Ministrul Agriculturii: Funcţii pentru apropiaţi şi proiecte în favoarea Universităţii Agrare

În ultimele luni, odată cu numirea rectorului Universităţii Agrare, Liviu Volconovici, în funcţia de ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, mai multe persoane care activau la Universitatea Agrară au fost numite în funcţii de conducere la întreprinderi sau instituţii de stat aflate în subordinea Ministerului. Totodată, deţinând funcţia de ministru, Liviu Volconovici a propus câteva proiecte de hotărâri de guvern prin care unele instituţii subordonate acum acestui minister urmau să treacă în gestiunea Universităţii Agrare, instituţie de învăţământ la conducerea căreia Liviu Volconovici poate reveni când nu va mai fi ministru. Instituţiile respective urmau să ajungă la Universitate cu tot cu patrimoniul deţinut, inclusiv 3 697 ha de terenuri agricole de la Stăuceni, Ghidighici şi Chetrosu. Proiectele, însă, nu au ajuns să fie votate în Guvern deoarece au obţinut aviz negativ din partea Centrului de Implementare a Reformelor.

Liviu Volconovici a devenit ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) la 10 ianuarie 2018, în urma reformei guvernului, ocupând locul lui Vasile Bâtcă. Până a deveni ministru, Volconovici a fost, în perioada ianuarie – iunie 2017, rector interimar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), apoi rector, fiind ales în funcţie pe 20 iunie 2017 pe termen de 5 ani. În martie 2018, ZdG scria că mai mulţi prieteni de-ai lui Augustin Volconovici, fiul ministrului Volconovici şi consultant principal în cadrul MADRM, au fost angajaţi la UASM în perioada în care actualul ministru era rector al acestei instituţii.

Prieten cu fiul ministrului, „transferat” de la UASM la o întreprindere de stat

Artur Goia, un apropiat al lui Augustin Volconovici, a fost şef al Serviciului evidenţă şi control din cadrul UASM. Prietenia lui Goia cu fiul ministrului e evidentă din fotografiile comune în care cei doi apar pe reţelele de socializare, dar a fost confirmată şi de Artur Goia, care ne spunea, acum câteva luni: „cu Augustin mă cunosc, ca şi cu alţii, de la universitate”.

Ulterior, în martie 2018, când Liviu Volconovici era deja ministru, Artur Goia a fost numit administrator al ÎS „Staţiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni”, aflată în subordinea MADRM, funcţia de şef al Serviciului de evidenţă şi control al UASM fiind preluată de fratele său, Radu Goia.

În vârstă de 26 de ani, Artur Goia nu are experienţă în domeniul agricol sau de administrare a unei intreprinderi, fiind sportiv, practicant al Artelor Marţiale Mixte (MMA), a participat la mai multe turnee de profil din ţară şi de peste hotare.

Artur Goia a refuzat să vorbească cu noi despre numirea sa la conducerea întreprinderii de stat. „Vreau să vă spun ceva. Eu am mai dat dvs. un interviu şi dvs. aţi scris prostii aşa că mai mult eu nu vreau să vă răspund. Cele bune!”, ne-a zis Artur Goia, referindu-se la articolul precedent din ZdG în care scriam despre angajarea sa la UASM, după care a închis telefonul şi nu a mai răspuns la apeluri.

Radu Goia, cel care a „moştenit” funcţia fratelui său de la UASM, spune că nu a fost favorizat la angajare. „S-a făcut un concurs, am participat, am prezentat toate actele pe care trebuia să le prezint şi asta-i tot”, afirmă Radu Goia.

De la Ministerul Tineretului şi Sportului – la Fabrica de Vin din Stăuceni

Un alt apropiat al familiei ministrului Volconovici, Marcel Minciună, a fost numit la sfârşit de ianuarie, curent, în funcţia de administrator interimar al ÎS „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” (CNVVC), subordonată tot MADRM. Potrivit unei hotărâri de guvern din iunie 2016, ÎS „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” urma să fie redenumită în ÎS „Fabrica de Vin din Stăuceni”, dar modificările încă nu au fost operate. La fel ca şi Goia, Minciună a venit în agricultură din domeniul sportului. Înainte de a fi numit la CNVVC, acesta a fost şef de secţie la Direcţia Sport a Ministerului Tineretului si Sportului (MTS). Şi soţia lui Marcel Minciună, Corina, este angajată la stat, în cadrul Agenţiei Servicii Publice. Ea este originară din satul Corbu, Donduşeni, localitatea de baştină a ministrului Liviu Volconovici. Totodată, soţii Corina şi Marcel Minciună sunt naşii de cununie ai unui nepot de-al ministrului – Victorin Slipenchi, fiul Nelei Slipenchi, sora ministrului şi primara de Corbu. La alegerile locale din 2015 Nelea Slipenchi a ajuns primară pe listele Partidului Liberal Democrat însă ulterior a trecut la Partidul Democrat din Moldova.

