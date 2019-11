Opt întrebări adresate psihologului

Dacă luna octombrie, la ZdG, au fost organizate consultații juridice pentru cititori, luna noiembrie, am decis să fie perioada întâlnirilor cititorilor ZdG cu psihologii. Prima întâlnire a avut loc joi, 7 noiembrie. Cea care le-a oferit consiliere psihologică celor veniți la ZdG este Victoria Gonța, cu o experiență profesională de peste 25 de ani. Experta în psihologie crede cu tărie că terapia sufletului este vocația sa. Așa cum discuțiile cu psihologii sunt confidențiale, am decis să nu dezvăluim date despre subiectele discutate de cititori cu experta în psihologie. În schimb, nu am ratat șansa de a-i adresa Victoriei Gonța câteva întrebări.

Ce trebuie să știe oamenii despre vizita la psiholog?

În R. Moldova, psihologul este perceput ca fiind magician, psihiatru sau pedagog. Se mai crede că psihologul este medicul care, oferindu-ți o pastilă sub forma unui sfat, îți rezolvă problema. Psihologul, însă, nu dă sfaturi. Psihologul este cel care te conduce spre conștientizări. Deciziile le iei singur. Nu există un sfat valabil pentru toți. Fiecare își alege ce i se potrivește. Soluția, de fapt, e la fiecare dintre noi, nu la psiholog.

De ce este important ca oamenii să apeleze la psiholog?

În țările cu nivel înalt de dezvoltare socio-economică, vizita săptămânală la psiholog este considerată o normalitate. În R. Moldova, din cauza stereotipurilor, vizita la psiholog este percepută ca fiind una rușinoasă. Or, și sărăcia este o barieră în calea sănătății, în general, nu doar a sănătății emoționale, așa cum serviciile de consiliere psihologică costă. Când omul are o problemă, se lasă înghițit emoțional de ea, astfel, nu știe că deține soluția. Dacă în aceeași situație ar fi altcineva – prietenii, colegii, rudele, am ști ce să-i spunem, am ști cum trebuie să procedeze ei. Noi, aflându-ne în aceeași situație, nu știm ce avem de făcut pentru că partea emoțională blochează partea rațională a creierului, fiind stopat procesul de luare a deciziilor. De aceea, vizita la psiholog e recomandată. Psihologul vine ca o resursă suplimentară, în afară de resursele tale interioare. Acesta n-o să-ți spună ce să faci, dar cel puțin o să-ți zică „mai gândește-te o dată”, o să-ți sugereze să mai analizezi, o să-ți atragă atenția la ceva care poate îți scapă din vedere, astfel schimbându-se cursul lucrurilor. Se deschide un canal spre o nouă percepție, o nouă viziune, asta face un psiholog în terapie. Așa înțelegi că nu ești singur cu problema ta, devii forță și găsești resurse.

Când anume trebuie să-ți dai seama că ai nevoie de un psiholog?

Atunci când nu mai faci față situației: nu te ia somnul din cauza gândurilor, nu mai ai poftă de mâncare, sau invers – mănânci mult, dar inconștient, deja. Ai nevoie de consiliere psihologică atunci când emoțiile te depășesc, vin fără ca să le chemi și simți că pierzi controlul asupra lor. E cazul să mergi la un specialist și atunci când oamenii din jurul tău nu te mai înțeleg și nici tu nu-i mai înțelegi. Foarte mulți oameni, care au tulburări de personalitate, nu mai realizează că au nevoie de ajutor.

Per general, viața noastră psihică este foarte complicată, mult mai complicată decât oricare alt aspect al vieții.

Un bărbat la psiholog, o femeie la psiholog? Care este diferența?

Nu e prea mare diferență pentru că și bărbatul, și femeia, vine cu o problemă. Și pe unul, și pe celălalt îl doare, le este dificil să le rezolve singuri. Diferența o face, probabil, maniera deschisă sau mai puțin deschisă de a se plânge. Femeile sunt mai emotive și vorbesc mai mult, ele aglomerează discursul cu detalii, în timp ce bărbații sunt mai rezervați în discursuri și așteaptă mai mult de la psiholog. Femeile sunt mai sincere, mai deschise, bărbații sunt mai reticenți, dar ei sunt mai executivi. Dar, în realizarea unor sarcini sau teme de acasă pe care obișnuim să le dăm, bărbații sunt mai practici.

