ZdG e cel mai abonat ziar din R. Moldova.  + alte 5 recorduri 

În ianuarie 2023 Ziarul de Gardă are 15660 abonați și un tiraj de 16258 exemplare (câteva sute de exemplare merg în vânzare la chioșcuri și în oficiile poștale). Ce înseamnă aceste cifre? E mult sau e puțin? O analiză comparativă a datelor cu privire la abonare, din R. Moldova și alte state, arată că e o cifră excelentă.

Cel mai abonat ziar din Franța, Le Monde, avea anul trecut un tiraj de 400.000 exemplare, dar la o populație de 68 milioane de oameni. Cel mai abonat ziar din Germania, Bild, avea un tiraj de 1,1 milioane exemplare, dar la o populație de 83 milioane de locuitori. În România edițiile periodice cu cele mai mari tiraje sunt Click (36.000 ex.), Libertatea (21.000 ex.) și Gazeta Sporturilor (13.000 ex.).

Tirajele ziarelor europene sunt astronomice, în comparație cu cele din R. Moldova. Însă, cifrele tirajelor devin mai pământești, atunci când le raportăm la numărul populației care abonează sau cumpără ziare. În Franța, la 170 de cetățeni le revine un număr de Le Monde, în Germania, la 75 de oameni le revine un număr de Bild. În România, la 530 de locuitori le revine un număr de Click, la 909 – un număr de Libertatea și la 1470 de oameni – un număr de Gazeta Sporturilor. În R. Moldova, la 160 de locuitori le revine un număr de ZdG.

Niciunul dintre ziarele cu cele mai mari tiraje de pe glob nu este dedicat investigațiilor jurnalistice: sunt ziare generaliste, tabloide etc. În lume există mai multe ziare dedicate investigațiilor, dar niciunul nu este în topul abonărilor (din datele pe care am reușit să le analizăm). De ce? Jurnalismul de investigație este considerat de nișă, pentru un public separat: este un gen important, dar dificil, serios și greu de consumat.

Vă imaginați cum sunt oamenii din R. Moldova, dacă ei, mai mult decât nemții, francezii sau cetățenii oricărei alte țări din lume, au decis să aboneze un ziar cu anchete reportericești? Da, la fiecare 160 de oameni din R. Moldova veți întâlni abonatul unui ziar de investigații, al Ziarului de Gardă.

Aici am vrea să atragem atenția asupra unui stereotip care ar trebui eliminat: oamenii din R. Moldova nu sunt proști, lălâi, needucați etc. Oamenii din R. Moldova abonează mai mult ca cetățenii oricărei alte țări un ziar cu jurnalism greu de făcut, iar asta înseamnă că ei aleg să se informeze conștient despre corupție, drepturile omului, transparență, justiție și democrație. Asta înseamnă că oamenii din R. Moldova citesc (și) ceea ce contează.

Această alegere devine tot mai populară la noi. An de an, numărul abonaților ZdG crește. În ultimii 5 ani numărul abonaților ZdG a crescut cu peste 100%. Iar în ianuarie 2023 avem cel mai mare număr de abonați din istoria de peste 18 ani a ZdG.

Evoluția numărului de abonați la ZdG în luna ianuarie, în perioada 2019-2023

Asta în condițiile în care tirajele ziarelor în Moldova și în lume descresc. Datele statistice globale arată trenduri în scădere chiar și pentru cei cu tiraje mari.

Deci, dacă facem totalul campaniei de abonare și a evoluției ZdG, constatăm că Ziarul de Gardă rămâne cel mai abonat ziar din R. Moldova, chiar în anul în care suntem cei mai săraci, avem multiple crize economice, financiare, de securitate și avem o populație în constantă descreștere.

Suntem bucuroși să enumerăm (în mod repetat) și alte 5 recorduri interesante:

numărul abonaților la ZdG s-a dublat în ultimii 5 ani;

în ianuarie 2023 ZdG are cu 12% mai mulți abonați decât în ianuarie 2022;

e singurul ziar de investigații care are cel mai mare număr de abonați într-o țară (până la proba contrarie);

ZdG rămâne cel mai mare grup de investigații jurnalistice din R. Moldova;

ziarul cu cel mai mare tiraj din R. Moldova e condus de jurnaliști, nu de partide, de politicieni sau oligarhi.

