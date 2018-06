(doc) Denunțătorul din dosarul lui Iurie Roșca

Dosarul penal în care figurează Iurie Roșca, fost deputat și vicepremier pe problemele combaterii corupţiei din perioada comunistă, va fi trimis în judecată. Deși Procuratura Anticorupție a refuzat să ofere detalii despre cauza penală aflată în gestiune, Roșca menționează că persoana care l-a denunțat este omul de afaceri Alexei Damaschin, despre care ZdG a constatat că a fost implicat în ultimii ani în mai multe litigii financiare, fiind și inculpat într-un dosar penal în care, inițial, a fost condamnat la 7 ani de pușcărie, iar recent, în martie 2018, achitat.

„Dosarul a fost pornit la 21 martie 2017, în baza plângerii unui om de afaceri. Lui Iurie Roșca i se incriminează săvârșirea traficului de influență în proporții deosebit de mari. În scurt timp, cauza penala va fi transmisă în instanța de judecată. Atunci vom veni cu un comunicat cu detalii despre caz. Mai multe nu vă putem comunica la moment”, se arată într-un răspuns al Procuraturii Anticorupție. Mihail Ivanov, procurorul care gestionează cauza penală, a refuzat să discute cu noi, pe motiv că noile regulamente din cadrul instituției stabilesc că informațiile despre dosare sunt oferite doar prin intermediul purtătorului de cuvânt.

Roșca: „Este secretul care o să-l aflați pe urmă”

Informația despre faptul că Iurie Roșca figurează într-un dosar penal a fost făcută publică de către portalul deschide.md în aprilie 2018, care scria că „se pare că fostul politician ar fi cerut, în 2009, un milion de euro de la un om de afaceri din R. Moldova. În schimbul acestei sume, fostul lider PPCD ar fi promis că va „convinge” judecători să se implice pentru influențarea unor decizii de judecată care aveau să-i salveze businessul omului de afaceri. La scurt timp după ce ar fi pretins milionul, Roșca ar fi primit două prime tranșe care se ridică la ordinul sutelor de mii de euro”.

Ulterior, organele de drept, dar și Iurie Roșca au confirmat informația. „Acest dosar nu s-a pornit acum. Din hârtiile care mi s-au înmânat la 28 februarie, anul curent, odată cu descinderea celor 9 procurori și ofițeri de urmărire penală în biroul nostru, am înțeles că această cauză penală a fost pornită la 21 martie 2017. Examinând hârtiile respective care mi le-au dat procurorii, am stabilit următoarele. Începând cu 21 martie 2017 și până la 28 noiembrie 2017, acest dosar penal a fost întocmit în baza așa-zisei norme care, în limbajul procurorilor se numește pe faptă, adică pe marginea unei fapte penale. Și doar la 28 noiembrie 2017 am fost calificat în calitate de bănuit. Această șmecherie le-a permis celor de la Procuratura Anticorupție să aplice toate metodele specifice de investigație, cum ar fi filaj, interceptarea telefonică și a corespondenței, fără a anunța persoana bănuită. Pentru că, în secunda în care ai calitatea de bănuit, organul de urmărire penală are dreptul să aplice astfel de măsuri speciale doar timp de 30 de zile cu posibilitatea de a prelungi respectivul termen la judecătorul de instrucție de 2 ori succesiv. Anume această măsură a fost aplicată abia din 28 noiembrie 2017 până la 28 februarie 2018. Tocmai de aceea, anume în acea zi, am fost vizitat de respectivii domni. Dimineață am fost anunțat că am statut de bănuit, iar după amiază deja eram învinuit”, a precizat Iurie Roșca, pentru ZdG, făcând public și numele denunțătorului, Alexei Damaschin. Întrebat dacă și de unde îl cunoaște pe cel care l-a denunțat, Roșca a menționat că „acest lucru îl voi declara în instanță. E secretul pe care o să-l aflați pe urmă”.

Denunțătorul lui Roșca de la firma „Invizibil” SRL

Conform datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS), Alexei Damaschin, omul care l-a denunțat pe Iurie Roșca, este fondatorul și administratorul firmei „Invizibil” SRL, cu activități în domeniul construcțiilor. Firma, însă, a ajuns în atenția opiniei publice în timpul guvernării comuniste, după ce, în perioada în care Artur Cozma era ministru al Culturii, iar Boris Focșa, directorul Teatrului „Luceafărul”, a făcut afaceri cu cele două instituții. Damaschin este administratorul altor trei firme: SRL „Divers Euro Consult” și „European Future Group Mo Acquisitions” cu activități imobiliare și SA „Pepiniera Piscicolă Zonală Cahul”, cu activități în agricultură.

