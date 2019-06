Și-a transformat pasiunea în afacere, cu ajutorul unui grant oferit de UE

A absolvit facultatea de Filologie a Universității din Oradea, dar a decis să se lanseze într-o afacere cu bijuterii. Este vorba de Carolina Portarescu, una din cei peste 70 de tineri care au obținut granturi europene în valoare de până la 13.500 Euro pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”. Tânăra a avut una din cele mai originale idei, de a crea bijuterii din piese vechi de calculator. După trei ani de la deschiderea atelierului și de promovare a lucrărilor sale, Carolina a primit invitații de a participa la expoziții de bijuterii în Milano și Madrid.

Primele bijuterii le-a confecționat în anul 2013. I-a fost greu, pentru că nu avea instrumentele necesare să taie și să șlefuiască obiectele pe care dorea să le insereze în broșe, pandantive, semne de carte. „Fratele meu are un salon de reparare a calculatoarelor. Într-o zi am zărit o geantă cu diverse plăci de computer uzate. La întrebarea mea ce vrea să facă cu ele, mi-a spus că le va arunca. Pe mine însă m-au fascinat: mi-am dat seama că aș putea confecționa lucruri deosebite din ele”, povestește Carolina.



La început, tăia plăcile și le șlefuia cu instrumente împrumutate de la tatăl ei, care erau greu de mânuit, deoarece solicitau îndemânare și mult efort fizic. Atunci s-a gândit să ceară sfatul unui bijutier: „Nașul nostru este bijutier, dar el lucrează doar cu metale prețioase și folosește alte instrumente. I-am mai întrebat pe unii experți, care mi-au sugerat lame de tăiat speciale, destinate confecționării obiectelor fine. Am încercat diferite instrumente, unele destul de costisitoare, dar care s-au dovedit a fi inutile. În mare parte, am învățat să confecționez bijuterii singură, din propriile greșeli. Până la urmă, am înțeles exact de ce aveam nevoie”.



Șansa de obține utilajul necesar a apărut odată cu lansarea programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanțat de UE și implementat de PNUD. Banii din grant, peste 100 mii de lei, i-au permis Carolinei Portarescu să-și cumpere toate instrumentele necesare de tăiat, găurit și șlefuit. „E un program foarte bun pentru tinerii care vor să realizeze ceva aici, în Moldova, care au idei, dar nu le pot dezvolta din lipsă de capital. Mie ajutorul european mi-a permis să-mi deschid propriul atelier. Azi am o pagină pe internet, primesc comenzi atât din R. Moldova, cât și de peste hotare”, ne spune tânăra antreprenoare.



Între timp, și-a angajat și un manager responsabil de promovare și vânzări, iar acum vrea să mai angajeze o persoană care ar ajuta-o la tăierea plăcilor. Nu duce lipsă de materie primă, căci mereu este cineva care o trage de mânecă, spunându-i că are o grămadă de astfel de piese: „Nu demult am primit o geantă mare cu diverse plăci de calculator de la fiul unui profesor de la Universitatea Tehnică din Moldova. Încă mă gândesc cum le-aș putea utiliza. Planific să le inserez în bijuterii destinate unei expoziții mai speciale”.

Carolina Portarescu primește comenzi din diferite orașe ale lumii, dar cele mai multe sunt din Londra, Marea Britanie. „Nu-mi pot explica de ce am atât de multe comenzi din această metropolă. În special, se bucură de cerere pandantivele sub formă de pisici din două culori și semnele de carte… Mie personal plăcile de calculator mi se asociază cu un oraș văzut de la înălțime”, mai spune meșterița.

Anul trecut a fost invitată la o expoziție a designerilor bijutieri la Milano, Italia, însă evenimentul a fost contramandat pe ultima sută de metri. Recent, a primit invitație la o expoziție organizată la Madrid, Spania. „Din păcate, nu am suficient timp să mă pregătesc pentru această expoziție, căci e nevoie de o colecție de lucrări care să formeze un ansamblu armonios, integru. Pe viitor, însă, voi avea mai multe lucrări și sigur voi da curs acestor invitații”, afirmă Carolina Portarescu. Ea vrea să-și lărgească afacerea și să deschidă un punct de colectare a deșeurilor electronice, care să includă și transportarea acestora la puncte speciale de reciclare. Apropo, acum tânăra se gândește și la o nouă afacere, și anume cu cosmetice bio. În tot ceea ce face, Carolina este susținută de soțul său, Eduard, și de părinți.



Programul finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, realizat de PNUD, contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru prin implicarea reprezentanților mediului de afaceri, comunităților locale și ai societății civile în proiecte comune de dezvoltare a afacerilor și infrastructurii sociale. În cadrul acestui program, 71 de tineri de pe ambele maluri ale râului Nistru au obținut granturi europene în valoare de până la 13.500 de euro pentru a-și crea sau dezvolta o afacere. Tinerii au beneficiat și de serviciile unor consultanți personali care, timp de 14 luni, i-au ajutat să-și gestioneze cât mai eficient businessul.