Casa, veniturile şi firmele candidatului Munteanu

Candidatul Partidului Liberal la funcţia de primar general al municipiului Chişinău, Valeriu Munteanu, locuieşte într-un imobil modern din Floreni, raionul Anenii Noi, construit pe un teren obţinut de la primărie. Familia liberalului deţine două automobile, iar recent a fondat două firme, fără activitate economică. Conform rapoartelor financiare depuse la CEC, pentru actuala campanie electorală, Partidul Liberal a cheltuit până acum 1,5 milioane de lei, bani proveniţi din subvenţiile pe care partidul le primeşte din bugetul de stat.

Valeriu Munteanu se află pe prima scenă a politicii de la Chişinău de aproape un deceniu. Revenit din România, unde şi-a făcut studiile, în 2007, Munteanu este ales primar al localităţii de baştină – Floreni, Anenii Noi, funcţie pe care a deţinut-o până la alegerile parlamentare anticipate din iulie 2009, când a fost ales deputat pe listele Partidului Liberal (PL). Şi-a păstrat mandatul de deputat şi după alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 şi 30 noiembrie 2014. La 30 iulie 2015 a fost numit ministru al Mediului, funcţie pe care a părăsit-o doi ani mai târziu, pe 29 mai 2017, după ce PL a ieşit din coaliţia de guvernare.

Casa şi terenul primit de la primărie

Candidatul liberal la funcţia de primar general de Chişinău locuieşte, împreună cu familia sa, într-o casă cu un nivel şi mansardă din satul Floreni, raionul Anenii-Noi, la 20 km de centrul Capitalei. Conform actelor cadastrale, casa se înalţă pe un teren de 8 ari pe care Munteanu l-a obţinut de la primăria din localitate în octombrie 2007 în baza unui „titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren”. Imobilul familiei Munteanu are o suprafaţă oficială de 147 m.p. şi a fost dat în exploatare în septembrie 2012. În faţa casei este construită o terasă de 38 m.p., iar în curte mai există o anexă de 35 m.p.

„Terenul pentru construcţia casei mi-a fost repartizat de consiliul local Floreni la fel ca oricărei familii tinere din Floreni. În ultimii 25 de ani, la Floreni au fost repartizate cel puţin 500 de loturi în acest sens. Casa am construit-o pe parcursul mai multor ani din banii de la nuntă şi din salariul meu şi al soţiei”, afirmă Munteanu.

Veniturile şi maşinile familiei Munteanu

Conform declaraţiei de avere şi interese personale depusă recent la CEC, Munteanu declară că, în cele 5 luni din 2017 cât s-a aflat la conducerea Ministerului Mediului, a încasat un salariu de 118 mii de lei, iar alte 19 mii a primit sub formă de indemnizaţie de eliberare din funcţie. Totodată, în bugetul familiei Munteanu au intrat 30 de mii de lei drept indemnizaţie pentru creşterea copilului mai mic de 3 ani. Tot în 2017, soţia candidatului PL, Victoria Munteanu, a încasat 5540 de lei de la Moldtelecom, unde este angajată din 2006.

Valeriu Munteanu deţine două automobile: o Skoda Octavia, fabricată în 2014 şi cumpărată în 2017, şi un Volvo XC90, produs în 2009 şi cumpărat în 2015. În actul de avere depus la CEC, Munteanu declară că Skoda ar fi costat 100 de mii de lei, iar automobilul Volvo – 150 de mii. Deşi valoarea de piaţă a ambelor maşini este semnificativ mai mare, Valeriu Munteanu declară că „maşinile sunt evaluate la preţul exact pe care l-am plătit. Maşina cumpărată în 2017 (Skoda, n.r.) era puţin avariată, însă am reparat-o pe parcurs cu forţe proprii”.

Firmele şi fraţii angajaţi la stat

Valeriu Munteanu are doi fraţi, Ruslan şi Igor, ambii fiind, în ultimii ani, angajaţi la instituţii de stat. Ruslan Munteanu, fratele mai mare al candidatului PL, este, din octombrie 2015, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al R. Moldova. Valeriu Munteanu declara recent pentru ZdG că, odată cu numirea noului director al SIS, fratele său „va fi plecat” din funcţie. „El este ofiţer şi nu pleacă când spun eu sau altcineva. Dumnealui pleacă prin imperiul legii şi eu sunt sigur că, odată cu numirea unui nou director la SIS, agreat de toată lumea, atunci o să tranşeze această problemă spre deliciul tuturor”, afirma Valeriu Munteanu. Celălalt frate al său, Igor Munteanu, a fost până recent şef adjunct al Direcţiei Generale Locativ-Comunale şi amenajare a Consiliului Municipal Chişinău. Acesta şi-a dat demisia pe 6 noiembrie 2017, în ziua numirii Silviei Radu în funcţia de primară generală interimară.

După ce Valeriu Munteanu a părăsit funcţia de ministru al Mediului, familia acestuia a fondat două firme. Astfel, în noiembrie 2017, Victoria Munteanu, soţia candidatului PL, a fondat firma „Calimara Fashion” SRL, care are sediul juridic în casa soţilor Munteanu de la Floreni. Pe 2 ianuarie 2018, şi fostul ministru devine fondatorul unei companii – „Rebuscons” SRL. Firma are adresa juridică într-un apartament care aparţine fratelui său, Igor, fost angajat al Primăriei Chişinău. Acesta este şi administratorul SRL-ului, conform actelor de la Agenţia Servicii Publice. „Soţia a înregistrat recent compania Calimara, care se va ocupa de haine pentru copii. Soţia a studiat în ultimii ani acest domeniu şi acum dezvoltă arhitectura acestui proiect. Compania Rebuscons am înregistrat-o pe 2 ianuarie 2018, de aceea nu apare în declaraţia de venit. Ambele companii sunt nou fondate şi nu au încă activitate”.

Partidul Liberal – sponsor de 1,5 milioane

Din rapoartele privind veniturile şi cheltuielile din actuala campanie electorală depuse până acum de PL la CEC, rezultă că liberalii au cheltuit 1,5 milioane de lei pentru a-şi promova candidatul la funcţia de primar general. Toţi banii au venit de la partid. Pe 19 aprilie PL-ul a vărsat în contul destinat fondului electoral al lui Munteanu 500 de mii de lei. 30 de mii au fost donaţi de PL pe 27 aprilie şi alte 25 de mii pe 7 mai. Cei mai mulţi bani, 945 de mii de lei, au ajuns în fondul electoral al candidatului Munteanu pe 11 mai. Conform rapoartelor financiare, nicio persoană fizică sau agent economic privat nu a donat bani pentru campania lui Munteanu. Acesta susţine că unica sursă a finanţării campaniei sale electorale o reprezintă subvenţiile pe care PL le-a primit de la stat: „Personal nu am contribuit cu nici un ban la campania electorală. PL, ca orice partid parlamentar, beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat, care au servit drept sursă principală de finanţare a campaniei electorale”.