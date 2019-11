Vine Putin la Chișinău?

Lavrov vine la Chișinău să pregătească vizita lui Putin în R. Moldova… Putin nu vrea în musaferie la Chișinău, Putin vrea să își ia revanșa pentru eșecul din 2003… Pe 1 Decembrie, Basarabia, alături de toată România, va trăi sentimentul Slavei. E Ziua Națională a României. Da, nu va fi ca în 1918, dar nici cum vrea Dodon să fie după venirea lui Putin la Chișinău.

Prima vizită externă a premierului Ion Chicu în Rusia și, din prima, cu scandal. Și nu pentru că a ales să meargă la Moscova și nu la Washington, Bruxelles, București sau Kiev. Chicu a intrat în gura presei după ce, întors acasă, a surprins mai multă lume cu declarația potrivit căreia Rusia s-a oferit să acorde R. Moldova un împrumut de jumătate de miliard de dolari „pentru proiecte investiționale”, fără să poată spune clar ce proiecte intenționează să finanțeze Rusia în Moldova, pe ce durată și cu ce condiții. Unu la mână. Doi: Chicu, deși s-a întâlnit la Moscova cu vicepremierul rus, Dmitri Kozak, emisarul lui Putin pentru Transnistria (oficial, pentru relațiile cu R. Moldova) nu a declarat nimic cu referire la caracterul discuțiilor și posibilelor înțelegeri cu partea rusă. Și asta în situația în care, știe toată lumea, Moscova forțează non-stop federalizarea R. Moldova, iar Dodon, ca supus al lui Putin, și-a dat demult acordul să semneze orice variantă de statut pentru Transnistria și să readucă R. Moldova în zona de influență a Rusiei. Și trei: nimic despre invitația pentru o vizită la Chișinău a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. Da, invitația lui Lavrov a fost făcută (și protocolar e corect să fie așa) de ministrul de Externe, Aureliu Ciocoi, dar Ciocoi a fost parte a delegației guvernamentale, conduse de Chicu, care, venit în fața presei, era firesc să „raporteze”, în ansamblu, rezultatele acestei vizite. Problema, până la urmă, nu e în Chicu și nici în Ciocoi. Și nici în faptul că prima vizită externă a lui Chicu a avut loc în Rusia și nu în altă parte. Problema e că Chicu și delegația guvernamentală a R. Moldova (și e vorba de o vizită oficială) a plecat în vizită la Moscova cu o agendă de lucru și a revenit cu alta. A mers să discute probleme comercial-economice și s-a pomenit cu o altă agendă pe masă. Corectată de cine? De Lavrov? De Kozak și anturajul? Sau de Dodon, la sugestia lui Kozak și Lavrov?

Invitația pentru Serghei Lavrov de a vizita R. Moldova nu va fi, după cum se vrea să pară, o vizită protocolară ordinară: „m-ați invitat, vă invit și eu. Am fost la Moscova, veniți și Dvs. la Chișinău”. Mai ales în condițiile în care toată lumea știe că Rusia nu acceptă primblări prin lume, așa după cum obișnuiesc oficialii noștri și nici nu are timp de pierdut pentru vizite de curtoazie. Invitația lui Ciocoi pentru Lavrov de a vizita R. Moldova e mai mult decât o invitație. E un semnal. Și, evident, un soi de SOS, ținând cont că Ciocoi este unul dintre cei 6 consilieri prezidențiali, puși de Dodon să fie miniștri și care acționează, la fel ca și prim-ministrul, la indicația directă a „șefului”. Nimic grav, poate, dacă nu am ști pe cine slujește Igor Dodon.

Lavrov nu a mai fost într-o vizită oficială în R. Moldova de pe când Iurie Leancă era ministru de Externe în Guvernul Filat, în 2011. Sunt 8 ani. Lavrov vizita R. Moldova în contextul în care Rusia, prin planul Narîșkin, reușise crearea unei coaliții majoritare în parlament de stânga-dreapta (PDM-PLDM-PL-Moldova Noastră) care se obligase să creeze un parteneriat strategic cu Federaţia Rusă în vederea soluționării conflictului transnistrean. Și atunci, la fel ca și acum, eforturile diplomaice ale Rusiei se concentrau pe problema transnistreană, pentru că, în dependență de statutul Transnistriei, se rezolva și problema prezenței sau ne-prezenței militare ruse la Nistru. Lucrurile, însă, nu au avansat. Moscova a așteptat cedări din partea Chișinăului, PL și PLDM au respins, însă, ideea de federalizare a R. Moldova și au cerut Rusiei să își retragă trupele de la Nistru și să respecte integritatea teritorială a R. Moldova în hotarele recunoscute pe plan internațional.

Problema transnistreană, intrată în impas, reapare ca prioritate pe ordinea zilei în relațiile Moscovei cu Chișinăul, după ce Putin, asistat de PDM, reușește să-l facă, în 2016, pe Dodon președinte. Din primele zile de mandat, Dodon s-a declarat adeptul variantei ruse de rezolvare a diferendului transnistrean: federalizarea R. Moldova (știm de frăția și întâlnirile de la Tighina ale lui Dodon cu Krasnoselski). Moscova avansează și mai mult pe această idee după ce, pe 12 noiembrie, reușește, tot cu sprijinul PDM, să dea jos Guvernul Maiei Sandu și să numească un nou Cabinet de Miniștri cu Ion Chicu premier, total controlat de Dodon. Având de partea sa și Președinția, și votul decizional din Parlament, și Guvernul, Moscova trece la ofensivă. Și, în acest sens, vizita lui Lavrov la Chișinău nu este o vizită în sine. Lavrov vine la Chișinău să pregătească vizita lui Putin în R. Moldova, pe care Igor Dodon, după ce a așteptat-o tot anul, – zice într-un interviu pentru Unimedia, a transferat-o pentru 2020. E clar că Putin nu vrea să vină în R. Moldova în musaferie. Putin vrea să intre în R. Moldova pe cal alb, ca un cuceritor și să își ia revanșa pentru eșecul din 2003 când, peste noapte, V. Voronin, președinte pe atunci, a dat peste cap semnarea Memorandumului Kozak de federalizare a R. Moldova. Va fi de data asta altfel? Dacă vizita lui Putin în 2020 reușește, asta ar putea însemna începutul sfârșitului pentru R. Moldova. În ce variantă? Contează cum vom reacționa și acționa. S-ar putea să cădem pradă unei recolonizări rusești, cum a fost până la 1991, dar s-ar putea ca Prutul să treacă pe Nistru și R. Moldova să se rupă definitiv în două. Declarația deputatului Octavian Țâcu, că în Parlament s-ar putea crea, între timp, o puternică platformă unionistă, devine tot mai pertinentă. Bățul nu a avut niciodată un singur capăt.

Pe 1 Decembrie, Basarabia, alături de toată România, va trăi sentimentul Slavei. E Ziua Națională a României. Cântecele care ne-au însoțit Istoria vor răsuna de 1 Decembrie nu doar la Alba-Iulia, în capitala Mari Uniri. Alba-Iulia, de 1 Decembrie, va fi peste tot, în spațiul românesc. Da, nu va fi ca în 1918, dar nici cum a fost până în 1991. Și nici cum vrea Dodon să fie după venirea lui Putin la Chișinău. Dacă va fi să vină.