Cum au fost sancționați deputații care au lipsit de la ședințele plenare

La nici două luni de când este funcțional, Parlamentul pleacă în vacanță. De la 1 august, aleșii poporului își iau concedii anuale de odihnă, cu durata de 25 de zile lucrătoare, până la 30 august 2019. Aceștia vor reveni în Parlament pe 2 septembrie, atunci când își vor relua activitatea.

Totuși, nu toți deputații au participat conștiincios la ședințe, iar unele fracțiuni au lipsit in corpore mai multe ședințe la rând. Am încercat să aflăm de ce unii deputați nu s-au prezentat la ședințele plenare și cum (nu) explică ei absențele și au fost sau nu sancționați, li s-a achitat sau nu salariul?

Legea prevede că Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în februarie şi continuă până la sfârşitul lunii iulie. A doua sesiune începe în septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie. Și vacanța din august pare să fie indicată în lege, totuși, situația extraordinară de după alegerile din februarie necesită unele clarificări.

La ședințele plenare din 08, 09, 10, 11, 12 iunie, cvorumul Parlamentului a fost constituit din 61 de deputați. Au lipsit de la ședințe deputații independenți – trei la număr, cei șapte deputați din Partidul Șor și cei 30 deputați din Partidul Democrat.

Lipsesc și nu răspund

Am încercat în repetate rânduri să vorbim cu purtătorul de cuvânt al democraților, Vitalie Gămurari, dar de fiecare dată, ni s-a răspuns, printr-un mesaj, că se află în afara orașului. Am revenit cu alte apeluri telefonice și în următoarele zile, dar telefonul lui Gămurari era deconectat. De altfel, și deputații Partidului Democrat pe care i-am contactat pentru o reacție (Monica Babuc, Andrian Candu, Dumitru Diacov, Constantin Botnari) nu ne-au răspuns. S-a oferit, însă, pentru toți cei 30 de deputați, să vorbească deputatul Sergiu Sîrbu. Potrivit lui Sîrbu, lipsele la cele cinci ședințe plenare din iunie, nici nu pot fi calificate ca fiind absențe. „În primul rând, în zilele de 8-12 iunie, fracțiunea PDM nu a fost invitată la ședințe. Nici nu știu dacă acele ședințe pot fi numite ședințe ale Parlamentului. Eu și astăzi rămân pe poziția că au fost niște ședințe ilegale și aici fac referire la decizia Curții Constituționale (CC). Noi, cu siguranță, n-am avut cum să participăm la acele întruniri”, a declarat deputatul Sîrbu. Chiar dacă ulterior CC și-a anulat deciziile pronunțate în zilele de 7-9 iunie, iar la 26 iunie, judecătorii CC și-au dat demisia in corpore, deputatul și juristul Sîrbu a accentuat că absențele de atunci „au fost și rămân motivate”.

Unul dintre marii absenteiști ai acestei sesiuni este deputatul democrat Vlad Plahotniuc. Sîrbu nu a putut spune explicit ce se întâmplă cu fostul său șef de partid: „Fiecare deputat este responsabil de absența și prezența sa în Parlament. Dl Plahotniuc nu este în țară, deci el este absent de la ședințe. Evident, pentru fiecare absență nemotivată, Plahotniuc nu va fi remunerat, dlui își asumă aceasta”.

Opoziția lipsește, guvernarea e vinovată?

L-am întrebat pe Sîrbu cum va proceda, dacă lipsele de la ședințe vor fi taxate, inclusiv financiar. Parlamentarul a lansat o tiradă de acuze la adresa actualei guvernări, declarând că se va plânge comunității internaționale. „Actuala guvernare e în stare de orice. Ei pot să ne taxeze, să nu ne dea salariu, nu ne miră nimic. Aceasta va fi încă o încălcare a drepturilor pe care le are opoziția, precum sunt deja foarte multe încălcări. Nu vom plânge dacă nu ni se va da salariu, doar vom informa structurile internaționale despre cum se respectă dreptul politic în R. Moldova. Nu ne rămâne decât să lucrăm în continuare pentru alegătorii noștri”, a subliniat Sîrbu.

Purtătoarea de cuvânt a Partidului Șor nu a fost disponibilă să explice lipsa membrilor fracțiunii la un șir de ședințe. La apelurile telefonice, Alina Șargu răspundea printr-un mesaj că nu poate vorbi, este în ședință, cerându-ne să revenim ulterior. Mai târziu, însă, Alina Șargu nu a mai răspuns la telefon și la mesaje.

