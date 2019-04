Fotbalul din R. Moldova, condus în ultimii 22 de ani de fostul fotbalist Pavel Cebanu, nu a cunoscut, în perioada independenței statului, vreo performanță notabilă. Cu mici excepții, R. Moldova, atât la nivelul echipelor naționale, cât și la nivelul echipelor de club, a fost ciuca bătăilor în toate competițiile la care a luat startul.

Pe fonul eșecurilor de pe plan sportiv, cei care s-au aflat în fruntea sportului rege, conectați între ei la afaceri prospere, au reușit să-și construiască averi de milioane, inclusiv prin intermediul fotbalului.

Chișinău, stadionul Zimbru. 22 martie 2019. Fanii echipei naționale a Moldovei au așteptat o minune de la meciul cu Franța din preliminariile Campionatului European/Foto: Facebook/FMF

Echipa națională de fotbal a R. Moldova nu s-a calificat niciodată la un turneu final de campionat european sau mondial, iar echipele de club nu au ajuns niciodată în grupele celei mai prestigioase competiții intercluburi din lume, Liga Campionilor Europeni.

Astăzi, echipa națională ocupă locul 170 în clasamentul FIFA în care se regăsesc 211 țări, fiind a patra cea mai slab clasată din Europa, devansând doar San Marino, Gibraltar și Malta.

Și actuala campanie preliminară pentru calificarea la Campionatul European din 2020 echipa națională a început-o cu stângul, fiind învinsă cu 4:1 de Franța la Chișinău și cu 4:0 de Turcia, în deplasare.

Fotbaliștii din R. Moldova au pierdut al doilea meci din preliminariile EURO 2020, cu Turcia, în deplasare, scor 0-4. Moldova are zero puncte după primele două meciuri și un golaveraj de 1-8 /Foto: Facebook/FMF

De 22 de ani în fruntea fotbalului

Pavel Cebanu a devenit președinte al FMF în 1997. A fost fotbalist la echipa Nistru Chișinău (în prezent Zimbru Chișinău), pentru care a evoluat în anii 1972-1986, iar ulterior a devenit antrenor. În 2004, a fost desemnat de către Asociația de Istorie și Statistică Fotbalistică din Moldova cel mai bun fotbalist din istoria fotbalului autohton.

A câștigat, uneori fără concurență, alteori după un șir de acuzații, rând pe rând, de cinci ori, alegerile pentru șefia FMF, menținându-se la putere timp de 22 de ani. A fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii în anul 2000 și cu Ordinul Republicii în 2015, pe care l-a primit din mâinile președintelui microbist Nicolae Timofti.

Pavel Cebanu a fost decorat cu Ordinul Republicii în 2015 de către președintele R. Moldova/ Foto: presedinte.md

În cei 22 de ani de șefie, Pavel Cebanu și-a construit în jurul său o adevărată fortăreață de oameni devotați, propulsați în funcții cheie la Federație. Cu unii dintre ei, familia sa s-a lansat și în afaceri.

Apartamentul în care locuiește

De-a lungul timpului, șeful FMF a fost acuzat că ar deține, direct, sau prin intermediul partenerei sale de viață, Olga Latii, mai multe bunuri imobile. Noi am verificat și am analizat o parte din proprietățile pe care le deține sau le-a deținut de-a lungul timpului familia Cebanu-Latii în R. Moldova.

Pavel Cebanu este președintele FMF din 1997. A fost reales în funcție de cinci ori consecutiv, ultima dată în februarie 2017/Foto: Facebook/FMF

Șeful fotbalului moldovenesc, un fost mijlocaș ofensiv căruia îi plăcea să dribleze și să marcheze goluri, nu a uitat să înscrie și la capitolul averi, deși, oficial, pe numele său nu are înregistrat decât un apartament cu trei camere și o suprafață de 75 m.p. pe bd. Dacia din Chișinău, pe care l-a primit încă în perioada când era fotbalist.

Blocul din sectorul Botanica în care locuiește Pavel Cebanu

Inițial, în 2003, când a fost înregistrat la Cadastru, acesta avea trei proprietari: Pavel Cebanu, fiul său, Ilie și mama președintelui FMF, Maria Cebanu. În 2016, șeful FMF a moștenit cota parte a mamei, iar de la fiul său a primit cu titlu de donație cota parte a acestuia, devenind, astfel, singurul proprietar al apartamentului. Vecinii șefului FMF afirmă că acesta locuiește în cea mai mare parte a timpului împreună cu Olga Latii anume în acest apartament.

