VIDEO/ Milionari în documente, datori pe viață în realitate

Angela Sănduță are 46 de ani. Are viza de reședință într-o casă modestă din Ialoveni. Locuiește însă cu chirie, într-un apartament simplu din Chișinău, împreună cu cei doi copii ai săi. Nu are pe numele său înregistrate bunuri imobile sau mașini. Muncește la o companie din Chișinău și trăiește doar din salariu. Deși niciodată nu a avut afaceri și nu a trăit în lux, s-a trezit, într-o zi, datoare statului cu aproximativ 3 milioane de lei, sumă care, s-a dublat după calcularea penalităților și amenzilor. „N-am văzut așa bani. N-am ținut așa bani în mână și nici nu am văzut. Nu am avut de unde”, spune femeia.

Istoria Angelei Sănduță începe în 2015, când muncea la o firmă deținută de familia Butnaru. O cunoștea și spune că avea o relație de prietenie cu Olga Butnaru, care, la scurt timp, a devenit soția lui Vladislav Musteață, proprietarul Companiei „Pro Imobil”. Angela Sănduță mergea la ei acasă, ajutându-i la curățenie. Într-o zi, Olga a întrebat-o, dacă Angela l-ar putea ajuta pe soțul ei.

Angela Sănduță

„În principiu, mergeau băieții cu sacoșa…”

„A venit Vlad și m-a rugat, dacă-i posibil, să-l ajut, să-mi scrie câteva apartamente pe mine, pentru că el acolo nu poate… Mi-a explicat că lucrează la o firmă imobiliară. A zis că-i tot ok, legal, nu-i nimic ilegal. Prima ce l-am întrebat, având doi copii, fiind singură, a fost dacă nu-i nimic ilegal. Îmi dau seama că apartamentul costă. Să-l vinzi costă, să-l cumperi, la fel. Dacă nu-i nimic ilegal, nicio problemă. Pentru voi, Olea, tu, îmi sunteți oameni apropiați și câteva apartamente nu-i o problemă. Așa și s-a început. Vii la mine la oficiu, îți arăt ce, faci cunoștință cu băieții și când e nevoie, vei fi chemată”, i-ar fi spus atunci Vladislav Musteață.

Încet, „colaborarea” s-a amplificat. „Nu mi-am imaginat că o să fiu chemată de câteva ori pe zi, că e nevoie de cumpărat, de vândut și de umblat încolo-încoace. Așa s-a început. Hai, te rog, iată mai este unul de vândut, unul de cumpărat. Veneam la oficiu. Respectiv, băieții din sectorul unde se vindea sau se cumpăra apartamentul, erau cu banii, mergi cu ei, cumpărați, apoi dacă e nevoie, mergeți la notar și-l vindeți. De sumele de bani nu cunoșteam nimic, ce sume erau. Chiar când semnam contractul nu-l citeam atent, pentru că nu erau banii mei și știam că o fac pentru el. Nu știam că-i 40, că-i 100 de mii, câte erau acolo, idee nu aveam. În principiu, mergeau băieții cu sacoșa, transmiteau cumpărătorului și când eu cumpăram, tot așa. Veneam la oficiu, uneori îi dădeam eu personal. Așa a durat cam un an. Mai erau întrebări dacă înregistra vreo mașină, pentru că am permis de conducere. Am zis, nicio problemă. Eu mașină în proprietate nu am avut și nu am. Permis am, dar mașină – nu. Zicea că-s prea multe amenzi la el”, își amintește Angela Sănduță. Mai multe tranzacții imobiliare în care figurează numele ei au fost efectuate prin procură, fără ca aceasta să participe sau să cunoască ceva despre ele.

„Când m-am prezentat, sigur că am fost șocată”

În 2016, Vladislav Musteață și Olga Butnaru au divorțat. Atunci a decis să nu mai continue „colaborarea” cu „Pro Imobil”. L-a rugat pe Musteață să-i scrie o recipisă, prin care să confirme că toate tranzacțiile imobiliare în care a figurat numele ei au fost făcute în numele companiei și în numele lui Vladislav Musteață. „A zis, nicio problemă. Probleme n-o să ai, dar dacă tu vrei, hai că îți scriu. Așa a și făcut. Mi-a scris o foai, prin care confirmă că absolut toți banii, că eu nu aveam idee de nimic, de sume de bani, că nu am avut un bănuț al meu, că totul a fost al lui, din numele lui, pentru el, și atât. Cu asta s-a terminat. În septembrie, mi-a scris foaia asta. Eu, liniștită, îmi trăiesc viața, merg la serviciu, ca de obicei”, povestește Angela Sănduță.

