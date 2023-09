Pe 29 august am salutat la redacție cele trei grupuri de tineri care au participat la concursul „19 ani înveliți de ZdG!” Tinerii au fost premiați pentru efortul, motivația și creativitatea de a participa la concurs.

Tinerii au avut ca sarcină să învelească în ziare un coleg/colegă din echipă într-un timp cât mai scurt. Ne-am propus ca prin acest concurs să interesăm tinerii să iasă din tipare, să se intereseze de ziare, fie și într-un mod indirect pentru început. Așa ne-am pomenit cu câteva echipe de tineri care au început a explora ZdG. I-am invitat la redacție, la evenimentul de premiere, unde echipele de tineri din trei localități au socializat, au făcut cunoștință cu echipa ZdG și cu bucătăria internă a redacției, am purtat o discuție despre modul și sursele de informare a acestei generații și au primit sugestii despre cum ar putea ei pe viitor să se informeze corect în această avalanșă de platforme informaționale.

Discutând cu tinerii, am înțeles că tendința adolescenților de a se informa de pe rețelele de socializare rămâne neschimbată. Aceștia cunosc despre pericolul de a găsi pe rețele informații false și admit că uneori ar putea fi duși în eroare. Și-ar dori ca în presă să fie mai ușor de accesat informațiile despre oportunitățile pentru tineri, locuri de studii și de muncă.

„Informat înseamnă înarmat”, ne-a zis un participant. „Aș dori ca presa să dea mai multe informații pentru tineri”, ne-a zis o altă tânără. „Orice tânăr ar trebui să fie informat pentru că trebuie să știi situația din țară și din lume.” „Jurnaliștii ar trebui să ofere informații cât mai utile despre școală, joburi, psihologie. Este important ca informația să fie ușor de înțeles”, au mai zis aceștia.

La final, tinerii au fost premiați. Astfel, de locul trei s-au învrednicit Frații Gîrnu din Sadâc, Cantemir, care au reușit înfășurarea în ziare a unui frățior în 1 min. 32 sec. Pe locul doi s-a clasat Centrul de Tineret Trușeni cu un timp de 1 min. 14 sec. Iar pe locul întâi – Fondul Pentru Tineri „Varnița”, timp: 1 min. 2 sec.

Adelina Gîrnu de la Cantemir ne-a relatat următoarele: „Pentru noi, concursul nu a fost doar o oportunitate de a ne demonstra abilitățile, ci și o experiență care ne-a unit și ne-a făcut să înțelegem cât de valoroasă este legătura dintre frați în călătoria noastră prin viață. În timpul ceremoniei de premiere, am avut ocazia de a interacționa cu jurnaliștii din redacția Ziarului de Gardă și cu celelalte echipe. Am discutat despre proiectele noastre, am primit sfaturi prețioase. Schimbul de idei și contactele stabilite la eveniment au deschis uși neașteptate pentru noi oportunități de carieră și colaborare.”

Luminița Cauliuc, Ruxanda Tabuncic