Olga Latii, partenera de viață a lui pavel Cebanu/Foto:facebook.com/Olga Smelova

Partenera și fiul: Case de milioane în orășelul Codru. Una a fost vândută

Familia Cebanu-Latii deține sau a deținut în proprietate și alte bunuri imobile. Oamenii care locuiesc în preajma stradelei Valea Apelor din orășelul Codru spun că îl zăresc pe Pavel Cebanu, în special în weekend-uri, în curtea unei case de pe această stradă.

Ilie Cebanu, fiul președintelui FMF, a cumpărat terenul pe care este construită casa în anul 2007, la vârsta de 21 de ani. Foto: Ziarul de Gardă

Oficial, casa e înregistrată pe numele fiului său, Ilie Cebanu, fost fotbalist, inclusiv al echipei naționale. Cebanu junior a procurat terenul în noiembrie 2007, la vârsta de 21 de ani, iar într-un an și câteva luni, construcția imobilului a fost finalizată oficial.

Ilie Cebanu (d) primește titlul de cel mai bun portar din fotbalul moldovenesc pentru anul 2017 din mâinile lui Nicolai Cebotari, secretarul general al FMF. Ilie Cebanu a jucat fotbal până în 2018. El a apărat și poarta echipei naționale/Foto: Facebook/FMF

Pe terenul cu o suprafață de 13,3 ari se înalță două clădiri: cea principală are o suprafață de 282,7 m.p., iar construcția accesorie – 83,7 m.p.. Valoarea cadastrală a casei este de 1,2 milioane de lei, iar cea de piață, de cel puțin 3 ori mai mare.

Până a fi construită casa înregistrată pe numele lui Ilie Cebanu, Olga Latii, partenera de viață a lui Pavel Cebanu, a deținut și ea o casă de milioane, tot la Codru.

Imobilul are două niveluri, iar informațiile de la Cadastru nu arată să fi suportat schimbări după comercializare. Acesta a fost procurat de Olga Latii în decembrie 2005. După o încercare nereușită de a-l vinde în 2009, un an mai târziu tranzacția de vânzare a fost, totuși, încheiată. O asemenea casă costă, la prețul de piață, peste 5 milioane de lei.

În perioada 2005-2010, Olga Latii, partenera de viață a președintelui FMF a fost proprietara acestei case, amplasată în or. Codru, mun. Chișinău/Foto: Ziarul de Gardă

În anii ’90 Olga Latii a locuit și a avut viza de reședință într-un apartament de aproape 50 de m.p. amplasat în sectorul Ciocana. În 2004, înainte de a cumpăra casa de la Codru, aceasta i-a donat acel apartament fiicei sale, Natalia. În 2011, Natalia a vândut locuința.

Tranzacții în familie cu bunuri imobile de 500 m.p. din centrul Chișinăului

De-a lungul anilor, în „sânul familiei” Latii-Cebanu au fost înregistrate mai multe tranzacții imobiliare. Cele mai importante au la bază un bloc din centrul Capitalei, situat pe str-la Teatrului, la câțiva pași de bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

În 2003, Olga Latii și Pavel Cebanu au procurat în acest bloc șapte bunuri imobile cu o suprafață totală de 500 m.p. Erau două apartemente și cinci spații nelocative

Pe 17 iunie 2003, Olga Latii cumpără în acest bloc un apartament de 113,7 m.p.. Peste cinci ani, în 2008, îl vinde fiicei sale, Natalia, actuala proprietară a imobilului. Acesta are o valoare cadastrală de 946 de mii de lei, valoarea de piață fiind cel puțin dublă.

Peste nici o lună, la 7 iulie 2003, Pavel Cebanu, aflat atunci în al 7-lea an de mandat la șefia FMF, procură șase imobile în același bloc: un apartament de 269,9 m.p. cu valoarea cadastrală de 2,59 milioane de lei și cinci spații nelocative cu suprafața totală de 117 m.p.. (detalii: 1, 2, 3, 4, 5)

Pavel Cebanu a deținut cele șase bunuri imobile în proprietate doar un an de zile. În iulie 2004, le-a donat „la pachet” mamei sale, Maria Cebanu, care avea atunci 73 de ani.

Peste un an, în august 2005, mama șefului FMF a vândut bunurile Nataliei Latii. În septembrie 2008, acestea și-au schimbat, iarăși proprietarul din acte, fiind cumpărate de mama Nataliei, Olga Latii, concubina lui Pavel Cebanu, actuala lor deținătoare.

