Maternitatea penală din Ialoveni: nou-născuţi invalizi în serie

Nico­le­ta are nouă ani, dar nu mer­ge la şcoa­lă, nu vor­beş­te şi nu-şi poa­te ţine fra­ţii de mână, Vlă­duţ şi Teo au câte trei ani, iar copi­lă­ria lor de până acum a însem­nat pereţii albi ai spi­ta­le­lor, Maria are doi ani şi încă nu a ros­tit nici­o­da­tă cuvân­tul mama. Aceş­ti copii vin din patru fami­lii care zi de zi lup­tă pen­tru o via­ţă cu mai puţi­nă dure­re. Toţi s-au năs­cut la Mater­ni­ta­tea din or. Ialo­ve­ni, iar părinţii cred că anu­me greşe­li­le medi­ci­lor de aco­lo ar fi cau­za pen­tru care copi­ii lor, din pri­me­le cli­pe de via­ţă, au pri­mit grad sever de inva­li­di­ta­te. Aceş­ti părinţi nu-şi doresc decât lucru­ri fireş­ti, ca jus­ti­ţia să inves­ti­ghe­ze corect acţiu­ni­le medi­ci­lor, iar celor care comit abu­zu­ri – să le fie inter­zis să mai acti­veze în dome­niu. Tot­o­da­tă, sta­tul ar tre­bui să ofe­re spri­jin aces­tor fami­lii. De par­tea cea­lal­tă, medi­cii susţin că naş­te­ri pro­ble­ma­ti­ce se întâm­plă în toa­tă lumea şi nu ar fi vina lor. Între timp, pro­cu­ro­rii au des­chis cau­ze pena­le în toa­te aces­te cazu­ri, iar Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, deşi mame­le nu şi-au retras sem­nă­tu­ri­le de pe vreo plân­ge­re, susţi­ne că aces­tea au renu­nţat la ori­ce pre­tenţii.

Nata­lia des­chi­de uşa, pur­tând în bra­ţe o minu­ne cu păr blond şi hăi­nu­ţe roz, Radu îşi săru­tă pe frun­te cele mai dra­gi fiinţe din via­ţa sa, soţia şi fii­ca. Nu e o idi­lă de domi­ci­liu a unei fami­lii feri­ci­te, e uşa spi­ta­lu­lui, unde de mai bine de doi ani părinţii sunt nevo­iţi să mear­gă pen­tru inves­ti­ga­ţii medi­ca­le, timp în care micu­ţa Maria nu a ros­tit niciun cuvânt, nu a făcut niciun pas. Părinţi aduc zi de zi la spi­tal dra­gos­te infi­ni­tă, gri­jă, răb­da­re şi bani, atât de nece­sa­ri pen­tru a asi­gu­ra feti­ţei tra­ta­men­tul indis­pen­sa­bil.

„O să-şi revină mai târziu”