Am insistat cu apeluri telefonice către deputații Șor, Tauber, Jardan, Fotescu, dar și aceștia nu au răspuns la apeluri. Mai târziu, Denis Ulanov, deputat din partea Partidului Șor pe circumscripția națională, a menționat că toată Fracțiunea Șor refuzase să participe la ședințele Parlamentului pentru că nu erau de acord cu deciziile Maiei Sandu și ale lui Igor Dodon. „Am refuzat să participăm la ședințele din 8-12 iunie, deoarece majoritatea parlamentară activa neconstituțional și am zis că nu ne vom prezenta atâta timp cât Parlamentul nu va respecta legea”.

Și faptul că ar putea rămâne fără salariu pentru iunie, nu părea că-i deranjează pe deputații din Partidul Șor. „Nu am urmărit ce salariu a fost achitat și cât. Dacă s-a tăiat din salariu, atunci aceasta a fost făcută în conformitate cu Regulamentul. Noi, cei din Partidul Șor, nu vom avea obiecții sau plângeri. Dacă așa s-a făcut, au respectat legea, deci”, a mai adăugat Ulanov.

Șor va veni „Как только, так сразу”

La fel ca și în cazul democraților, Fracțiunea Șor are un absenteist campion – șeful de partid. Solicitat să ne explice unde este deputatul Ilan Șor, Ulanov a oferit un răspuns confuz. „Dl Șor va organiza un briefing în Chișinău și va răspunde la toate întrebările care prezintă interes”. Am insistat să aflăm când anume ar putea fi aceasta. „Как только, так сразу”, a răspuns deputatul în limba rusă.

Cei trei deputați independenți, aleși pe circumscripții uninominale – Ion Groza, Viorel Melnic și Alexandr Oleinic, la fel, nu s-au prezentat la ședințele plenare din 8-12 iunie. Alexandr Oleinic a declarat că, de absența deputaților independenți, se fac vinovați cei care le-au convocat. „Noi trebuia să stăm la poarta Parlamentului și să așteptăm când cineva ne va invita? Ședințele de la 8-9 iunie s-au petrecut noaptea. Noi ne-am prezentat în Parlament, imediat ce am fost anunțați de orarul ședințelor. Prima dată, am fost informați de Secretariatul Parlamentului despre ședința din 18 iunie. Suntem deputați disciplinați, când am fost informați, atunci ne-am prezentat”, a mai adăugat deputatul independent.

L-am întrebat și pe Ivan Ceban, vicepreședintele Legislativului, dacă deputații au fost anunțați despre ședințele plenare din 08-12 iunie. „Din câte cunosc, toate procedurile au fost respectate. Sunt sigur că toată lumea a fost invitată. Mai mult decât atât, interpretarea lor despre absența de la ședințe a fost alta decât se invocă acum” a declarat Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului.

Am scris o solicitare de informație către Secretariatul Parlamentului

Din răspuns am aflat că absențele deputaților independenți, a celor din Partidul Șor și PDM din data de 08, 09, 10, 11, 12 iunie, curent, sunt calificate ca fiind nemotivate. Toate absențele nemotivate sunt sancționate conform art.131 din Regulament.

Pentru că, la începutul ședințelor plenare din 18 iunie, 25 iunie, 05 iulie, 09 iulie, 12 iulie, 16 iulie, 19 iulie, 26 iulie, s-a anunțat că absențele deputaților Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor au fost nemotivate, am întrebat Secretariatul cum vor fi sancționați aceștia.

„Deputații Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor sunt sancționați pentru toate absențele nemotivate conform art.131 din Regulamentul Parlamentului”, cităm din răspuns.

Între timp, la 8 iulie, Maia Sandu, Andrei Năstase și Liliana Nicolaescu-Onofrei au depus cereri de demisie din funcţia de deputat pentru că aceasta nu este compatibilă cu funcțiile pe care le dețin în Guvern.

La scurt timp, și deputatul independent, Viorel Melnic, și-a depus mandatul, spunând într-o declarație că în „parlamentul ales prin sistemul electoral mixt deputatul independent este limitat in posibilități și nu poate răspunde exigențelor alegătorilor, mai cu seama a celor care l-au ales”.