Traseul celor șapte bunuri imobile din str-la Teatrului din „sânul familiei” Cebanu-Latii

În total, cele 7 bunuri imobile deținute de familia Latii în acest bloc au suprafața de 500 m.p. și valoarea cadastrală de 4,4 milioane de lei. Valoarea lor de piață este însă mult mai mare.

Astăzi, în acel imobil au adresa juridică sau fizică mai mulți agenți economici, inclusiv firma „DecoGrup-Com”, gestionată de Serghei Butelschi, fost fotbalist, cooptat în 2018 direct în funcția de director tehnic al FMF. Compania se ocupă de instalarea tavanelor extensibile. Butelschi, 40 de ani, este, în acte, și proprietarul companiei de transport și expediție „Transmacon”.

Blocul din str-la Teatrului/Foto: Ziarul de Gardă

Afacerea cu cărbune din lemn în care figurează partenera de viață a șefului FMF

Olga Latii, partenera lui Pavel Cebanu, și-a încercat norocul și în afaceri. În 1996, ea a figurat printre fondatorii companiei „Fotbal Service International”, fiind parteneră cu FMF și alte patru persoane fizice. Compania nu a avut o viață prea lungă, fiind lichidată.

În 2007, Olga Latii a participat la fondarea altei companii, fără legătură directă cu fotbalul – „Laspi-Prod” SRL. Latii deține, conform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, 50% din capitalul social, celelalte 50% fiind în proprietatea Nataliei Spînu, soția lui Marin Spînu, fost fotbalist, care a prins și câteva meciuri la echipa națională.

Natalia și Marin Spînu

Ulterior, în timp ce soția sa făcea afaceri cu soția șefului FMF, acesta devine membru al Comitetului de Disciplină al FMF și unul dintre cei 22 de delegați desemnați de Federație pentru deservirea meciurilor de fotbal din cadrul Diviziei Naționale.

„Laspi-Prod” SRL deține brandul „Lux Grill”. Firma produce și comercializează cărbune din lemn pentru grătar, iar conform datelor din raportul financiar pentru 2012, cele mai recente disponibile, a avut venituri oficiale din vânzări în valoare de 1,3 milioane de lei.

Baza de producție a firmei se află pe traseul Chișinău-Bălți, în comuna Rădeni, Strășeni. Aici, din 2010, Marin Spînu deține, în baza unui contract de arendă semnat cu Moldsilva pe o perioadă de 49 de ani, 2 ha de pădure. Pe lângă baza de producere, acolo e amplasată și o căsuță de vară. Pentru arenda pădurii, familia Spînu varsă în bugetul de stat 8900 de lei pe an.

Marin Spînu: „Natalia era în relații foarte bune cu cumătra Olga și au deschis firma asta”

Marin Spînu a negat, inițial, că soția sa este parteneră de afaceri cu Olga Latii. Ulterior, însă, și-a amintit.

„Am jucat oleacă fotbal. N-am nicio treabă cu chestiile astea. Eu cu soția avem o întreprindere care se ocupă cu producerea cărbunelui de lemn. Toți fotbaliștii știu că eu mă ocup cu cărbunele. Nu-i adevărat că 50% din firmă îi aparțin dnei Latii. Când a fost făcută firma, soția mea cu dna Olga, care mi-a botezat fata, erau în relații foarte bune. Atunci Natalia era în relații foarte bune cu cumătra Olga și au deschis firma asta. Dar ea n-are nicio legătură. Chiar acum a zis că ei nu-i trebuiește. Mi-a zis: Marin, pentru ce eu să figurez, dacă nu am nicio treabă, nimic. Ea nici nu știe unde-i producerea, nu are nicio treabă cu firma, nu ia dividende. Atunci s-a făcut firma pentru că era ideea de a importa niște utilaje, dar nu am avut timp să mă ocup de asta. Nu s-o primit atunci cum au vrut ele”, susține Spînu.

Soții Natalia și Marin Spînu la Gala Laureaților fotbalului moldovenesc, ediția 2017

Foto: facebook/Natalia Spînu

„E afacerea familiei mele. Toți știu. Nu știu de ce voi nu știți. Pavel Cebanu mi-a botezat fiica. Atunci femeile erau în relații bune. Noi și acum suntem în relații extraordinare, dar atunci ele au vrut să facă ceva. Am zis, bine, vreți – vreți. Eu nu am avut timp să mă ocup cu trei lucruri în același timp. Funcțiile de la Federație? Mie mi-a propus dl Cebanu. Eu am și lucrat o perioadă în Federație pe timpurile când am terminat fotbalul. Omului care joacă în selecționată, când termină fotbalul, FMF îi propune câte ceva și îl întreabă: ce vrei să faci? Atunci mi s-a propus să fiu delegat. Am zis: nicio problemă. Sunt și în Comitetul de Disciplină de vreo 6-7 ani. Dl Cebanu mi-a fost și primul antrenor. El mă știe de la 17 ani”, punctează Spînu.

