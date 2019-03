10 martie 2019. M-am trezit cu același amar pe care-l purtam de 3 zile în suflet. A fost al doilea 8 martie în care n-am putut să-mi strâng la piept mama și femeile dragi de acasă. Dorul acesta uneori e atât de nemilos, încât te doboară, dar nu l-am lăsat să învingă, nu de data aceasta.

Mai aveam o șansă să-l domolesc, era vorba despre primul offline al grupului „Mama in IE”, grup născut din dorul de casă al Nataliei Luncaș-Ionel, strâns împletit cu dorința ei de integrare în Irlanda, țară care ne-a adoptat pe noi, cei de aici, de pe insula de Smarald.

Comunitatea mamelor în IE a fost creată pentru a uni toate mamele vorbitoare de română din Irlanda, care poartă dorul și viitorul pe același raft în suflet, iar în doar un an și cinci luni de la fondare, a reușit să adune un număr de aproximativ 8600 de admiratoare și nu doar pe cele care-și poartă dorul în Irlanda, dar și iile din Belgia, Italia, SUA, Olanda, pentru că dorul de casă și nevoia de integrare sunt aceleași, indiferent de colțul lumii în care te-ai afla.

Evenimentul a fost organizat de Natalia, mama-Soare a grupului, și cele două Irine ale sale: Irina Frunză, mama care-și pune ia și pornește la pas să descopere și să ne recomande locurile deosebite din Irlanda și Irina Galbura, care prin proiectul său „Fit Mami” are grijă de silueta, alimentația corectă și starea de bine a mamelor în IE.

Offline-ul s-a desfășurat într-un local în care cu greu îți dădeai seama că ești la mii de km distanță de casă, și asta datorită plăcintelor delicioase, a sarmalelor și a celorlalte bucate pregătite cu multă iscusință în restaurantul conaționalilor noștri Veronica Mironică și Ion Sârbu, local nou-nouț, deschis acum 10 luni. De ce a ales „Mama in IE” să-și primească oaspeții anume în acest restaurant?

„Pentru că „Mama în IE” susține toți românii care au găsit curajul să pornească propria afacere în țara adoptivă, pentru că dacă nu ne-am ajuta și promova noi, cine altul?”, spune Natalia.

La eveniment au fost prezente 30 de mame cu sau fără IE, asta fiind doar o mică parte din doritoarele de a participa, impedimentul fiind spațiul limitat. Am întâlnit mame, bunici sau viitoare mame, unele venite în Irlanda cu ajutorul copiilor, altele venite pentru doi ani, transformați între timp în 20 de ani, altele cu o durată de ședere de câteva luni și în proces de înțelegere a sentimentelor care le domină. Unele de la Chișinău, Cahul, Nisporeni, altele de la Craiova, Iași sau Sibiu. Am avut parte de o atmosferă caldă și prietenoasă, în ciuda diferențelor de vârstă. Odată ajuns să faci parte din diasporă nu mai ai vârstă, ai doar dor și determinare, pe care trebuie să reușești să le stăpânești cu îndemânare pentru a izbuti, iar dacă uneori mai cedezi, comunitatea mamelor în IE e gata să te sprijine.

De imaginea acestei întâlniri de suflet s-a ocupat Daniel Gherasim, fotograf al proiectului „Mama în IE”, proaspăt aterizat și el pe tărâmul irlandez.

Mi-am domolit sau, dimpotrivă, mi-am întețit dorul de casă? Nu știu. Cert e că, timp de două ore, m-am simțit acasă. Am ascultat impresiile și planurile de viitor ale fetelor prezente, greutățile prin care au trecut și modul în care au reușit să facă față încercărilor. Am cântat, am râs și am plâns împreună, ne-am descărcat sufletele, ne-am umplut de forțe și am pornit din nou la drum, iar pe 14 aprilie, fetele noastre dragi din „Mama in IE” ne pregătesc o altă surpriză. Despre ce este vorba? Vedem în curând.

Evelina Comendant, Irlanda