15 apri­lie 2015 a deve­nit ziua care a împă­rţit via­ţa fami­li­ei Cli­chi­ci în „până” şi „după”. Un ”după” aştep­tat cu drag, care le-a adus doar o lup­tă con­tra timp cu dia­gno­ze­le dure­roa­se, cu sis­te­mul medi­cal şi cu indi­fe­renţa ome­neas­că. Radu Cli­chi­ci recon­stru­ieş­te isto­ria de acum doi ani în deta­lii. Sar­ci­na soţi­ei a decurs nor­mal, dar la naş­te­re au apă­rut une­le pro­ble­me, spu­ne Radu, care con­si­de­ră că medi­cul de gar­dă de la Mater­ni­ta­tea Ialo­ve­ni, Maria Lozo­va­nu, nu ar fi acor­dat asis­tenţa medi­ca­lă nece­sa­ră, iar drept rezul­tat copi­lul a sufe­rit o asfi­xie peri­na­ta­lă. „La un moment dat, medi­cul a ieşit din sala de naş­te­ri în sta­re de şoc. Pes­te 40 de min. copi­lul s-a năs­cut fără niciun semn de via­ţă. La între­bă­ri­le mele mi s-a răs­puns că mama a avut o viro­ză pe peri­oa­da sar­ci­nii, res­pec­tiv ape­le au fost mur­da­re, iar copi­lul le-a înghi­ţit, de ace­ea se află în sta­re de somno­lenţă şi o să-şi revi­nă mai târ­ziu”, poves­teş­te Radu. Doar că a doua zi dimi­nea­ţa, copi­lul a avut o pri­mă con­vul­sie şi s-a învi­neţit, iar părinţii au soli­ci­tat inter­venţia AVIASAN-ului pen­tru a fi trans­fe­ra­ţi la Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui. Aco­lo cine­va din­tre medi­ci le-a spus că feti­ţa a fost trau­ma­ti­za­tă la naş­te­re, dar acest fapt nu a fost indi­cat în acte­le medi­ca­le ale copi­lu­lui. După rea­ni­ma­re, Maria a fost inter­na­tă în Secţia de psi­ho­ne­u­ro­lo­gie a nou-născuţilor, unde s-a aflat trei luni, într-o sta­re per­ma­nen­tă de somno­lenţă. Feti­ţa a fost supu­să mai mul­tor inves­ti­ga­ţii şi tra­ta­men­te, susţi­ne Radu, fără ca părinţii să ştie care este pro­ble­ma micu­ţei şi când a apă­rut. „La un anu­mit moment făceam un tra­ta­ment împo­tri­va hepa­ti­tei”, spu­ne tatăl Mari­ei. După exter­na­re, Maria a înce­put să facă, din nou, con­vul­sii, iar medi­cii le-au reco­man­dat părinţi­lor să mear­gă la tra­ta­ment pes­te hota­re, deo­a­re­ce în Chi­şi­nău nu pot să-i aju­te. Nata­lia şi Radu au mers la o cli­ni­că din F. Rusă, iar pri­ma între­ba­re a medi­ci­lor de aco­lo a fost: „Cine v-a per­mis să ple­ca­ţi din ţară cu copi­lul într-o sta­re atât de gra­vă?”. În Rusia au pri­mit tra­ta­ment, iar Maria a înce­put să-şi revi­nă, să doar­mă bine şi să nu aibă con­vul­sii. Când au reve­nit în ţară, părinţii au adre­sat o peti­ţie Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii, anexând şi o con­clu­zie a spe­cia­li­ş­ti­lor ruşi care deno­tă că dia­gno­za ar însem­na o trau­mă la naş­te­re, doar că Minis­te­rul Sănă­tă­ţii (MS) a decla­rat că nu recu­noa­ş­te exper­ti­za unui stat stră­in. Insti­tu­ţia a dis­pus for­ma­rea unei Comi­sii care să inves­ti­ghe­ze cazul. La un an de atun­ci, timp în care fami­lia a făcut cin­ci inves­ti­ga­ţii la Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui, o con­clu­zie fina­lă încă nu este, dar exper­ti­za spe­cia­li­ş­ti­lor ara­tă că feti­ţa nu are o pro­ble­mă gene­ti­că. Acum fami­lia tra­tea­ză copi­lul în con­for­mi­ta­te cu tra­ta­men­tul sta­bi­lit la Mosco­va.

Patru familii vor să vorbească

Sufe­rinţa Mari­ei l-a făcut pe Radu să lup­te. În cazul lor deja a fost dema­ra­tă o cau­ză pena­lă pe nume­le medi­cu­lui Maria Lozo­va­nu, pri­vind „încăl­că­rea din negli­jenţă a regu­li­lor sau meto­de­lor de acor­da­re a asis­tenţei medi­ca­le, care au cau­zat vătă­ma­rea gra­vă a inte­gri­tă­ţii cor­po­ra­le şi a sănă­tă­ţii”. Acum urmea­ză efec­tu­a­rea unei exper­ti­ze com­ple­xe, dar Rapor­tul de exper­ti­ză medico-legală ara­tă că „com­pli­ca­ţi­i­le de mai depar­te la copil au fost rezul­ta­tul hipo­xi­ei gra­ve la naş­te­re şi măsu­ri­lor incom­ple­te de resus­ci­ta­re şi rea­ni­ma­re”.