Afacerile imobiliare ale fiului, fost fotbalist, acum team manager la FMF

Ilie Cebanu, fiul președintelui FMF, a fost fotbalist profesionist. A jucat la mai multe echipe din Polonia, Austria, Rusia și Moldova, dar și pentru echipa națională de fotbal a Moldovei.

În 2018, a pus ghetele în cui, iar la scurt timp a primit postul de team manager al echipei naționale. În paralel, s-a lansat și în afaceri.

Pavel Cebanu și fiul său, Ilie Cebanu/Foto: ok.ru/Ilie Cebanu

La 13 noiembrie 2018, Ilie Cebanu, împreună cu Alexandru Epureanu, fotbalist la echipa turcă Istanbul Başakşehir și căpitan al echipei naționale a Moldovei, și omul de afaceri Vasile Roșioru, unul dintre cei mai longevivi membri ai Comitetului Executiv al FMF, dar și președintele Comitetului de Dezvoltare Tehnică din cadrul Federației, devin proprietarii companiei „GPI Invest”, înregistrată cu cinci ani mai devreme de către Artur Roșioru, fiul lui Vasile Roșioru.

Alexandru Epureanu și Ilie Cebanu în perioada în care ambii evoluau pentru echipa națională a Moldovei. Acum, cei doi sunt parteneri de afaceri în cadrul unei companii fondate de fiul unui membru al Comitetului Executiv al FMF/Foto:Facebook/fmf

Cei doi, dar și Artur Roșioru, dețin câte 18% din capitalul social al companiei, iar Vasile Roșioru – 46%.

Cu șapte luni mai devreme, în aprilie 2018, „GPI Invest” a cumpărat, cu 7,78 milioane de lei, firma „City Development” de la compania offshore „Trittico Holdings Limited”.

Offshore-ul, cu sediul în Cipru, deține în R. Moldova mai multe bunuri, inclusiv compania imobiliară „Coliseum Palace”, dar și compania de microfinanțare „Prime Capital”.

Un complex locativ pe un teren de 3,9 ha al „City Development”

„City Development”, deținută de „GPI Invest”, este proprietara mai multor terenuri în R. Moldova. Unul dintre acestea este situat în sectorul Buiucani, al capitalei, pe str. Ioana Radu, și are 3,9 ha.

„City Development” a intrat în posesia acestuia în 2006, cu mult înainte ca Ilie Cebanu să investească în compania mamă, iar în prezent acolo au loc lucrări de construcție a unui complexul locativ. Lucrările sunt efectuate de compania de construcții „Inamstro” în baza unui contract de societate civilă semnat în iunie 2018 cu „City Development”.

Proiectul complexului locativ construit pe terenul care aparține companiei „City Development”/Foto: newton.md

Un alt bun imobil din portofoliul „City Development” este un teren de 26 de ari de pe str. Nicolae Testemițanu, 3. Terenul ar putea deveni obiectul unui schimb între compania privată și stat. Mai exact, conform unui proiect de hotărâre de Guvern, elaborat în februarie, curent, statul intenționează să schimbe două terenuri din str. Testemițanu 31 cu terenul din str. Testemițanu, 3, care aparține firmei „City Development”. Suprafața terenurilor este identică (detalii aici și aici). Tranzacția vine să pună în aplicare o decizie CtEDO și nu a fost, deocamdată, oficializată.

Vasile și Artur Roșioru, partenerii lui Ilie Cebanu de la „GPI Invest”, dețin și alte afaceri. Printre firmele la care sunt fondatori sau dețin acțiuni sunt SA „Zorile”, SA „Introscop”, Fabrica de vinuri „Vinex-Victoria”, „Meridian Invest-2853”, „Blue Sky”, „New City”, „Age Broker”, „GPI Capital”, „Agri Proiect Co” sau „Agroparc Management” SRL. Vasile Roșioru este și proprietarul clubului de fotbal Victoria Bardar.

