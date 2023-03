PODCAST Ce este populismul? Discutăm cu deputatul Eugen Sinchevici (PAS) și Nikita Romenskii (PSRM) – Podcast „Tinerii de Gardă”

În al patrulea episod al podcastului „Tinerii de Gardă” vorbim despre POPULISM – o temă discutată pe larg și utilizată de mai toate forțele politice, dar ne-am abținut de la a o comenta noi înșine – membrii Colegiului tinerilor ZdG. În schimb, am găsit doi tineri ce reprezintă două partide politice diferite și i-am adus la noi în studio pentru a le auzi opiniile și a oferi platformă egală tinerilor gata să-și argumenteze punctele de vedere.

Ei sunt Eugen Sinchevici, cel mai tânăr deputat din istoria Republicii Moldova și reprezentant al Partidului Acțiune și Solidaritate, și Nikita Romenskii, coordonator Mass-media al Gărzii Tinere, organizația de tineret a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Invităm ascultătorii noștri să deducă și să învețe cât mai multe din această discuție între tinerii politicieni.

O întrebare la care am încercat să obținem răspuns a fost dacă populismul este, într-adevăr, un curent exclusiv negativ și dăunător sau are și ramificații moderate și acceptabile. Am încercat să auzim opinia invitaților și asupra ideilor extremiste – de exemplu, sunt acestea legitime dacă sunt susținute de o majoritate, sau există limite și în această privință? De așteptat au fost și exemplele locale de populism, o conversație care a prins o formă de ping-pong între invitații noștri.