Menționăm că un exemplar de ziar nu ajunge și nu se oprește la un singur om. Ziarele ajung în gospodării, unde sunt mai mulți membri de familie, în biblioteci, școli, primării, închisori, am văzut că unii abonează chiar și barurile sătești. Un exemplar de ziar ajunge la 4-8-10 oameni, în funcție de instituție.

Știm, trendurile globale și naționale privind consumatorii de informații arată că numărul de cititori de ziare e mic, deoarece majoritatea absolută vizionează programe TV și se informează de pe internet. ZdG e cel mai multiplatformă grup de investigații – avem ziar tipărit, pagină web în 3 limbi, pagini pe multiple rețele sociale, podcasturi și materiale video de investigații, difuzate la posturi naționale și regionale. Potrivit Gemius Moldova, ZdG e în Top 10 cele mai accesate pagini web, Top 3 printre paginile web ale mass-media independente cu conținut autohton și lider printre grupurile de investigații.

Datele statistice pentru luna decembrie 2022, conform Gemius Moldova

Bogați în abonați și audiență, dar în bani?

În lumea întreagă jurnalismul de investigație este considerat cel mai dificil, cel mai costisitor, cel mai important, dar nu și cel mai bine plătit, pentru că nu generează bani, ci creează mai multe probleme și, uneori, pierderi redacțiilor. De aceea, în întreaga lume jurnalismul de investigație este considerat o specie fragilă, iar echipele de investigație sunt în declin. Astfel, e normal și recunoscut global faptul că jurnalismul de investigație poate să fie susținut de fundații, comunități, proiecte speciale. Pentru că jurnalismul de investigație nu poate aduce profit financiar, dar aduce un mare profit democrației.

ZdG e la fel ca și grupurile de investigații din întreaga lume – o construcție puternică ca și standarde profesionale, dar în dificultate financiară. Să faci jurnalism de investigație într-un stat dintre cele mai sărace în Europa, înseamnă să informezi o societate sărăcită din cauza corupției, care nu are cu ce te răsplăti. Să faci jurnalism de investigație în 2023 înseamnă să lucrezi în condiții de creștere dramatică a prețurilor din cauza războiului rusesc în Ucraina: prețul hârtiei de ziar a crescut cu 35%, distribuția ziarelor s-a scumpit cu 40%, curentul electric, gazul, combustibilul – s-au scumpit de mai multe ori, iar puterea salariului unui reporter s-a diminuat, la fel ca și puterea salarială a abonaților.

Chiar și așa, comunitatea ZdG ne-a susținut constant și în anii de pandemie, și în primul an de război. În ultimul an comunitatea noastră pe Patreon a crescut de la 144 la 217 de susținători lunari.

La 31 iulie 2022 am lansat un proiect de susținere pentru comunitate – zdg.one. În doar 5 luni ale anului trecut ne-au susținut 25 de persoane cu donații unice pentru abonamente, investigații etc.

Cu toată susținerea abonaților, a patronilor, dar și cu veniturile din publicitate, abia de acoperim 25% din necesitățile redacției. Chiar dacă donațiile au crescut, fie și într-un an de război, au crescut și cheltuielile. Ne ajută foarte mult granturile donatorilor străini. ZdG participă la concursurile de granturi destinate mass-media și ne-am bucurat în 2022 să obținem granturi de durată scurtă sau medie de la Ambasada SUA, NED, Ambasada Canadei, Internews, DEXIS, FPU, EMS, DRRM, DPI, ZINC, CE, UE, AI. Dar granturile nu se anunță și nu se dau atunci când vor redacțiile, ci atunci când au posibilități donatorii.

Anul 2023 ne-a întâmpinat cu multă muncă, multe solicitări din partea cetățenilor, multe cazuri de corupție de urmărit în instanțe, multe situații obscure de dezghiocat, dar cu o gaură în buget. Acum, cu ajutorul unor granturi de la Ambasada SUA, Ambasada Canadei, FPU, Internews Europe, NED, DEXIS, cu bănuții din abonare și cu micile donații acoperim 85% din cheltuieli, dar în martie unele granturi se termină și e nevoie de noi surse. Vom munci, ca și în toți cei 18 ani, pe 2 fronturi: reporterii vor face investigații, reportaje, interviuri și știri, iar mica echipă de la management va căuta bani transparenți pentru a susține reporterii și pentru ca R. Moldova să aibă de citit. Pentru că nu ne putem opri aici, putem doar să continuăm.

Dragă comunitate, existența și creșterea ZdG e un rezultat al susținerii tale. Îți mulțumim și rămânem de Gardă.