Casa familiei Cebotari de pe un teren de 18 ari

Și alți oficiali de rang înalt de la FMF au demonstrat capacități de milionari. Nicolai Cebotari, acum în vârstă de 61 de ani, este fost portar la echipe precum Nistru Chișinău sau Zarea Bălți. În ultimii 21 de ani ocupă fotoliul de secretar general al FMF, fiind ales pentru prima oară în această funcție în martie 1998. Ulterior a fost de mai multe ori reales, ultima dată pe 20 ianuarie 2017.

Nicolae Cebotari este secretar general al FMF din 1998

Fiind în această funcție, Cebotari a reușit să-și ridice o casă de lux într-o zonă prestigioasă a capitalei.

În martie 2001, la trei ani după ce devenise secretar general, Cebotari a cumpărat două terenuri alăturate pe str. Miorița din Chișinău, iar în 2002 și 2008 a cumpărat alte două parcele. Luate împreună, cele patru terenuri ocupă suprafața de 18 ari, care ar fi suficienți pentru construcția a trei case, dat fiind faptul că suprafața standard a unui loc de casă în zona respectivă este de 6 ari.

Pe terenul de 18 ari, soții Nicolai și Angela Cebotari au construit o casă cu 2 niveluri, procesul verbal de recepție datând din 2005.

Oficial, conform datelor cadastrale, imobilul are suprafața de 116 m.p., la care se adaugă un garaj de 37 m.p. Din imaginile surprinse cu o dronă se vede că în curte a mai fost construit un foișor și o piscină. Pe unul dintre pereții casei sunt trecute inițialele membrilor familiei: C, N și A.

„Eu lucrez din ’75. Toată viața mea am acumulat, am acumulat și am făcut. Nu legați cu Federația. Nu are una cu alta nimic. Tot ce am avut eu a fost verificat și de Anticorupție și numai de cine nu a scris anonim. Pe noi ne-au verificat pe toți din toate părțile”, ne-a declarat Nicolai Cebotari.

Și-a donat cota parte din casă fiului fotbalist

Deși în momentul dării în exploatare casa era înregistrată pe numele ambilor soți, în prezent, ½ din bunul imobil aparține soției secretarului FMF, Angela Cebotari, iar cealaltă jumătate este înscrisă, în urma unui contract de donație din 10 aprilie 2017, pe numele fiului mai mic, care poartă același prenume ca și tatăl său – Nicolai.

Pe unul dintre pereții casei sunt trecute inițialele C, N și A, care provin de la numele membrilor familiei Cebotari (Nicolai și Angela)

Tot pe 10 aprilie 2017, mezinul familiei, care în mai, curent, va împlini 22 de ani, a primit cu titlul de donație de la tatăl său și un apartament de 55 m.p. pe str. Mitropolit Varlaam din Chișinău.

În același bloc, din 2012, deține un apartament și nepoata șefului FMF, Pavel Cebanu, Maria Bartian, cetățeancă a Ucrainei.

Astfel, în temeiul celor două contracte de donație semnate în aceeași zi, bunurile imobile deținute anterior de secretarul FMF, inclusiv cota parte din casa în care locuiește, au trecut în proprietatea fiului său.

Nicolai Cebotari jr. este portar, fiind legitimat la echipa de fotbal Sfântul Gheorghe Suruceni, iar de câteva ori a apărat și buturile naționalei de tineret. La echipa din Suruceni, Nicolai este antrenat de fratele său mai mare – Serghei.

Nicolai Cebotari (s), secretar general al Federației Moldovenești de Fotbal, și Mihail Anghel (d), prim-vicepreședinte al FMF/Foto:fmf.md

Prim-vicepreședinte al FMF și proprietar de club în același timp

Mihail Anghel se află în funcții de conducere la FMF de peste 10 ani, fiind acum prim-vicepreședinte.

În paralel cu gestionarea destinelor fotbalului, acesta și-a patronat și afacerea de familie: clubul de fotbal „CSCT Buiucani”, acolo unde, conform informațiilor de pe site-ul clubului, deține funcția de președinte.

Clubul de fotbal este fondat în 1998, însă a cunoscut o consacrare definitivă în anii următori. Astăzi, la CSCT „Buiucani”, conform informațiilor de pe site-ul oficial, practică fotbalul peste 350 copii şi juniori, care achită o taxă lunară de 500 de lei.

Complexul în care-și desfășoară activitatea clubul de fotbal, amplasat pe str. Ghidighici, la ieșire din Chișinău, se întinde pe suprafața de 1,9 ha, terenul fiind oferit în folosință de către Primăria Chișinău Clubului sportiv pentru copii și tineret „Buiucani”.