Radu a decis să medi­a­ti­ze­ze cazul, ast­fel a găsit alte câte­va fami­lii ai căror copii, potri­vit părinţi­lor, au avut de sufe­rit, la fel, în mater­ni­ta­tea din Ialo­ve­ni. Fami­lia Cli­chi­ci susţi­ne că este vor­ba de apro­xi­ma­tiv 20 de fami­lii. Cin­ci din­tre ele au sem­nat o plân­ge­re comu­nă, scri­să de Radu Cli­chi­ci, în care cer ca Minis­te­rul Sănă­tă­ţii şi Pro­cu­ra­tu­ra să inves­ti­ghe­ze fie­ca­re isto­rie sepa­rat. În toa­te cazu­ri­le au fost des­chi­se cau­ze pena­le. La rân­dul său, MS le-a răs­puns mame­lor că ele înse­le ar fi soli­ci­tat retra­ge­rea sem­nă­tu­ri­lor pe motiv că au fost scri­se de Radu Cli­chi­ci. Asta, în timp ce doar o mamă a renu­nţat la pre­tenţii, după un dia­log cu medi­cii. Patru fami­lii au accep­tat să vor­beas­că des­pre pro­ble­me­le lor.

„Când am întrebat ce-i cu copilul mi s-a spus: ai fost alintată!”

„S-a întâm­plat cu nouă ani în urmă, într-o zi de vine­ri”, îşi adu­ce amin­te Dia­na ziua în care a adus-o pe lume pe Nico­le­ta. Avea 20 de ani, sar­ci­na a decurs bine, şi nu-şi putea închi­pui nici în cel mai negru vis că via­ţa ei se va trans­for­ma com­plet după naş­te­rea pri­mu­lui copil. Când a intrat în tra­va­liu la mater­ni­ta­te, s-a pome­nit supu­să exa­me­nu­lui medi­cal din cin­ci în cin­ci minu­te, i se admi­nis­trau solu­ţii în venă şi pas­ti­le pen­tru a declanşa naş­te­rea, iar ea simţea că ceva nu este bine, văzând îngri­jo­ra­rea de pe faţa medi­ci­lor. În sala de naş­te­re s-au adu­nat toţi medi­cii, şap­te la număr. De gar­dă în acea zi era medi­cul Maria Lozo­va­nu, dar nu a putut nici­de­cum des­ci­fra ce a fost scris în car­te­la medi­ca­lă des­pre modul de desfă­şu­ra­re a naş­te­rii.

„De la şap­te dimi­nea­ţa până la şase sea­ra ar fi reu­şit să mă trans­fe­re la Chi­şi­nău, dacă au văzut că ceva nu este bine. Dar, Nina Vasi­li­ev­na (Nina Dura­cov – n.r.) a decis că nu este cazul, a tras copi­lul din uter şi a apu­cat capul aces­tu­ia cu forcep­sul. Doar că nu a apu­cat corect. Chiar şi acum, Nico­le­ta are în ambe­le părţi ale capu­lui două sem­ne de la forceps, pen­tru că a fost frac­tu­rat cra­ni­ul. În acel loc nu cre­ş­te păr. Trau­ma a fost mai gra­vă în par­tea dreap­tă, sân­ge­le a nime­rit în cre­ier şi s-a for­mat un hema­tom. Feti­ţa nu a plâns deloc. Când am între­bat ce-i cu copi­lul, mi s-a spus: ai fost alin­ta­tă! Pro­ba­bil că altă expli­ca­ţie nu aveau”, îşi amin­teş­te Dia­na. Veş­ti­le tris­te au venit mai târ­ziu. „Exa­me­ne­le au ară­tat că este afec­tat grav cre­ie­rul, adi­că are mul­te ”gău­ri” cu lichid, aşa ne-au expli­cat. Pri­mul an am stat doar prin spi­ta­le. Dia­gno­za este de para­li­zie cere­bra­lă infan­ti­lă cu retard psi­ho­mo­tor sever rezis­tent la tra­ta­ment. De nouă ani nu exis­tă nicio schim­ba­re, nici spre bine, nici spre rău”, expli­că mama, care îşi ţine în bra­ţe fii­ca cu mul­tă dra­gos­te. Nico­le­ta ara­tă fizic nu mai mare de patru-cinci ani, nu poa­te mer­ge, nu vor­beş­te şi nu mănân­că sin­gu­ră, de ace­ea are nevo­ie per­ma­nent de gri­jă şi supra­ve­ghe­re.