La 19 iulie, deputata PD, Otilia Drăguțanu, a plecat din Parlament. „După o lungă perioadă de reflecție, am înțeles că eu nu sunt pentru politică și ea nu este pentru mine. Întotdeauna am știut să-mi găsesc locul și să muncesc acolo unde abilitățile mele au adus utilitate maximă. Sunt de părere că un partid în opoziție are nevoie de cineva cu un alt profil și temperament și cu mai multă experiență în politică. Le sunt foarte recunoscătoare persoanelor care au avut încredere în mine, iar colegilor din parlament le doresc succes în muncă deloc ușoară”, se arătase în postarea Otiliei Drăguțanu.

Am revenit cu întrebări către Secretariatul Parlamentului:

— Deputații Maia Sandu, Andrei Năstase și Liliana Nicolaescu – Onofrei care între timp au ocupat fotolii în Guvern și au absentat de la ședințele plenare din luna iulie, curent, vor primi salariu pentru luna iulie?

Deputații care au depus cererea de demisie, nu beneficiază de plăți salariale după momentul demisiei. Astfel, deputații Maia Sandu, Andrei Năstase și Liliana Nicolaescu – Onofrei nu vor fi salariați începând cu data de 9 iulie, deputatul Viorel Melnic – începând cu data de 18 iulie și Otilia Drăguțanu – începând cu data de 20 iulie.

— Cât constituie salariul unui deputat? Cu ce sumă rămân deputații cărora li s-a tăiat 75% din salariu?

Potrivit prevederilor legale în vigoare, salariul unui deputat, membru al comisiei permanente constituie 13940 lei, iar sancțiunea în mărime de 75% din salariu, aplicată deputatului care a absentat fără motiv întemeiat pe parcursul unei luni la 4 și mai multe ședințe ale Parlamentului sau ale comisiei permanente din care face parte, constituie 10455lei.

— Dacă deputații care absentează nu sunt plătiți, unde ajung acești bani?

Economiile create în urma aplicării sancțiunilor pot fi redistribuite pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a Legislativului sau pot fi virate în bugetul de stat – la decizia Biroului permanent al Parlamentului.

În loc de concluzii:

Lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc nu li s-a achitat salariu deplin pentru două luni – iunie și iulie. Între timp, Vladimir Plahotniuc a renunțat la mandatul de deputat;

Altor 48 deputați care au absentat la ședințele plenare din iunie, li s-a achitat câte 3485 lei din suma de 13940 lei;

Fără salariu deplin pentru iulie rămân și deputații care au ocupat funcții în Guvern (trei la număr) și deputații care și-au depus mandatul (doi deputați).

Ce prevede legea?

Regulamentul Parlamentului

Articolul 129. Absenţa deputaţilor la şedinţe

(1) Deputatul nu poate lipsi de la şedinţele Parlamentului sau ale comisiei permanente din care face parte decît din motive întemeiate.

(2) Neparticiparea deputatului la şedinţa Parlamentului în legătură cu îndeplinirea unei însărcinări date de Parlament, Biroul permanent, comisia parlamentară sau de fracţiunea din care face parte, precum şi de Preşedintele Parlamentului, se consideră absenţă din motive întemeiate, la fel ca şi:

a) aflarea deputatului în concediu medical;

b) aflarea deputatului în concediu din motive personale;

c) neparticiparea deputatului la şedinţa Parlamentului sau a comisiei permanente în semn de protest la o chestiune din ordinea de zi, anunţată în şedinţa acestora.

(3) Absenţa din alte motive decît cele specificate la alin.(2) se consideră absenţă fără motiv întemeiat.

La ședințele plenare din data de 08, 09, 10, 11 și 12 iunie, s-au prezentat doar 61 deputați.

Articolul 131. Absenţa nemotivată la şedinţe

Absenţa fără motiv întemeiat a deputatului pe parcursul unei luni la 3 şedinţe ale Parlamentului sau ale comisiei permanente din care face parte se sancţionează cu pierderea a 50% din salariu şi din alte indemnizaţii pentru luna următoare. Absenţa fără motiv întemeiat a deputatului pe parcursul unei luni la 4 şi mai multe şedinţe ale Parlamentului sau ale comisiei permanente din care face parte se sancţionează cu pierderea a 75% din salariu şi din alte îndemnizaţii pentru luna următoare.