Potrivit informațiilor cadastrale, complexul e compus din șase construcții cu suprafețe cuprinse între 232 și 34 m.p. care găzduiesc o clădire administrativă, vestiare moderne, sală de studii sau centru de recuperare care include o saună şi un bazin.

Pe teritoriul complexului sunt amplasate terenuri de fotbal și mini-fotbal. Unele dintre ele sunt oferite în arendă doritorilor de a practica sportul rege contra cost – între 200 și 350 de lei pentru o oră.

Complexul Clubului sportiv Buiucani din str. Ghidighici/Imagine dronă: Ziarul de Gardă

Firma familiei – afaceri cu FMF

Familia Anghel face și afaceri cu FMF, dar și cu statul, prin intermediul companiei „Westart Sport”, fondată și administrată de fiii lui Mihail Anghel, Constantin și Cristian.

Firma familiei a câștigat în ultimii doi ani licitații publice pentru amenajarea terenurilor de fotbal pe teritoriul țării în valoare de peste 3,2 milioane de lei.

O relație mult mai prolifică decât cu statul, firma familiei Anghel a dezvoltat cu FMF. Conform informațiilor publicate pe site-ul agentului economic, „Westart Sport” a fost unul din partenerii FMF în cadrul proiectului „Toți Împreună”. Prin intermediul acestuia, pe întreg teritoriul țării, au fost deschise peste 400 de mini-terenuri de fotbal cu suprafață artificială.

Constantin Anghel, fondatorul firmei „Westart Sport”

„Mulțumim FMF pentru încrederea acordată…”, se precizează, în repetate rânduri, în mesajele prin care reprezentanții firmei anunțau finalizarea unui nou mini-teren.













Conform raportului financiar al FMF pentru 2018, pentru darea în exploatare a terenurilor artificiale au fost cheltuiți 12,9 milioane de lei.

„Westart Sport” are adresa juridică într-un apartament de 98 m.p. din sectorul Botanica, înregistrat pe numele lui Constantin Anghel.

„La noi primăriile se adresează, nicidecum Federația”

Cristian Anghel, administratorul companiei „Westart Sport”

Cristian Anghel, administrator „Westart Sport”: „Ca să înțelegeți corect, noi nu suntem în parteneriat. Gazonul e donat la primărie, gimnaziu sau la altcineva și deja gimnaziul decide cu cine face. Sau face cu Federația, sau cu Geotermal sau cu Art Sport sau cu altcineva… Acum deja dacă ei examinează și văd că noi suntem nr. 1 pe piață, că facem lucru calitativ, dăm garanție și deservim gratis o perioadă de timp, atunci aleg să facă cu noi. Federația absolut nu vine la noi să spună că trebuie de pus terenul ăsta sau altceva. Se face contract de licitație, banii plătiți sunt din bugetul statului. La noi primăriile se adresează, nu Federația. Nu-l legați absolut deloc pe dl Mihai Anghel cu compania Art Sport. Nu are atribuție. Suntem o familie, dar în serviciu suntem fiecare separat și fiecare răspunde de lucrul său. El se ocupă de alt domeniu, nicicum nu este legat cu gazoanele artificiale și de programul „Toți Împreună”. Acolo sunt oameni aparte care răspund de asta”.

FMF – buget de 10 milioane de USD în 2019

FMF este una dintre cele mai bogate asociații obștești din R. Moldova. Conform raportului financiar pentru 2018, Federația a raportat cheltuieli de 145,5 milioane de lei.

Cei mai mulți bani, 23 de milioane, FMF susține că i-a cheltuit pentru activitățile selecționatelor de fotbal.

Anul trecut, 17,2 milioane de lei au fost învestiți în realizarea proiectului de instalare a nocturnelor la patru stadioane, cele din Bălți, Hâncești, Nisporeni și Orhei, 14,7 milioane de lei – pentru întreținerea Centrului de pregătire de la Vadul lui Vodă, iar alte 10 milioane – pentru întreținerea stadionului Zimbru, pe care FMF îl are în arendă.

În 2019, bugetul planificat al FMF este de 172,6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10 milioane de USD.

În ultimii ani, în conturile FMF au ajuns milioane de euro de la Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) și de la Federația Internațională de Fotbal (FIFA).