Des­pre cei 9 ani în care a stat numai în casă cu Nico­le­ta, Dia­na nu poa­te vor­bi fără lacri­mi. Are ală­tu­ri soţul, părinţi care o aju­tă. Dia­na a mai năs­cut după aceas­ta doi copii per­fect sănă­toşi, un băi­at de şap­te ani şi mezi­na, care a venit în fami­lia Bot­na­ru acum nouă luni, dar feme­ia nu a mai căl­cat nici­o­da­tă pra­gul Mater­ni­tă­ţii din Ialo­ve­ni.

Teodor era vineţiu la culoare, dar avea puls

La 24 ianu­a­rie 2017, Teo­dor a împli­nit trei ani­şo­ri. Sunt cei mai grei, dar şi cei mai fru­moşi ani, poves­teş­te mama aces­tu­ia, Anas­ta­sia. Chiar dacă Teo nu poa­te vor­bi, nu mer­ge şi nici nu mânân­că sin­gur, la fel ca alţi copii de vâr­sta sa, părinţii au orga­ni­zat, ca de fie­ca­re dată, o zi spe­cia­lă pen­tru el, cu baloa­ne, dul­ciu­ri şi mulţi pri­e­te­ni, pen­tru că părinţii, Dumi­tru şi Anas­ta­sia, cred că fiul lor tre­bu­ie să tră­i­as­că o copi­lă­rie feri­ci­tă. Poves­tea dra­ma­ti­că a lui Teo înce­pe în ace­ea­şi Mater­ni­ta­te din Ialo­ve­ni, în ziua când de gar­dă era Maria Lozo­va­nu. Anas­ta­sia a năs­cut pe cale natu­ra­lă, cu repli­ca „eşti tână­ră, ai să naş­ti sin­gu­ră”, chiar dacă a pre­în­tâm­pi­nat medi­cii că prun­cul are cor­do­nul ombi­li­cal în jurul gâtu­lui, iar ea, une­le pro­ble­me de rini­chi. „La un moment dat am rămas sin­gu­ră în sală. Moa­şa mi-a spus că se vede căpşo­rul şi a aler­gat după medi­ci. Atun­ci s-a întâm­plat asfi­xia, deo­a­re­ce copi­lul era cu cor­do­nul ombi­li­cal în jurul gâtu­lui. Medi­cul a venit doar şi m-a apă­sat uşor pe bur­tă. Să fi venit puţin mai devre­me, avea să fie totul bine”, poves­teş­te Anas­ta­sia, care spu­ne că Teo­dor, la naş­te­re, nu a scos niciun ţipăt, era vineţiu la culoa­re, deşi avea puls. Ea susţi­ne că balo­nul cu oxi­gen din sala de naş­te­re era gol, medi­cii nu aveau la îndemâ­nă o mas­că de oxi­gen, iar uni­ce­le măsu­ri între­prin­se, pe care le-a văzut, au fost bătăi la fund şi la spa­te, masaj la picioa­re şi apa cal­dă. „Mai târ­ziu au adus o pom­pă cu oxi­gen. Dar cine cunoa­ş­te medi­ci­na, ştie că în cin­ci minu­te, dacă nu sunt apli­ca­te măsu­ri de resus­ci­ta­re, cre­ie­rul are de sufe­rit şi se întâm­plă ceea ce s-a întâm­plat cu copi­lul meu”, con­sta­tă Anas­ta­sia.

