[sondaj] Corturi în PMAN de ziua independenței?

27 August, Ziua Independenţei, va fi marcată în acest an la Chișinău, cu corturi în PMAN. Este apelul Mișcării de Rezistență Națională „ACUM”, care a chemat „cetățenii de acasă și din diasporă să participe masiv la protestele din 26 august, cu rămânerea pe noapte în PMAN, astfel, încât a doua zi, pe 27 august, să marcăm împreună Ziua Independenței, un eveniment istoric, care, categoric nu poate fi privatizat de guvernare”. Acțiunea „nu va fi una de partid… Tricolorul ne va uni pe toţi”, a declarat presei Andrei Năstase de la „DA”. Oficialitățile nu au răspuns în nici un fle deciziei „ACUM”.

27 August cu corturi în PMAN: ce ar putea urma?

Nicolae Osmochescu, profesor universitar

Nu cred că instalarea corturilor în PMAN pe 27 august ar fi o idee bună. Proteste pe 26, da. E un drept care ne aparține. Dar 27 august e, totuși, o zi specială, un eveniment istoric, care nu ni s-a dat atât de ușor. Lumea a stat în genunchi în Piață pentru Independență și Tricolor, iar la Nistru am avut război, care continuă și azi. Eu cred că lucrurile trebuiesc separate. Pe 27 august Piața să fie liberă pentru toți, indiferent care este atitudinea noastră față de această guvernare. 27 august nu e sărbătoarea acestei guvernări. În PMAN, pe 27, trebuie să poată veni oricine, fie cu o amintire despre ce a fost, cu un Tricolor, o floare sau o lumânare. Dar chiar dacă lumea și vor rămâne pe noapte în corturi, nu cred că se va ajunge la violențe.

Ion Negrei, istoric

E o premieră politică, ceea ce vom avea pe 26 şi 27 la Chişinău. Personal, nu îmi este prea clar acest proiect. În primul rând, pentru că vine din partea unui Comitet de Rezistență, care nu se știe în ce condiții a fost ales şi de cine. Şi, în al doilea rând, pentru că nu e clar ce va fi pe 27 august. Pe 26 – proteste, dar pe 27? Sărbătorim? Protestăm? Împotriva guvernării? Împotriva Independenței? Care va fi mesajul? Schimbăm guvernarea şi păstrăm Independența? Sau schimbăm și una și alta, şi facem Unirea, din moment ce această independență nu mai slujește cetățenilor ci găștilor politice de la guvernare. Suntem în an aniversar: 100 de ani de la Marea Unire şi proiectul de bază al opoziției ar trebui să fie unirea, dacă vrem să scăpăm de nedreptăți şi sărăcie. Dar dacă se vrea doar schimbarea guvernării, înseamnă că pe 27 sărbătorim, ca şi până acum, iar restul 365 de zile ale anului vom continua să ne plângem şi să protestăm. Amânarea Unirii este împotriva noastră nu a guvernărilor.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic al Femeilor „50×50”

Risc să supăr anumită lume, dar nu voi merge la proteste. Şi nu pentru că aş fi de partea actualei guvernări, ci pentru că nu vreau să fiu folosită în noile jocuri propagandistice ale Rusiei cu „națiunea civică”, pe care o promovează insistent la TV Andrei Popov, Alexei Tulbure şi Andrei Năstase, inclusiv. Rusiei nu-i place că avem conștiință națională şi memorie istorică şi că nu poate face din Basarabia un Kaliningrad şi atunci caută să facă din noi altceva, „națiune civică”, fără nume, fără biografie. Un fel de rezervație. Rusia ar face la ea în Rusia așa ceva? Dar în R. Moldova încearcă să facă… Că avem un regim antipopular – da. Dar nu vreau ca în locul lui să vină altul antinațional. Noi suntem o națiune care avem nume, avem trecut, istorie milenară, suntem cu rădăcini într-o mare civilizație daco-romană şi de ce am renunța la ele? Că așa-i convine Rusiei sau celor care o slujesc în R. Moldova? Proteste? Da, avem nevoie, că e multă nedreptate. Dar proteste pentru cei ce protestează, cinstite, corecte, fără capcane politice.

Anatol Caraman, Asociația „Tiras-Tighina”

Nu va urma nimic. Protestele din 26 august şi tot ce va fi pe 27 sunt un spectacol de imagine electorală pentru Năstase. Nu pentru Năstase şi Maia Sandu, dar, repet, pentru Năstase, care, prin alegerile pentru primăria Chișinăului şi tot ce a urmat, caută s-o marginalizeze pe Sandu şi să îşi facă imagine de unic lider al opoziției. Va ieşi lumea la proteste? Cred că da. Viața îi obligă. Dar nu vor fi ca în 2014-2015. Lumea a stat în Piață și în corturi până s-a epuizat tot spiritul protestatar. Noi, cei de la „Tiras-Tighina” nu vom mai merge în nici o acțiune, inițiată de Năstase, după ce a lovit în România şi Unirea cu România, parcă nu ar şti că Unirea e singura soluție de a intra într-o normalitate. Cât putem să ne jucăm de-a independenta sau să schimbăm o guvernare pe alta şi să rămână toate pe vechi?. Am ieșit în Piață, am pus mâna pe drapele, am luat-o spre Prut, ne-am unit și punctum.