Printr-un răspuns oficial, reprezentanții FIFA ne-au anunțat că, doar în perioada 2016-2018, prin intermediul programului „FIFA Forward”, Federația a primit suma de 1,6 milioane de USD, dintre care, 100 de mii de USD pentru procurarea echipamentelor sportive și alte 1,5 milioane de USD – sprijin pentru costurile operaționale ale FMF. Pentru mai multe detalii, inclusiv despre proiectele finanțate anterior anului 2016, FIFA ne-a redirecționat către FMF.

Am trimis o solicitare de informații similară și în adresa UEFA. Forul European ne-a recomandat să apelăm direct FMF. La început de martie, am trimis o solicitare de informații și în adresa FMF. Până la această dată, nu am primit vreun răspuns.

Pavel Cebanu, președintele FMF

Pavel Cebanu, președintele FMF a vorbit cu ZdG despre averea sa/Foto: Facebook/FMF

Ne-am întâlnit cu Pavel Cebanu în biroul său de la Casa Fotbalului. A refuzat să ne ofere un interviu video, dar a fost de acord să înregistrăm audio discuția. Întrebat despre imobilele de pe stradela Teatrului, șeful FMF a ținut mai întâi să sublinieze că locuiește încă din anii ’70 într-un apartament primit în perioada în care era jucător la Nistru (Zimbru) Chișinău.

După ce am insistat să ne spună totuși din ce surse a cumpărat, în 2003, imobilele din centrul capitalei, Cebanu ne-a spus că a investit economiile adunate din fotbal, atât ca jucător, cât și ca antrenor și că dorea să locuiască acolo împreună cu mama sa, decedată între timp.

„Până la asta am lucrat și în România, antrenor, la Amocom am fost antrenor, la Zimbru Chișinău, la Speranța Nisporeni. La Federație tot aveam leafă. Atunci era posibilitatea asta. Dar acolo nu am trăit nicio zi”, ne-a declarat șeful FMF.

Pavel Cebanu mai spune că nu a trăit nicio zi nici în casa de la Codru, cumpărată de Olga Latii în 2005 și vândută în 2010. Cebanu a evitat să ne ofere detalii despre imobilul care s-a aflat în proprietatea concubinei sale timp de cinci ani: „Tema asta nu mă interesează. A vândut-o și gata. Mie nu-mi trebuie nimic. Înainte fiecare se ocupa… cumpăra aici, vindea dincolo, ca să facă un ban. Treaba lor, pe mine asta nu mă interesează”.

Despre cealaltă casă de la Codru, care conform actelor cadastrale aparține lui Ilie Cebanu, șeful FMF spune că a fost construită de fiul său din banii câștigați de acesta ca fotbalist, deși în perioada construcției, Ilie Cebanu avea 21 de ani. „Uneori mă duc pe 5 minute să mă uit dacă totu-i normal, dacă nu curge apa undeva. Niciodată nu am trăit acolo. El a fost verificat de CNA, a arătat contractele”, a precizat Cebanu.

Referitor la afacerea în care e implicat fiul său, alături de alți oameni din fotbal, precum Epureanu sau Roșioru, șeful FMF, la fel, zice că nu ar cunoaște detalii și că el nu ar fi avut vreo contribuție. „Am auzit. Ei au bani, au câștigat. Eu nu am nicio atribuție și pe mine asta nu mă interesează. Ilie a lucrat toată viața departe de mine. Acum și-a găsit de lucru într-o bancă de la Moscova. Treaba lui”, ne-a spus Pavel Cebanu despre calitatea de cofondator a fiului său la „GPI Invest”.

Șeful fotbalului moldovenesc mai susține că fiul său nu este angajat oficial la FMF și nu este remunerat de Federație: „El îl ajută pe Spiridon, sună la băieți și îi cheamă, ca un manager. Când a terminat fotbalul, a vorbit cu Spiridon, eu n-am nimic cu asta. El încă se cere de la lucru de la Moscova, ca să vină la selecționată”, a punctat Cebanu, cu referire la funcția de team-manager al echipei naționale pe care o deține fiul său.

Pavel Cebanu a fost laconic și atunci când a fost întrebat despre firma „Laspi-Prod”, a cărei cofondatoare este Olga Latii: „Nu știu, eu n-am avut firmă niciodată. E treaba ei. Ce, fură ceva? Lucrează. Ce, FMF a făcut firma asta sau ce?”

Pavel Cebanu a negat că ar avea proprietăți în străinătate sau la Reni, Ucraina, localitatea sa de baștină. „În străinătate n-am nimic. Am avut prieteni și-n Germania, și-n Austria și dacă eu mă duceam acolo, lumea spunea că eu acolo am ceva. Asta se controlează ușor. La Reni avem casa părintească. Sora cu fata mai mică trăiesc acolo”. Șeful FMF a precizat că ridică lunar de la FMF un salariu net de aproximativ 18 mii de lei.