„Şti­ţi, atun­ci am lăsat în voia Dom­nu­lui, din cau­za gre­u­tă­ţii şi sufe­rinţei prin care tre­ceam. Nu sun­tem oame­ni care vrem să facem rău, dar am făcut rău că nu ne-am adre­sat la orga­ne­le com­pe­ten­te. Poa­te nu erau trau­ma­ţi atâţia copii”, regre­tă mama.

Fiea­re zi pen­tru Teo­dor înseam­nă dure­re. El nu-şi poa­te miş­ca picioa­re­le, iar cor­pul său, coloa­na sa ver­te­bra­lă con­ti­nuă să se defor­meze. Este ali­men­tat direct în sto­mac prin inter­me­di­ul unei gas­tros­to­me, iar ali­men­ta­ţia spe­cia­lă, scu­te­ce­le şi medi­ca­men­te­le cos­tă pes­te o sută de mii de lei pe an, la care sta­tul nu con­tri­bu­ie. După zeci de refu­zu­ri pri­vind aju­to­rul soli­ci­tat din par­tea sta­tu­lui, fami­lia Caş­ca­val se gân­deş­te să ple­ce în Itla­ia, aco­lo unde exis­tă un cen­tru de rea­bi­li­ta­re spe­cia­li­zat.

„Credeţi că noi nu plângem?”

„Eu nu-i doresc rău aces­tei doam­ne. Sin­cer. Eu deja mai mult am sufe­rit la Chi­şi­nău din cau­za medi­ci­lor. Nu mai ţin min­te câte luni avea copi­lul, m-a sunat şi m-a între­bat care este situ­a­ţia. Mi-a spus că pune lumâ­nă­ri la bise­ri­că pen­tru el. Şti­ţi, eu am iertat-o. Eu de mult am iertat-o, dar aş fi vrut să-şi dea demi­sia, să fie şi ea lini­ş­ti­tă. Cre­deţi că mă bucăr să fac acum pro­ble­me, nu anu­me ei, dar între­gu­lui spi­tal?”, poves­teş­te Anas­ta­sia, iar sub ini­ma ei se zba­te încă o ini­mă, care îi dă pute­re şi spe­ranţă să mear­gă mai depar­te. Fami­lia a decis că vor mer­ge la o cli­ni­că pri­va­tă pen­tru cea de-a doua naş­te­re.

„M-au întrebat de ce m-am plâns că copilul a fost traumatizat la naştere”

