al referendumului din Crimeea, din anul 2014, Rogozin a devenit una dintre primele șapte persoane din Rusia care a primit interdicția de a călători în Statele Unite ale Americii, Canada și Uniunea Europeană, iar activele aflate pe teritoriul acestor țări i-au fost confiscate. Pe Twitter, Rogozin a ironizat sancțiunile declarând că nu are active peste hotare.

Mesajul din mediul on-line despre norul toxic care vine din Ucraina este „fake news”



Un mesaj de alertă, care circulă intens pe platforma de mesagerie „WhatsApp”, anunță că un nor toxic din Ucraina, care ar conține sulf, plumb și alte metale grele, va ajunge în România.

Mesajul sună în felul următor: „Un nor toxic format în urma bombardamentelor din Ucraina se apropie de România. Bombardamentele din ultimele trei săptămâni din spațiul ucrainean au dus la formarea unui nor toxic care ar conține sulf, plumb și alte metale grele. Acesta a ajuns deja în Polonia, Republica Moldova și alte țări din Europa. Iar mâine ar ajunge, conform prognozelor, în România”.

Turnul de televiziune din Kiev, lovit de rachete rusești, 1 martie 2022. Foto: Twitter

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) din România a confirmat că acest mesaj este un fals. „ANPM confirmă faptul că aceste ştiri sunt false, adică norul poluant, chiar dacă există, nu este tocmai corect să-l numim nor toxic. Ce aş putea să vă spun foarte concret este că din datele care ne-au venit la CAMS, acel nor a conţinut vineri 1,3 miligrame pe metru cub monoxid de carbon şi noi ştim foarte bine că pentru monoxidul de carbon avem o reglementare de 10 miligrame pe metru cub, ceea ce înseamnă că e mult sub pragul care poate să ne îngrijoreze”, a afirmat Fülöp Lóránd, șeful ANPM din România.



Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din România, de asemenea, infirmă informațiile despre „norul toxic”. „Ca urmare a răspândirii pe canalul WhatsApp a unui mesaj prin care se prezintă pe teritoriul României va fi prezent un nor toxic care ar conține sulf, plumb și alte metale grele, format în urma bombardamentelor din Ucraina, vă informăm că informațiile prezentate sunt false și se înscriu în spectrul informațiilor de tip FAKE NEWS”, se specifică în postarea DSU.

