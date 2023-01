„Ni se încalcă drepturile la remunerarea muncii prestate”. Directorul APP: „Eu acum ce trebuie să fac? Să iau tancurile și să mă duc la domnul director?”

Gheorghe Mihnea, împreună cu alți muncitori ai Detașamentului de Pază Paramilitară, susține că angajații sunt nedreptățiți la locul de muncă și nu sunt plătiți corect, inclusiv pentru orele lucrate în turele de noapte, orele suplimentare și cele din zilele de sărbători. Aproximativ 365 de angajați nu primesc salariul integral, conform noilor prevederi legale, susțin angajații, într-o scrisoare transmisă ZdG.

„Lunar suntem lipsiți de 1000-1500 de lei”

Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară”, subordonată Agenției Proprietăți Publice (APP), are drept scop exercitarea pazei fizice la obiecte. Aceasta prestează servicii de ocrotire a vieţii şi sănătăţii, de pază a bunurilor, de executare a gărzii de corp, de pază fizică şi tehnică a localurilor şi a teritoriilor, de acordare a ajutorului organelor de drept la menţinerea ordinii publice sau la asigurarea securităţii oamenilor.

Într-o scrisoare adusă la ZdG de către Gheorghe Mihnea în luna decembrie, care era atunci angajat al întreprinderii (între timp, contractul cu el nu a fost prelungit), lucrătorii instituției acuză conducerea de încălcarea legislației muncii. Aceștia fac referire la hotărârea de Guvern nr. 142 din 09 martie 2022, prin care cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost stabilit în mărime de 20,71 lei pe oră sau 3 500 de lei pe lună, calculat pentru un program lunar complet de lucru în mediu de 169 de ore. Hotărârea a intrat în vigoare în aprilie 2022. Bărbatul a menționat că angajații lucrează câte 9-10 schimburi a câte 24 de ore, dar sunt plătiți după metoda veche, de la 2900 la 3500 de lei. Muncitorii susțin că „lunar sunt lipsiți de 1000-1500 de lei” și bănuiesc că administrația la sfârșit de an își însușește premii mari din economiile care ar fi făcute din salariile lor.

„La momentul actual, o parte din colegi care nu mai activează în această structură, nu și-au primit restanțele salariale.”

La 23 iunie 2022 Gheorghe Mihnea, împreună cu alți colegi de-ai săi, au scris o petiție colectivă la Inspectoratul de Stat al Muncii. În urma sesizării, a fost efectuat un control inopinat la Î.S „Detașamentul de Pază Paramilitară” și au fost descoperite mai multe încălcări, printre care – neachitarea salariului integral, nerespectarea duratei zilnice a timpului de muncă în schimburi la paznici.

Inspectoratul de Stat al Muncii a cerut atunci directorului interimar al întreprinderii, Vladimir Țurcanu, ca în termen de 50 de zile problemele identificate să fie remediate. Dar nici după jumătate de an nu și-au primit salariile majorate, susțin muncitorii. Ba mai mult, Gheorghe Mihnea susține „la întrebarea către contabilă, de ce eu am primit și mai puțini bani decât colegii mei, care și ei au fost nedreptățiți la rândul lor, răspunsul a fost că este din motiv că am îndrăznit să scriu plângere. La momentul actual, o parte din colegi care nu mai activează în această structură, nu și-au primit restanțele salariale.”

„Adresați-vă la Agenția Proprietăți Publice. Eu nu dau interviuri”

Contactat telefonic, Vladimir Țurcanu, directorul interimar al ÎS „Detașamentul de Pază Paramilitară”, a refuzat să dea mai multe detalii, susținând că ZdG trebuie să se adreseze ofițerului de presă al APP.

„Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Ziarul de Gardă alte probleme nu are?”

În ultimele săptămâni ZdG l-a contactat de mai multe ori pe Alexandru Musteață, directorul APP. Deși inițial ne-a anunțat că vom primi un răspuns în scris, ulterior, telefonat repetat, acesta ne-a comunicat că ar fi emis o dispoziție, prin care directorul interimar de la ÎS „Detașamentul de Pază Paramilitară” era obligat să achite salariile conform legii. „Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Ziarul de Gardă alte probleme nu are? Eu am dispus ca dumnealui să acorde salarizarea toată, conform tuturor prevederilor legale”, susține acesta. La întrebarea de ce, totuși, până în prezent salariul nu a fost achitat integral, Alexandru Musteață ne-a răspuns: „Eu acum ce trebuie să fac? Să iau tancurile și să mă duc la domnul director?” Ulterior, la adresa ZdG, APP a expediat un text în care ne informează că ar fi fost întreprinse măsurile necesare ce țin de respectarea drepturilor salariale ale lui Gheorghe Mihnea și că întreprinderea a efectuat plățile salariale către acesta.