După o noap­te de dure­ri, timp în care medi­cul i-a dat asi­gu­ră­ri că va naş­te abia a doua zi, la ora şase dimi­nea­ţa Miha­e­la a adus pe lume un băieţel. „Abia cu o jumă­ta­te de oră îna­in­te de a naş­te, când şi-au dat sea­ma de sta­rea mea, mi-au spus că vor face ceza­ri­a­nă, fără a mă pre­gă­ti. Eu m-am chi­nu­it sin­gu­ră însă, am năs­cut natu­ral”, susţi­ne Miha­e­la Cot­un din s. Mal­co­ci, r. Ialo­ve­ni, care afir­mă că medi­cul Oleg Lean­că ştia des­pre fap­tul că bebe­lu­şul avea cor­do­nul înfă­şu­rat în jurul gâtu­lui. După, copi­lul a fost trans­fe­rat la Insti­tu­tul Mamei şi Copi­lu­lui. „Mi s-a spus pe urmă că tre­bu­ia să mi se facă ceza­ri­a­nă din pri­me­le minu­te de tra­va­liu”, con­sta­tă cu regret Miha­e­la şi enu­nţă doar o par­te din dia­gno­za lui Vlă­duţ: para­li­zie cere­bra­lă infan­ti­lă, cu edem cere­bral şi epi­lep­sie simp­to­ma­ti­că. Copi­lul are trei ani­şo­ri, dar medi­cii îl com­pa­ră, după nive­lul de dezvol­ta­re, cu unul de două-trei luni. Vlă­duţ nu stă aşe­zat, nu apu­că, nu mănân­că sin­gu­rel şi nece­si­tă recu­pe­ra­re. Părinţii lui au sesi­zat Minis­te­rul Sănă­tă­ţii şi Pro­cu­ra­tu­ra după ce au văzut cazu­ri­le celor­lal­te fami­lii. Ulte­ri­or, medi­cul a telefonat-o. „M-a între­bat din ce cau­ză am scris plân­ge­rea. Am înce­put să-i explic. El a repli­cat că ne-am tre­zit abia după trei ani: „Acum din cau­za dvs tre­bu­ie să merg la pro­cu­ra­tu­ră, la poli­ţie să dau decla­ra­ţii?” Mi-a pro­pus să ne întâl­nim şi să vor­bim, dar am refu­zat. Mi-a mai reproşat că, în loc să-i mulţu­mesc că a sal­vat atât via­ţa copi­lu­lui, cât şi pe a mea, eu am pre­tenţii”.

„Noi ţi-am salvat copilul, iar tu scrii plângere pe noi?”

Tatia­na Vut­ca­ri­ov din Ruseş­tii Noi are 19 ani, iar pe 20 iunie 2016 a năs­cut la mater­ni­ta­tea din Ialo­ve­ni cel de-al doi­lea copil, Ionel. Mama, care face par­te dintr-o fami­lie social-vulnerabilă, recu­noa­ş­te că Ionel acum se dezvol­tă nor­mal, iar medi­cii spun că este com­plet sănă­tos, chiar dacă dimen­siu­nea şi for­ma capu­lui au fost afec­ta­te. Tatia­na cre­de că a exis­tat o pro­ble­mă la naş­te­re, de ace­ea, la ini­ţi­a­ti­va lui Radu Cli­chi­ci, a depus o plân­ge­re la Pro­cu­ra­tu­ra din Ialo­ve­ni în luna noiem­brie a anu­lui tre­cut. La puţin timp după ce a mers la oame­nii legii, Tatia­na spu­ne că a fost che­ma­tă de medi­cul de fami­lie din Ruseş­tii Noi la punc­tul medi­cal din loca­li­ta­te. Aco­lo, susţi­ne Tatia­na, o aştep­ta şefa secţi­ei de la Mater­ni­ta­tea din Ialo­ve­ni, Nina Dura­cov, care a încer­cat să o con­vingă să retra­gă plân­ge­rea. „A înce­put chiar şi să plân­gă şi mi-a spus: „Cum, noi te-am aju­tat, ţi-am sal­vat copi­lul, iar tu scrii plân­ge­re pe noi?”. Mi-a dat o foa­ie şi toc, mi-a spus ce să scriu, apoi a luat foa­ia şi a dus-o ea la Pro­cu­ra­tu­ră sau Poli­ţie”, poves­teş­te Tatia­na, care a mers să retra­gă plân­ge­rea, de fri­că ca să nu aibă pro­ble­me atun­ci când va mer­ge cu Dumi­tri­ţa şi Ionel la con­troa­le medi­ca­le la Ialo­ve­ni.

