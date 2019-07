Mesaje aniversare de la cititori „Protejați-vă, că după atâta adevăr pe care îl scrieți, la sigur aveți și dușmani”

Ieri, 10 iulie, am pus punct colectării de visuri în cadrul campaniei aniversare a Ziarului de Gardă „Oferim visuri în dar”. La redacție am recepționat zeci de mesaje și visuri dragi. Toate – frumoase și importante pentru cititorii noștri.

„Nu îmi doresc bani mulți sau avere. Îmi doresc sănătate și o… saltea. Sunt imobilizat la pat, iar o saltea bună m-ar ajuta mult”, ne-a scris în scrisoarea sa Timofei Catran, din s. Bădicul Moldovenesc, Cahul. Timofei abonează ZdG de 10 ani, iar conținutul publicației îl recitește ori de câte ori are un răgaz.

Mihai Eladi citește Ziarul de Gardă din 2011. Cât a fost angajat în câmpul muncii, își permitea să îl aboneze. De când a ieșit la pensie, bani pentru abonament nu îi mai ajung. Dar el, oricum, economisește cum poate și cumpără ziarul în fiecare joi de la chioșc. Are multe visuri, dar cel mai râvnit este un Dicționar al limbii române. „Am un frigider vechi, de peste 40 de ani, care ar trebui schimbat. Și o saltea veche, din lână, care s-a subțiat de tot. Cel mai mult, însă, îmi doresc un Dicționar modern al limbii române! Să mă pot înfrupta din bogăția limbii române”, ne-a scris Mihai Eladi, din or. Anenii Noi.

Nina Spoială este din s. Zârnești, Cahul. În cei 72 de ani ai săi a avut multe visuri, dar nu s-a realizat nici unul. S-a ales doar cu un baston, ca urmare a unui accident rutier, suportat acum 12 ani. Din modestie, nu a vrut să ne zică la ce anume visează acum. Dar ne-a mulțumit pentru munca depusă și ne-a rugat să ne protejăm de dușmani.

„Citesc Ziarul de Gardă din 2009, după ce, în urma evenimentelor din 7 aprilie, fiul meu a fost arestat și bătut. De atunci, nu schimb pe nimic acest ziar. Am ajutat și alți oameni să se aboneze. O vreme, am abonat școala din sat la ZdG. Ulterior, am renunțat. Mi-am dat seama că elevii nu vor să citească. Dar am continuat să abonez biblioteca din localitate. După ce îl citesc atent, trimit ziarul la Casa de Batrâni din Văleni, Cahul. Sunteți foarte bravo! Consider că e cel mai puternic ziar, în care adevărul este spus zilnic. Oricum, protejati-vă, că după atâta adevăr, sigur aveți și dușmani. Domnul să vă aibă în pază! Vă urez sănătate, succese, răbdare și îndrăzneală”, a menționat Nina Spoială.

„Visurile foarte rar se îndeplinesc. Mai ales cele ale persoanelor trecute de 70 de ani. Se așteaptă ca noi să plecăm în lumea celor drepți, dar Dumnezeu ne dă zile și putere să supraviețuim. Multe visuri am avut în viață, dar puține s-au îndeplinit. Însă prin muncă cinstită, am reușit multe. La moment, cred că visurile multor oameni sunt schimbarea de mentalitate. Să nu ne mai trădeze conducătorii țării. Iar noua conducere să își amintească și de pensionari”. Este un crâmpei din scrisoarea primită de la Liubovi Golub din s. Cinișeuți, Rezina. „Anul trecut mi s-a îndeplinit un vis. Un fost elev m-a abonat pe mine și pe o colegă de a mea la Ziarul de Gardă. Dar mai am unul. Un frigider. Al meu e vechi de 46 de ani. Mi-e frică să nu se strice la un moment dat, iar bani de altul nu am”, ne-a mai scris Liubovi Golub, s. Cinișeuți, Rezina

Ne-au scris și cititori care, deși abonează Ziarul de Gardă de o perioadă mai scurtă de timp, sunt mulțumiți de ceea ce găsesc în paginile lui. Zinaida Negară este din Chișinău. Abonează ZdG de 2 ani. Citește preponderent știrile politice, deoarece profesia sa are o legătură directă cu domeniul dat. Activează în serviciul public. Citește știrile ZdG, pentru că sunt cele mai obiective și credibile, sunt îndeajuns argumentate și cercetate. Cel mai mult îi plac investigațiile jurnalistice pe un subiect sau altul și a apreciat mult dezvăluirea subiectului, ce ține de rețelele de cerșetori din Chișinău. Zinaida ne-a spus și de visul pe care îl are. O bicicletă”. Deocamdată, nu am reușit să-mi procur una, sunt în proces de colectare a sumei necesare. Tare mi-o doresc, pentru ca să vin zilnic cu ea la muncă. Îmi doresc ca tot mai mulți oameni să adopte soluții ecologice în activitățile lor zilnice”, ne-a scris Zinaida Negară.

„Aș dori foarte mult să întâlnesc Anul Nou cu familia în Sharm El Sheikh. Demult ne dorim acest lucru, dar este cam imposibil, ținând cont de situația financiară”. Este visul lui Andrei Ilco, din Chișinău. Ne-a spus că de 10 ani abonează Ziarul de Gardă și face asta pentru articolele pe care reușește să le realizeze echipa redacțională. „Doar ZdG are cele mai noi articole, ZdG are cei mai buni jurnaliști. ZdG mereu spune lucrurilor pe față”.

Deși o perioadă a fost impusă de circumstanțe să aboneze alte ziare decât ZdG, în scurt timp a renunțat la ele și a reînceput să citească ZdG. Este povestea Silviei Baxan, din s. Risipeni, Fălești. „Sunt mulțumită de conținutul acestui ziar și nu aș schimba nimic în ordinea și în calitatea lui. Sunteți cei mai buni și nu regret, nici pentru o clipă interesul meu pentru acest ziar”, ne-a scris Silvia. Ne-a spus și visul pe care îl are, un tratament dentar pentru cei doi copii ai săi. „Aș dori un zâmbet frumos pentru copiii mei. Să nu mai sufere de probleme dentare”, ne-a mărturisit Silvia.

De ziua sa, Ziarul de Gardă va încerca să împlinească visurile cititorilor săi. Promitem că vom analiza minuțios fiecare vis, iar în ediția aniversară, care va apărea pe 25 iulie, vom comunica bilanțul acțiunii „Oferă visuri în dar”. Mulțumim că ne citiți!