Peste mai bine de un an, a primit o citație de la Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni, unde are viza de reședință. „Când m-am prezentat, sigur că am fost șocată. Nu m-am așteptat pentru ce sunt chemată, știind că nu am în proprietate vreun imobil, nu am pământuri, nu am nimic. Nu-mi imaginam ce poate fi. Când am ajuns acolo și când mi-au prezentat actele și mi-au prezentat ce datorii am la stat pe anii în care am avut tranzacții de vânzare-cumpărare la apartamente, am de achitat o sumă de bani și o să fie calculată. Pe atunci ei au calculat-o aproximativ. M-au chemat să vadă dacă sunt eu”, relatează femeia.

Atunci a adunat toate documentele și dovezile aferente cazului său. Inspectorii fiscali investigau toate tranzacțiile efectuate din numele Angelei Sănduță și au depistat că, în anii 2015-2016, numele ei a fost implicat în 157 de tranzacții imobiliare în sumă totală de peste 72 de milioane de lei. Astfel, s-a calculat că aceasta nu a achitat impozite în valoare totală de 3 milioane de lei.

În același timp, Angela Sănduță a fost audiată la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în dosarul penal deschis în august 2017 pentru evaziune fiscală. Ulterior, afirmă Angela Sănduță, procurorii i-au atribuit calitatea de martor în acel dosar.

Citiți și: Luptele au intrat pe piața imobiliară. Cazul Pro Imobil

„N-am ținut așa bani în mână și nici nu am văzut”

Angela Sănduță spune că nu a încercat să discute cu Vladislav Musteață despre aceste datorii. „Cu dl Musteață nu am vorbit. Cum l-am văzut ultima dacă, când mi-o scris foaia aia, nu am mai vorbit cu el. Nu am încercat. Sincer, eram șocată și nu eram gata să vorbesc cu dânsul despre cele întâmplate, pentru că eu nu m-am așteptat la o astfel de situație. A vorbit avocatul din numele meu… El nici nu refuza, dar nici tare nu s-o implicat, că el are probleme. În principiu, îmi pare că el era fugit pe atunci. Nu era în țară”, spune Angela Sănduță.

Cazul a fost ulterior transferat de la Ialoveni la Chișinău, iar inspectorii au anunțat-o că trebuie să achite aproximativ 6 milioane de lei, jumătate din sumă fiind din penalități. Ulterior, actul de control a fost remis în adresa Procuraturii Ialoveni, care, în noiembrie 2018, a pornit o cauză penală pe numele ei pentru evaziune fiscală, ea având statut de bănuit, deși, concomitent, figurează în calitate de martor în dosarul de evaziune fiscală deschis pe numele „Pro Imobil” și Vladislav Musteață.

Femeia afirmă că nu a avut vreun beneficiu de pe urma „colaborării” cu „Pro Imobil” și că nu știe cum să iasă din situația în care a ajuns fără să cunoască urmările.

ZdG: 6 milioane de lei ați avut vreodată, ați văzut vreodată?

Angela Sănduță: N-am văzut așa bani. N-am ținut așa bani în mână și nici nu am văzut. Nu am avut de unde.

ZdG: Ce proprietăți ați avut dvs?

A.S.: Eu nu am nimic.

ZdG: Dar unde locuiți? Locuiesc în Chișinău, în chirie și în proprietate nu am nimic. Am avut un teren și l-am vândut în 2015, pentru că am avut nevoie. Acum nu am nimic. Cu viza de reședință sunt în Ialoveni, acolo e casa părintească, proprietatea fratelui.

ZdG: Dvs, de pe urma acestor 97 de tranzacții aveați ceva financiar de câștigat?

A.S.: Nu, nu am câștigat nimic. Am făcut-o pur din prietenie, bazat totul a fost pe încredere. Am crezut, fiind aproape de familia lor, nu că am avut ceva, ori că am rugat să-mi dea ceva, ori un apartament sau niște bani să-mi achite. Absolut nimic.