Asta-i durerea lor, dar e şi durerea noastră

La sfârşi­tul anu­lui tre­cut, Pro­cu­ra­tu­ra Ialo­ve­ni a dema­rat şase cau­ze pena­le pe fap­tul încăl­că­rii din negli­jenţă a regu­li­lor şi meto­de­lor de acor­da­re a asis­tenţei medi­ca­le de către medi­cii din IMSP Spi­ta­lul raio­nal Ialo­ve­ni. Pro­cu­ro­rul Vasi­le Ple­van, în ges­tiu­nea căru­ia se află două dosa­re, afir­mă că în toa­te cazu­ri­le au fost audi­a­te per­soa­ne­le bănu­i­te şi mar­to­rii, iar acum sunt numi­te exper­ti­ze com­ple­xe. Alte patru cau­ze, în care sunt viza­ţi cin­ci medi­ci de la Mater­ni­ta­te, se află la pro­cu­ro­ra Rodi­ca Lea­pin. Minis­te­rul Sănă­ta­ţii, într-un răs­puns pen­tru ZdG, scrie că a inves­ti­gat toa­te cazu­ri­le invo­ca­te într-o plân­ge­re comu­nă a şase fami­lii, iar rezul­ta­te­le au fost expe­di­a­te atât sem­na­ta­re­lor, cât şi Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Ialo­ve­ni.

Atât şeful IMSP SR Ialo­ve­ni, Mihai Coto­van, cât şi şefa Mater­ni­tă­ţii, Nina Dura­cov, şi medi­cul obs­te­tri­ci­an Nina Lozo­va­nu, pe care i-am găsit la locul de mun­că, au decla­rat că atât timp cât are loc o anche­tă con­du­să de oame­nii legii, nu pot să se pro­nu­nţe asu­pra învi­nu­i­ri­lor adu­se. Medi­cii expli­că însă că întot­dea­u­na acţio­nea­ză în con­for­mi­ta­te cu pro­to­coa­le­le de inter­venţie şi res­pec­tând prac­ti­ci­le inter­na­ţio­na­le, iar fap­tul că une­o­ri se nasc copii cu pro­ble­me nu este vina medi­cu­lui, ci rezul­ta­tul mai mul­tor fac­to­ri.

Tot­o­da­tă, Mihai Coto­van se ara­tă sur­prins de fap­tul că fami­li­i­le nu au depus plân­ge­ri ime­di­at după pres­ta­rea ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le de către medi­cii spi­ta­lu­lui, dar după ce a tre­cut un timp şi s-au con­sta­tat une­le pro­ble­me de sănă­ta­te ale copi­i­lor.

Refe­ri­tor la apli­ca­rea forcep­su­lui la naş­te­re, Miha­il Coto­van spu­ne că aces­ta se uti­li­zea­ză drept meto­dă de sal­va­re, iar dacă se întâm­plă afec­ta­rea peri­na­ta­lă a sis­te­mu­lui ner­vos cen­tral, aceas­ta este o con­se­cinţă a sufe­rinţei feta­le în pro­ce­sul tra­va­li­u­lui.

Nina Dura­cov spu­ne că a inter­ve­nit, con­form pro­to­co­lu­lui, pen­tru solu­ţio­na­rea de urgenţă a cazu­lui Vut­ca­ri­ov: „Dum­nea­ei (Tatia­na Vut­ca­ri­ov – n.r) a par­ti­ci­pat şi a văzut pro­ce­sul de naş­te­re, abso­lut tot. Şi eu am rămas uimi­tă de fap­tul că, acţionând corect, în con­for­mi­ta­te cu toa­te cerinţe­le din par­tea mea, ea depu­ne plân­ge­re”. Nina Dura­cov a negat fap­tul că ar fi mers în Ruseş­tii Noi pen­tru a o con­vin­ge pe Tatia­na să renu­nţe la plân­ge­re.

Medi­cii au res­pins acu­za­ţi­i­le pacien­te­lor pre­cum că balo­nul cu oxi­gen ar fi lip­sit în une­le cazu­ri. Aceş­tia susţin că exis­tă o con­duc­tă fun­cţio­na­lă de oxi­gen dis­po­ni­bi­lă mereu în sala de naş­te­ri. Totu­şi, după ce am vizi­tat ambe­le săli de naş­te­re, am con­sta­tat că con­duc­ta de oxi­gen exis­tă doar în una din ele, în cea­lal­tă, era dis­po­ni­bil doar un balon mic cu oxi­gen.

