Primele sugestii din partea diasporei pentru MAEIE

Recent, cinci reprezentanți ai diasporei R. Moldova din SUA au fost invitați la USAID, în Washington DC, pentru o discuție despre implicarea diasporei în procesele curente din R. Moldova. Ulterior, grupul a venit cu propuneri, despre care USAID a declarat că va ține cont în vizitele de lucru pe care le întreprinde în R. Moldova.

Cei 9 reprezentanți ai USAID cu care am discutat au luat note de sugestiile noastre și ne-au asigurat că vor ține cont de ele în vizitele de lucru pe care urmează să le întreprindă în Moldova. După întâlnire, am expediat aceleași note pe adresa prim-ministrei Maia Sandu, a miniștrilor care vin din Diasporă și a Deputatului din partea Circumscriptiei 51, Dumitru Alaiba. Sperăm că macar unele sugestii se vor regăsi printre proiectele implementate.

Printre sugestiile punctate de grup se numără îmbunătățirea comunicării cu diaspora, prin organizarea de evenimente, live-uri, sesiuni Q&A cu participarea guvernanților, ambasadorilor, a consulilor și a Biroului Relații cu Diaspora, consultări în privința politicilor ce vizează diaspora și luarea deciziilor comune diaspora-Guvern, precum și oferirea unor servicii consulare mai calitative.

La sfârșitul lunii iunie, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu a îndemnat diaspora să expedieze, până pe 10 iulie 2019, propuneri și sugestii referitoare la îmbunătățirea activității consulatelor.

Propunerile pot fi transmise prin următoarele modalităţi:

Sursa foto: Elena Dragalin/FB