„Sunt interimar, până la insolvabilitate. Credeţi-mă, la aşa lucru, unde sunt eu acum, nu ştiu cine ar depune CV-ul. Vă spun cinstit. Dacă vreţi, veniţi în locul meu, chiar acum vi-l dau. Am acceptat funcţia ca să nu rămân pe drumuri. Am lucrat la MTS şi, după reorganizare, mi s-a propus o funcţie în care eu am început cu 9 ani în urmă şi am refuzat”, explică Marcel Minciună de ce a devenit administrator interimar. Acesta spune că nu a fost favorizat de ministru, iar faptul că este naşul de cununie al nepotului acestuia nu a influenţat decizia numirii sale. Întrebat dacă experienţa pe care o deţine îl recomandă pentru această funcţie, Marcel ne-a spus: „Am lucrat şi la Biroul Migraţie şi Azil, am diplomă de la guvern. Am lucrat şi la Agenţia Privatizării, tot am menţiuni. Am lucrat la MTS, am medalie şi menţiuni de la MAI, am medalie de la Ministerul Apărării. Asta ceva spune?”

Minciună afirmă că, în cazul în care se va anunţa un concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator, cel mai probabil, el nu va participa. „Dacă-i să fiu sincer, în prima lună voiam să renunţ. Cu un minus de peste 80 de milioane şi când fabrica rămâne fără pământuri şi fără poamă, asta-i fabrică moartă. Scrieţi că dl Minciună vrea să scape de această funcţie şi că poate oricine să vină să depună cerere, uşile-s deschise”, ne-a mai spus Minciună.

Funcţii de conducere pentru un inginer şi un lector de la UASM

Victor Brateţchi, şi el până nu demult inginer la UASM, a fost numit recent administrator interimar al ÎS „Staţiunea Didactico-Experimentală Petricani”, al cărei fondator este MADRM. Întrebat cum a ajuns să deţină această funcţie şi dacă faptul că a fost coleg cu Liviu Volconovici a contribuit la numirea sa în funcţie, Brateţchi ne-a răspuns: „Cum să vă răspund eu la întrebarea asta? A venit sunetul de la secţia de cadre, am fost întrebat, am dat acceptul. Să spun că dl ministru m-a înaintat sau ce vreţi dvs.? În baza CV-ului. Eu sunt numit administrator interimar. Datele mele erau la minister şi din secţia de cadre mi s-a dat întrebarea dacă pot temporar să suplinesc”, afirmă Brateţchi, care şi-a făcut studiile tot la UASM, în anii 1992-1997, perioadă în care Liviu Volconovici era prodecan. Potrivit datelor de la Agenţia Servicii Publice, Brateţchi este fondator şi administrator la o firmă privată – „Luciano Grup” SRL, însă, afirmă el, compania nu are în prezent nicio activitate economică: „Întreprinderea-i sistată, nu activează de 5 ani”.

Viorica Mocreac, lector universitar la catedra Îmbunătăţiri Funciare şi Fizică a UASM, a fost numită, pe 13 iunie 2018, directoare interimară a Centrului de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie (instituţie de învăţământ, fostul Colegiu de Viticultură şi Vinificaţie de la Stăuceni). Solicitată să ne spună cum a ajuns în această funcţie, Viorica Mocreac ne-a zis iniţial că „am activat la UASM, deci, sunt din domeniu. Am absolvit agronomia”, dar, după ce a fost întrebată cum s-a produs, exact, venirea sa de la UASM la Centrul de Excelenţă şi cine i-a propus funcţia, după o scurtă tăcere, Viorica Mocreac ne-a închis telefonul, iar ulterior nu a mai răspuns, deşi am sunat-o repetat.