Mai e ceva. Bărbații se panichează repede când e vorba despre probleme de sănătate, femeile sunt mai rezistente, nu se tem pentru sănătatea lor atât de mult, dar ele și se îngrijesc mai mult de sănătatea lor.

Bărbații vin la psiholog când au pierdut ceva, când se află într-un episod agresiv de depresie, în timp ce femeile vin atunci când încă sunt triste, încă nu au ajuns la depresie. Chiar și așa, este diferență de la om la om. Unele femei rabdă toată viața înjosirea, durerea și suferința, în timp ce mulți bărbații își păstrează echilibrul emoțional indiferent de situație.

Care sunt cele mai frecvente probleme cu care se adresează moldovenii?

De cele mai dese ori, problemele țin de vârstă. Astfel, copiii sunt dominați de frici: frica de eșec, frica de a ieși în societate. În era digitală, sunt mulți copii sociofobi. Copiii sunt atrași de jocurile și aplicațiile digitale și comunică foarte puțin. De multe ori, aceștia se izolează, alții, invers, devin agresivi. Simptomele care trebuie să-i pună în gardă pe părinți, ar fi rosul unghiilor, smulgerea părului, ticuri nervoase, clipitul ochilor, bâlbâiala – acestea nu pot fi trecute cu vederea.

Tinerii vin cu probleme de decizii profesionale. Foarte mulți nu știu încotro s-o apuce, totodată, se confruntă cu lipsa siguranței în ziua de mâine. Elementele depresive sunt cauzate de instabilitatea socială, politică, economică. Acestea îi afectează mult.

Mulți tineri vin cu probleme de relații, nu știu să construiască relații și trăiesc singurătăți dureroase. Chiar tineri trecuți de 25 de ani nu cunosc cum să-și construiască relații cu persoanele de sex opus, nici măcar de prietenie.

Familiile vin cu conflicte de ordin matrimonial, împărțirea copiilor, a bunurilor. Tot mai des întâlnită e problema infidelității. Partenerii nu comunică suficient, sau o fac într-o manieră de care ajung să regrete mai târziu.

Vârstnicii vin cu probleme de singurătate. Sunt afectați de sărăcie, de lipsa comunicării cu copiii lor plecați peste hotare. Vârstnicii de la noi sunt trecuți prin foame, prin perioade grele și sunt învățați să tacă. Mai des vin cei care au tulburări psihice.

Cum alegem un psiholog bun?

Un psiholog bun este cel care te înțelege, este receptiv față de ceea ce-i spui, este deschis să te ajute, este empatic. Este cel cu care ai stabilit o relație terapeutică, ai încredere, vorbești deschis și simți că ești în siguranță.

Unde este limita dintre psiholog și psihiatru?

Sănătatea mintală este cel mai bun indicator în determinarea zonei de intervenție, fie a psihologului, fie a psihiatrului sau a neurologului. Psihologul lucrează cu persoanele care au anumite stări anxioase, dar le pot controla, își dau seama de existența acestora și vin la psiholog. Psihologul nu prescrie medicamente, doar neurologul și psihiatrul pot prescrie medicamente. Dacă cantitatea simptomelor trece în calitate, e nevoie să intervină psihiatrul sau neurologul. E normal să te îngrijorezi, nu e normal ca grija să devină ordinea de zi și de noapte. E normală frica de lucruri firești, nu e normală fobia. Sunt firești stările de tristețe, nu este firească anxietatea.

Ce reguli fundamentale ar fi de urmat spre o stare psihologică echilibrată?

Contează prioritățile. De asta e important să avem un echilibru al priorităților și al așteptărilor noastre. Dacă vreau mult, nu mă mulțumește nimic, iar dacă-mi pun drept scop ceva mai mic, mai repede îl ating, astfel am mai mari șanse să mă bucur decât cel care care are scopuri mari și irealizabile.

Fericirea pornește de la acceptarea sinelui, de la stabilirea priorităților actuale și a scopurilor de viitor. E important ca echilibrul priorităților să fie întemeiat pe echilibrul vieții, iar echilibrul vieții este strict condiționat de respectarea formulei 3×8.

Formula 3×8 însemnând opt ore de muncă, opt ore de odihnă activă, adică – timp petrecut cu sine, timp dedicat familiei, hobby-urilor noastre, și opt ore de odihnă pasivă, adică somn. Dacă nu respectăm această formulă, riscăm ca sănătatea noastră să aibă de pătimit, după care putem deveni nemulțumiți.