În ultimii ani, însă, Damaschin a apărut în mai multe litigii financiare, dar și într-un dosar penal în care a fost achitat de Curtea de Apel (CA) Chișinău în februarie 2018, după ce, în prealabil, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la 7 ani de închisoare cu executare.

Alexei Damaschin a fost învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 190, Cod Penal, escrocherie în proporții deosebit de mari. Cauza penală a parvenit în instanţă la 18 martie 2016 şi a fost finalizată la 17 octombrie 2017. Judecătorul Nicolae Costin de la Judecătoria Chișinău l-a găsit pe Damaschin vinovat și l-a condamnat la 7 ani de închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis. Tot atunci, instanța i-a schimbat măsura preventivă, de la angajamentul de nepărăsire a localității, la arestul preventiv, cu luarea acestuia sub strajă imediat, din momentul în care sentința devenea definitivă. Damaschin a fost găsit vinovat de faptul că, „având scopul dobândirii bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, a încheiat un contract de vânzare/cumpărare pentru un apartament de 130 mii de euro din centrul capitalei pe care îl avea în posesie, însușind de la victimă bani în sumă de 130 000 euro, fără a-i ceda apartamentul, folosit în scopuri personale, cauzându-i părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari”.

Achitat de Curtea de Apel și martor în dosarul fraudării sistemului bancar

Ulterior, la 14 februarie 2018, Curtea de Apel (CA) Chișinău l-a achitat pe Alexei Damaschin, motivând că relațiile contractuale dintre cele două părți ar fi purtat caracter civil. Între timp, partea vătămată intrase în posesia apartamentului, iar ulterior, chiar l-a înstrăinat.

Alexei Damaschin a apărut în ultimii doi ani în atenția opiniei publice declarându-se martor în dosarul fraudelor din sistemul bancar. În câteva conferințe de presă din 2014, acesta anunța că ar fi descoperit schemele prin care din băncile R. Moldova au fost scoase credite în sumă de 18 mil. de euro, acuzându-i de aceste ilegalități pe Vladimir Filat și Vladimir Plahotniuc. Totodată, Damaschin apare ca parte vătămată în dosarul penal gestionat de Judecătoria Chișinău, în care a figurat fostul judecător, Iurie Țurcan, decedat între timp, acuzat pentru emiterea unei hotărâri false. Într-un reportaj publicat în iunie 2016 de Realitatea TV, Alexei Damaschin menționa că, în urma unor hotărâri false ale magistratului și prin contribuția foștilor parteneri de afaceri, acesta ar fi fost deposedat de o parte din averea sa.

„Dle, nu comunic cu dvs. Socot că nu e momentul”, ne-a replicat Alexei Damaschin. Am insistat, întrebându-l despre denunțul depus în dosarul lui Iurie Roșca. „Eu v-am spus că nu comunic. Nu comunic și nu dau niciun fel de declarații. Nu dau nici o declarație”, a insistat Alexei Damaschin.

Cine este Iurie Roșca

Iurie Roșca, 57 de ani, fost, timp de mai mulți ani președinte al Partidului Popular Creștin Democrat din R. Moldova. A fost vicepreședinte al Parlamentul în anii 1998-2001 și 2005-2009 și viceprim-ministru al R. Moldova (iunie-septembrie 2009). Roșca este de profesie jurnalist, dar s-a implicat în politică în 1988, când fusese ales membru al grupului de inițiativă al Mișcării Democratice din Moldova, iar în 1989 devine unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova. După ce, în 1989-1994, a deținut funcția de Președinte executiv al Frontului Popular Creștin Democrat din Moldova, la Congresul IV al acestui partid, în aprilie 1994, este ales în calitate de președinte, fiind ulterior reales în această funcție de mai multe ori. Până în 2005, Roșca se declara un adept al românismului și era considerat unul dintre cei mai aprigi contestatari ai regimului comunist, condus de Vladimir Voronin.

Pe 4 aprilie 2005, însă, cei 11 deputați a Partidului Popular Creștin Democrat, condus de Iurie Roșca, au votat pentru alegerea lui Vladimir Voronin în funcția de președinte al R. Moldova, iar peste patru zile, la 8 aprilie 2005, este ales în funcția de vicepreședinte al Parlamentului. După votul pro-Voronin, partidul condus de el nu a mai intrat niciodată în Parlament. La 16 iunie 2009, este numit în funcția de viceprim-ministru, prin decretul președintelui R. Moldova. A demisionat din funcție la 14 septembrie 2009. În ultimii ani, Roșca apare ca fiind un apropiat al președintelui Igor Dodon și al politicii pro-ruse, fiind chiar moderator la postul rusesc de televiziune, NTV, deținut în R. Moldova de deputatul socialist, Corneliu Furculiță.