Svetlana Butnaru

„Mi-a zis că totul va fi bine”

În situație similară s-a pomenit și Svetlana Butnaru, fosta soacră a lui Vladislav Musteață. În 2016, la rugămintea fostului său ginere, a achiziționat, iar ulterior a înstrăinat, 11 apartamente. „Am întrebat dacă totul-i legal și dacă nu voi avea probleme, pentru că eu am lucrat la firmă 20 de ani, am o istorie curată și n-am nevoie de probleme. Mi-a zis că totul va fi bine. Apoi am venit la el la oficiu. Mi-a zis că are nevoie de procură, pentru că eu i-am zis că nu doresc să fug nicăieri cu aceste apartamente și că singuri să se lămurească. A zis să-i fac procură, iar pe urmă ei singuri vor face: o să mergem la Cadastru, o să înregistrăm, de la dvs nimic nu mai trebuie. Am fost la notar, i-am dat procura. Pe numele meu cumpărase 11 apartamente. Ei le-au înregistrat la Cadastru. Cu asta, istoria s-a terminat”, își amintește Svetlana Butnaru.

„A trecut ceva timp și am înțeles că la „Pro Imobil” au început problemele. M-a sunat anchetatorul Caminschi și mi-a zis că trebuie să vin la Procuratură. Am mers la el, am povestit cum a fost, că nu am vreo legătură cu banii, cu apartamentele. Chiar nici nu știu unde se află ele. Mi-a zis să scriu explicație. Am scris. El mi-a zis să trec pe la procuror să scriu și acolo o explicație. Am fost cu avocatul și am scris explicația. Cu asta, cazul s-a terminat. Mi s-a spus atunci că nu mai sunt bănuită, ci martor. Deci, mi s-a spus, dacă va fi dosar pe Musteață și „Pro Imobil”, va trebui să veniți să depuneți mărturii despre ce știți. Am zis, da”, povestește Svetlana Butnaru.

„Dvs aveți casă și o să fie confiscată”

După ce a fost audiată de procurori, a fost chemată și de inspectorii fiscali, pentru a oferi explicații despre tranzacții. „Mi-au zis că am avut 8 milioane de lei pentru care nu am plătit impozite. Am întrebat de unde așa bani, de unde s-au luat. Nu înțelegeam de unde s-au luat. Mi-a zis că am cumpărat 11 apartamente. Atunci am înțeles despre ce-i vorba. Le-am zis că sunt banii lui Musteață. Au întrebat cum putem demonstra. Am zis, tot așa cum l-ați invitat pe Butnaru, invitați-l pe acest Vlad și lăsați-l să spună dacă sunt banii lui sau banii mei. Am mai zis că sunt și martori: Cunețchi Serghei, Ianis, care au participat la tranzacții. Fiscului, probabil, asta nu i-a fost interesant. Pe el nu l-au chemat și au pus după mine 8 milioane”, relatează femeia.

Pentru că, spre deosebire de Angela Sănduță, familia Butnaru ducea un trai înstărit, inspectorii fiscali, care au calculat că Svetlana Butnaru urma să achite impozite în valoare de 1,4 milioane de lei, au aplicat sechestru pe bunurile familiei, inclusiv pe casa din Chișinău. „A trecut ceva timp și mi se spune: dacă eu nu plătesc, aveți casă, și va fi confiscată. Am luat un avocat, care mi-a zis că lucrurile se vor rezolva și că cel care a făcut acești bani trebuie să răspundă. Așa cum Vlad era plecat, am mers la anchetatorul Caminschi și am întrebat ce să fac. Mi-a zis să nu îmi fac griji, că el va veni și de la el vor fi luate aceste impozite și că noi înțelegem că dvs nu aveți nicio legătură cu asta. M-am dus iar la Fisc și le-am zis ce mi-au zis cei de la procuratură, că pe el îl vor găsi și că el va plăti. Ei au zis. Ok. Dar, pe el l-au adus, dar, desigur, pe el nimeni nu l-a chemat, chiar dacă am scris câteva scrisori, am fost la Fisc, am scris să-l invite. Nu era vorba că nu-s martori. Nu era doar Vlad Musteață acolo. Erau băieții care luau banii. În final, nimeni pe nimeni nu a chemat. Mi-a venit factura că trebuia să plătesc banii, că de nu, îmi confiscă și casa”, menționează Svetlana Butnaru.

„Eu vreau ca el să-și asume cheltuielile”

Femeia afirmă că a împrumutat bani de la fostul său soț, aproximativ 1,4 milioane de lei, atât cât trebuia să achite impozitele pentru tranzacțiile imobiliare în care a fost implicat numele său, și a plătit banii în bugetul de stat. „Întrebarea am închis-o, pentru că nu doream să pierd casa. Dar acum, acest Vlad lucrează, are posibilități, știe că sunt banii lui. Eu am fost la el și i-am zis. Vlad, tu doar știi că eu nu am nicio legătură cu acești bani. A zis, da, da, eu o să vă ajut, întrebarea se va rezolva, că el cu Fiscul s-a înțeles. Și până azi, nimic nu s-a decis”, precizează fosta soacră a lui Musteață.