Mihail Anghel, prim-vicepreședintele FMF

Mihail Anghel și Pavel Cebanu

Mihail Anghel a negat că funcția sa din cadrul FMF are vreo legătură cu parteneriatul dintre FMF și firma fiilor săi.

„Nu am avut nicio atribuție la selectarea firmei. Ei își desfășoară activitatea de sine stătător. Nu am nicio atribuție. Vreți să implicați că aici sunt chestii de cumătrism și așa mai departe? Păi, ei de sine stătător au învățat să facă lucrul ăsta și au aranjat terenul de la Buiucani. Singuri l-au amenajat. Acumulând experiența dată, mai mulți oameni au venit și au văzut că terenul e calitativ. Așa au început să le facă oferte. După asta au creat o firmă, ca totul să fie legal. Federația, din câte înțeleg, când nu reușește să se înscrie în termenii stabiliți, pentru că mai aranjează și ea singură, caută parteneri. Ținând cont că la noi nu sunt prea multe firme, se adresează la Art Sport. Se creează impresia că, în țara asta, copiii unor funcționari nu au voie să activeze aici. Nu e niciun conflict de interese pentru că eu nu mă ocup de partea materială în FMF. Dacă e un funcționar, înseamnă că ai lui copii nu au dreptul să se ocupe de activitatea tatălui lor? Dacă aveți date concrete, că sunt implicate persoane, dacă aveți documente, bine, dar așa, cu presupuneri… Ca la moldoveni. Invidia e pe primul loc”, crede acesta.

După ce i-am explicat că documentăm un articol în care sunt vizați șefii FMF, Anghel a replicat.

„Și despre dl Cebanu tot se va spune că dacă băiatul lui a stat în poartă, uite, l-au împins, că el e președintele Federației. Dar el e profesionist. Fix așa în cazul meu. Nu eu i-am impus, nu eu l-am rugat pe Cebanu să apeleze la ei. Absolut. Ei participă la licitații. Nu au comenzi doar de la Federație. FMF apelează la ei doar când nu reușește. Eu nu sunt președintele la CSCT Buiucani. Pe site? Eu sunt președinte de onoare, poate, dar juridic, președinte e Constantin Anghel. Nu, clubul nu a beneficiat de nimic. Ce s-a dat la alte cluburi, s-a dat și la Buiucani, poate uneori nouă mai puțin”.

Întrebat despre investițiile la clubul de fotbal, în special în infrastructură, Anghel a evitat să dezvolte subiectul.

„Sunt chestii confidențiale. FMF a contribuit doar la repartizarea terenului, așa cum a făcut și la alte cluburi. Bani de la Federație nu au venit, alții decât din programul de solidaritate al UEFA, ținând cont de categoria școlilor de fotbal, bani care se repartizează la toate școlile. Restul, tot ce s-a făcut, investiții… dacă știți, noi vreo opt ani am colaborat cu clubul Dacia, care a contribuit financiar. După ce clubul s-a scos din campionat, căutăm singuri surse, cum ar fi compania asta, Art sport („Westart Sport” – denumirea actuală, n.r.). Căutăm de lucru, câștigăm și investim în club. Tot ce se câștigă se investește în infrastructură, în pregătirea tinerilor. Plătim toate impozitele pe teren, tot ce-i prevăzut de lege. Nu pot să vă spun cât costă sau cât s-a investit în complex, pentru că asta numai în Moldova, orice ziarist care vine aici întreabă cât s-a investit, câți bani ați câștigat. De ce nu ne-ați întrebat câți jucători am pregătit pentru prima națională, pentru naționala de tineret, câți jucători evoluează în Divizia Națională, câți peste hotare. De ce moldoveanul nostru vrea să știe numaidecât câți bani are vecinul său. Asta e un nivel jos de ziaristică, nu de top. Banii, banii, banii…. Cititorul vrea să afle cine este conducătorul ăsta, nu câți bani are? Eu nu am bani, nu am afaceri. Trăiesc doar din salariu. Băieții mei au înclinații spre business, de ce să le interzic să facă asta? Lăsați banii ăștia. Dați să ne ocupăm și cu spiritul, cu sufletul, cu dragostea de fotbal, nu doar de bani. Da, fotbalul se face cu bani, dar dragostea de fotbal nu evoluează, nu costă bani. Totul vine din suflet și din inimă”.