Proiecte favorabile Universităţii, pregătite la minister

Pe 15 martie 2018, pe portalul particip.gov.md a fost publicat „Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea unei societăţi pe acţiuni şi a unor întreprinderi de stat şi transmiterea unor terenuri agricole domeniul public al statului”, elaborat de MADRM. Proiectul propus de ministrul Volconovici prevedea fuziunea SA „Centrul Agroalimentar din Chişinău”, ÎS „Staţiunea Didactico – Experimentală „Petricani” şi ÎS „Staţiunea Didactico – Experimentală „Stăuceni” (despre administratorii cărora am scris mai sus) cu modificarea denumirii în Instituţia Publică „Staţiunea Didactico-Experimentală a UASM”, care urma să fie o filială a UASM.



Conform aceluiaşi proiect, urmau să fie transmise cu titlu gratuit către UASM 3 697 ha de terenuri agricole care aparţin „Centrului de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” (Stăuceni) şi Staţiunilor Didactico-Experimentale „Chetrosu” şi „Petricani”, inclusiv plantaţiile perene, construcţiile hidrotehnice şi alte construcţii amplasate pe respectivele terenuri. Proiectul însă a fost avizat negativ de Centrul de Implementare a Reformelor şi a fost stopat.

„Avizul negativ ţine de o politică întreagă promovată în cadrul acestei reforme – toate proprietăţile statului se concentrează la Agenţia Proprietăţii Publice (APP). Toate drepturile de fondator se concentrează la APP, care ulterior va primi decizii cum administrează aceste proprietăţi: care vor fi comasate, care trebuie lichidate, care reorganizate, care, poate, trebuie supuse privatizării. Deciziile vor fi luate în numele statului de către APP. Aşa prevede concepţia de reformă: excluderea circuitului politic din influenţa asupra proprietăţii. Să nu decidă miniştrii, care sunt nominalizaţi politic, ce se întâmplă cu proprietatea. Când se vor finaliza procedurile de predare, APP va fi unica instituţie publică în R. Moldova care va deţine cote părţi ori dreptul de fondator în anumite întreprinderi şi societăţi din numele statului. Asta înseamnă că nicio agenţie şi niciun minister nu va mai deţine drepturi de proprietate în business”, explică Iurie Ciocan, şeful Centrului de Implementare a Reformelor, motivul care a stat la baza avizării negative a proiectului MADRM.

Mesajul ministrului: „Să procedăm conform procedurilor interne”

Un alt proiect favorabil UASM, propus de Liviu Volconovici în iunie, curent, prevedea transmiterea IP „Centrul de Perfecţionare în Domeniul Mecanizării Agriculturii” din administrarea MADRM în cea a UASM. Şi acest proiect a fost avizat negativ şi blocat de Centrul de Implementare a Reformelor.

MADRM a elaborat şi un proiect care prevede transmiterea unui investitor privat a bunurilor imobile ale UASM de pe bd. Grigore Vieru, 10 (care au aparținut fostului Liceu Agricol), în schimbul „efectuării lucrărilor necesare în vederea modernizării şi dezvoltării bazei tehnico-materiale a UASM din str. Mirceşti, mun. Chişinău, în care, în prezent, îşi desfăşoară activitatea UASM”. Proiectul se află în prezent în curs de examinare, urmând să primească şi avizul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Am încercat să luăm legătura cu Liviu Volconovici prin intermediul consilierului său, Roman Zalitaci. Acesta ne-a spus că va discuta cu ministrul şi va reveni ulterior cu un apel. Câteva ore mai târziu, Zalitaci ne-a spus că ministrul nu va putea discuta cu noi. „Trimiteţi la serviciul de presă întrebările în scris şi veţi primi răspunsul”, ne-a spus Zalitaci. Întrebat dacă l-a informat pe ministru că vrem să discutăm direct cu el, consilierul ne-a spus că ministrul a transmis „să procedăm conform procedurilor interne”, adică să trimitem întrebările în scris, lucru pe care l-am şi făcut în după-amiaza zilei de marţi, 31 iulie, cu menţiunea că avem nevoie de un răspuns imediat. Contactat din nou miercuri, 1 august, Roman Zalitaci ne-a spus că solicitarea noastră „a fost înregistrată în cancelarie”, dar că nu vom primi un răspuns până la închiderea ediţiei, deoarece ministrul este ocupat. ZdG va publica răspunsurile oferite de Liviu Volconovici în unul din numerele următoare, imediat ce le vom primi.