„Eu vreau ca el să-și asume cheltuielile și tot el să plătească impozitele. De ce a avut profit, iar eu trebuie să plătesc impozitele? În general, nu am participat la asta. Nu știu cui a vândut apartamentele, cu cât le-a vândut. Idee nu am”, se revoltă Svetlana Butnaru, care mai spune că, în situația sa și a Angelei Sănduță sunt și alte persoane care au avut tangențe cu „Pro Imobil” în anii 2015-2016.

Citiți și: Pro Imobil: ultimele detalii din dosar şi schimbările de la vârful companiei

Musteață: „Cifrele au fost puse din pod, incorect”

Vladislav Musteață, fost administrator al Companiei „Pro Imobil”, activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial până în 2017. După deschiderea dosarului penal pentru evaziune fiscală, Musteață a plecat din Moldova, iar între timp, așa cum ZdG a scris anterior, a înstrăinat o parte din afacerea sa unor persoane din anturajul lui Dorin Damir, unul dintre finii de cununie ai lui Vladimir Plahotniuc, ex-președinte al Partidului Democrat din Moldova.

Citiți și: Luptele au intrat pe piața imobiliară. Cazul Pro Imobil

Acum, acesta admite „colaborarea” companiei în care activează și în care deține, prin intermediul concubinei sale, 50% din capitalul social, cu Angela Sănduță și Svetlana Butnaru, dar dă vina pe inspectorii fiscali care ar fi calculat greșit suma impozitelor care urmau să fie achitate de cele două. „Problema a apărut în cadrul controalelor exagerate, de nenumărate ori. La fel ca și mine, la fel ca și grup, și dna Sănduță, și dna Butnaru au suferit din cauza calculelor exagerat de agresive ale Fiscului, influențat de procurori”, zice Musteață.

Vladislav Musteață

„Aș face o analiză pentru că eu doresc să o fac și, slavă Domnului, acum situația politică permite să fie… Din partea oricărui expert în fiscalitate, calculele făcute de FISC, care a încleiat milioane și dnei Angela Sănduță, și mie, și firmei și la mulți alți agenți, sunt absolut inacceptabile în orice stat normal”, susține Musteață, dând vina pe „regimul Plahotniuc” pentru problemele penale care le-a avut compania. „Dvs mult ați vorbit despre firma noastră și dacă legăm cele două articole, înțelegeți de ce au avut loc așa amenzi și calcule nebune, care nu corespund realităților. Toate deciziile Fiscului sunt în judecăți și o să fie duse până la anulare. Cum suferă ele, au suferit mulți din agenții noștri, inclusiv eu, cu cifrele puse din pod, incorect, de Serviciul Fiscal. Ele au activat ca și mulți agenți, din numele companiei, nu din numele meu. Calculele au fost făcute mie, și la alți agenți, absolut eronat, cu încălcarea tuturor normelor”, acuză Musteață.

Potrivit informațiilor din actele de control ale Serviciului Fiscal de Stat (SFS), instituția a utilizat „metoda indirectă de estimare a veniturilor”, o metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizând informaţii şi din alte surse decât dările de seamă fiscale ale persoanei respective. Reglementarea a fost introdusă în Codul Fiscal de Parlament, în 2011, intrând în vigoare în ianuarie 2012.

Avocat: „Asta arată că Fiscul nu este interesat de stabilirea adevărului”

Cu acuzații în adresa SFS vine și Adrian Paladi, avocatul Angelei Sănduță și al Svetlanei Butnaru. „SFS are comportamentul unui tată bețiv, care-și bate copiii fără să-i compenseze pentru lucrurile bune făcute, care are scopul doar de a pedepsi și de a bate pentru a-și demonstra supremația. O supremație care, de obicei, și-o arată pe cei mai slabi, pe copii, neavând curajul să lovească în cei care ar avea curajul să riposteze. Consecință la acest comportament al Fiscului este că, de cele mai multe ori, obligațiile fiscale sunt puse pe seama unor persoane care nu au posibilitatea reală de a restitui acele obligații fiscale, doar de dragul de a fi incluse într-o statistică, care, dacă s-o luăm, arată bine și se îmbunătățește de la an la an, dar în realitate, încasările la buget nu cresc. Asta arată că Fiscul nu este interesat de stabilirea adevărului și de găsirea vinovatului, de găsirea persoanei care ar urma să suporte acele consecințe nefaste ale răspunderii, ci doar de a găsi pe cineva vinovat și de a-i pune în cârcă acele sume care au fost stabilite, cum este și cazul dat. Or, nu cred că aceste persoane au sau o să aibă capacitatea de a achita, în beneficiul statului, sume bănești”, menționează Paladi.