Refe­ri­tor la decla­ra­ţi­i­le Anas­ta­si­ei Caş­ca­val, mama lui Teo­dor, pre­cum că la un moment dat medi­cul a ieşit din sala de naş­te­re şi a rămas doar cu moa­şa, Maria Lozo­va­nu susţi­ne că pe peri­oa­da moni­to­ri­ză­rii nu este obli­ga­to­riu să se afle per­ma­nent ală­tu­ri de pacien­tă.

„Medi­cul exa­mi­nea­ză peri­o­dic pacien­ta, con­sta­tă care este situ­a­ţia, dacă exis­tă sau nu sem­ne de peri­col, situ­a­ţii de aler­tă sau fac­to­ri de risc. Dacă mer­ge totul nor­mal, atun­ci este moa­şa de post care moni­to­ri­zea­ză feme­ia în naş­te­re. Atun­ci când apa­re o pro­ble­mă, este invi­tat medi­cul”, pre­ci­zea­ză şefa Secţi­ei, Nina Dura­cov. Maria Lozo­va­nu a negat că ar fi telefonat-o pe Anas­ta­sia pen­tru a între­ba des­pre sta­rea copi­lu­lui şi a-şi cere ier­ta­re.

Mihai Coto­van spu­ne că ar fi foar­te bine dacă spi­ta­lul ar dis­pu­ne de medi­ci care ar asis­ta fie­ca­re pacien­tă care naş­te, dar situ­a­ţia este alta. De ser­vi­ciu sunt doi medi­ci, iar une­o­ri se întâm­plă mai mul­te naş­te­ri con­co­mi­tent, urgenţe, hemo­ra­gii sau ope­ra­ţii.

„În gene­re, naş­te­rea este un stres, atât pen­tru mamă şi copil, cât şi pen­tru per­so­nal. Noi por­nim de la o naş­te­re fizi­o­lo­gi­că, dar putem sfârşi cu niş­te com­pli­ca­ţii ates­ta­te în toa­tă lumea. Cel mai mare risc pro­fe­sio­nal îl au medi­cii obs­te­tri­cie­ni, de ace­ea, în toa­tă lumea, medi­cii de cate­go­ria asta sunt asi­gu­ra­ţi de mal­pra­xis, de com­pli­ca­ţii. Pe noi nu ne pro­te­jea­ză nime­ni. Doam­ne, dar nu exis­tă caz ca noi să nu vrem să se nas­că un copil sănă­tos. Eu am 39 de ani de acti­vi­ta­te şi puteţi să vă daţi sea­ma câte am văzut, dar sla­vă Dom­nu­lui că au fost mai mul­te cazu­ri feri­ci­te”, susţi­ne Maria Lozo­va­nu.

Mihai Coto­van spu­ne că la acest moment nu a văzut în acţiu­ni­le medi­ci­lor încăl­că­ri sau defi­cienţe pen­tru a-i sus­pen­da din fun­cţie, aşa cum soli­ci­tă mai mulţi pacienţi, dar că sus­pen­da­rea va fi apli­ca­tă nea­pă­rat dacă orga­ne­le com­pe­ten­te vor con­sta­ta că exis­tă temei.

În spi­tal am vor­bit cu Nata­lia și Ele­na, care au deve­nit mămi­ci abia de o zi. Aces­tea au decla­rat că sunt satis­fă­cu­te de con­di­ți­i­le din mater­ni­tae și pro­fe­so­na­lis­mul per­so­na­lu­lui medi­cal. „Mă simt foar­te bine. M-au aju­tat mult la naș­te­re. Foar­te ușor am năs­cut”, afir­mă Ele­na.