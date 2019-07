O persoană a sunat de peste 16 mii de ori la serviciul 112 în ultimele șase luni

Peste 60% dintre apelurile la 112, în prima jumătate a anului 2019, nu au fost urgențe. Campioană este o persoană care a sunat de peste 16 660 de ori de la începutul anului de pe un număr IMEI.

Potrivit unui comunicat de presă al serviciului 112, unii oamenii solicită sau vor să ofere diverse informaţii, care nu sunt de competenţa Serviciului de urgenţă 112, alții apelează abuziv, repetativ sau involuntar.

Astfel, preluarea apelurilor la numărul unic de urgenţă este îngreunată de procesarea apelurilor făcute neintenționat (de exemplu atunci când serviciul 112 este apelat din greșeală). Procedura prevede că, în astfel de situaţii, operatorii 112 sunt obligaţi să asculte apelul preluat timp de 15-20 de secunde, chiar dacă de la celălalt capăt al firului nu se aude niciun sunet, apoi să reapeleze de două ori numărul de pe care s-a efectuat apelul. Pentru un astfel de apel involuntar și care nu este efectiv o urgență reală se pierd timp, resurse – vitale în alte cazuri.

În prima jumătate a anului 2019, operatorii 112 au preluat 1 635 543 apeluri. Potrivit datelor statistice, reiese o medie zilnică de 11 458 de apeluri la numărul unic de urgență 112.

Apelurile de urgenţă reale reprezintă 38%, iar dintre acestea cele mai multe au fost gestionate de Serviciul de Ambulanţă (76,13%), Poliţie (20,66%) şi Pompieri (3,21%).

Cele mai solicitate intervenții, conform clasificatoarelor evenimentelor sunt: hipertensiunea arterială, copil bolnav, dureri abdominale sau de spate, infracțiune contra vieții, contra patrimoniului, incendiile, intervenții de salvare și deblocare.

Din punct de vedere al localizării geografice, cele mai multe apeluri provin din municipiile Chișinău și Bălți și raioanele Orhei, Criuleni și Hâncești.