Adrian Paladi

„În cazul celor două doamne, considerăm că statul a eșuat totalmente în ceea ce privește asigurarea dreptului la o anchetă efectivă, pentru că, statul nici măcar nu a făcut dovada că a depus acea minimă diligență în vederea stabilirii adevărului, în vederea stabilirii persoanelor cărora le pot fi imputate aceste sume, dar s-a rezumat doar la stabilirea anumitor sume de bani și găsirea unei persoane despre care Fiscul zice că ar fi vinovată, dar asta din lipsa cărorva probe, mai ales că dânsele au prezentat probe care ar demonstra contrariul. Nimeni nu pune la îndoială că există o obligație fiscală. Nimeni, nici chiar noi, în apărarea celor două doamne nu am invocat inexistența acelor obligații fiscale. Ceea ce am invocat, atât în instanța de judecată, cât și cadrul urmăririi penale e că urmează să fie stabilit adevărul, urmează a fi asigurat dreptul la apărare al celor două persoane, inclusiv audiate persoanele care solicită ele și administrate probele pe care ele le prezintă. Pare straniu că nu au fost citați acei martori, deși au fost prezentate documente care confirmă cui ar fi aparținut acei bani care au fost investiți. Nu s-a făcut nimic”, precizează Adrian Paladi.

SFS nu oferă informații și face referire la secretul fiscal

Într-un răspuns oficial remis la subiect, SFS a menționat că nu poate oferi informații despre controalele efectuate în privința Svetlanei Butnaru și Angela Sănduță pentru că acestea reprezintă „secret fiscal” și pot fi date publicității doar după expirarea tuturor căilor de atac. Totodată, am solicitat de la SFS să ne informeze suma amenzilor și impozitelor achitare în ultimii doi ani de către Vladislav Musteață, fondatorul afacerii „Pro Imobil”. Instituția a precizat că, în urma unui control privind respectarea obligației fiscale în privința lui Vladislav Musteață „au fost achitate în buget impozite și majorări de întârziere în sumă totală de 5,001 milioane de lei”.

Dosarul penal de evaziune fiscală în care este vizată firma „Pro Imobil Grup”, cea care a gestionat până în 2017 afacerea „Pro Imobil”, dar și fondatorul ei, Vladislav Musteață, a fost transmis în judecată la începutul anului. Conform informațiilor publicate anterior de ZdG, procurorii și-au arătat intenția de a audia nu mai puțin de 100 de martori, inclusiv Angela Sănduță și Svetlana Butnaru.

Citiți și: 100 de martori ai acuzării în dosarul Pro Imobil

Stela Barbă, procurora care gestionează cauza penală a menționat că nu poate vorbi despre circumstanțele acestor cazuri, pentru că, există o cerere în judecată privind contestarea actului emis de SFS (în privința Svetlanei Butnaru, n.r.). „Opinia procurorului pentru a influența, într-un fel sau altul decizia instanței, nu ar fi corectă. Nu avem solicitări pentru a prezenta dovezi în instanță. Dacă o să fie solicitări din partea SFS sau a martorilor de a participa în ședințele de judecată, noi vom aprecia posibilitatea, cu toate că eu nu cunosc așa cazuri, ca Procuratura să participe din partea SFS, pentru că ei au probele lor și astea sunt procedurile lor”.

Cât despre cazul Angelei Sănduță, în privința căreia actul SFS nu a fost contestat în judecată din cauza expirării termenului de prescripție, procurora „recomandă avocatului să depună o cerere de concretizare la PCCOCS, cu referire la cauza noastră și la cauza de la Ialoveni, iar noi, foarte simplu, o să verificăm dacă faptele sunt sau nu aceleași”.

Valeriu Chitoroagă, procurorul raionului Ialoveni, cu referire la dosarul penal în care este vizată Angela Sănduță, spune că acesta a fost inițiat după ce instituția a fost sesizată de SFS. „Efectuăm urmărirea penală, iar doamna să prezinte procurorului de caz documentele pe care le are și dacă stabilim nevinovăția, nicio problemă, clasăm dosarul. Dacă e aceeași cauză și la PCCOCS, înseamnă că încetăm și le dăm la ceilalți”.

Please follow and like us: