EDITORIAL Un an de război al Rusiei împotriva Ucrainei: acționând împreună pentru a garanta că dreptul internațional va prevala

24 februarie 2022 va fi considerată pentru totdeauna ziua în care Rusia a început invazia brutală, neprovocată și ilegală a Ucrainei. Acesta a fost și rămâne să fie un caz de agresiune pură și o încălcare clară a Cartei ONU. Acest război nu este „doar o problemă europeană” și nici nu este vorba despre „Vestul împotriva celorlalți”.

Este vorba despre genul de lume în care ne dorim să trăim cu toții: nimeni nu este în siguranță într-o lume în care utilizarea ilegală a forței – de către o putere nucleară și membru permanent al Consiliului de Securitate – ar fi cumva „normalizată”.

Acesta este motivul pentru care dreptul internațional trebuie să fie aplicat peste tot pentru a proteja pe toată lumea de politica de putere, șantaj și atac militar.

La un an distanță, există riscul ca oamenii să se obișnuiască cu imaginile crimelor de război și cu atrocitățile pe care le văd – pentru că sunt atât de multe; ca cuvintele pe care le folosim să înceapă să-și piardă semnificația – pentru că trebuie să le repetăm atât de des; ca să obosim și să ne reducem hotărârea – pentru că timpul trece și sarcina pe care o avem de îndeplinit este dificilă.

Nu putem face acest lucru. Pentru că, în fiecare zi, Rusia continuă să încalce Carta ONU, creând un precedent periculos pentru întreaga lume prin politica sa imperialistă. În fiecare zi, Rusia continuă să ucidă femei, bărbați și copii ucraineni nevinovați, făcând să plouă cu rachete asupra orașelor și infrastructurii civile. În fiecare zi, Rusia continuă să răspândească minciuni și invenții.

Pentru Uniunea Europeană și partenerii noștri, nu există nicio alternativă la menținerea cursului „triplei noastre strategii”: sprijinirea Ucrainei, exercitarea de presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt agresiunii sale ilegale și sprijinirea restului lumii pentru a face față consecințelor.

Este ceea ce facem de un an de zile – și cu succes. Am adoptat sancțiuni fără precedent; am redus dependența noastră de combustibilii fosili ruși și, în strânsă colaborare cu parteneri cheie, am redus cu 50% veniturile din energie pe care Kremlinul le obține pentru a-și finanța agresiunea. Lucrând împreună, am atenuat, de asemenea, efectele de propagare la nivel global, prețurile la alimente și energie coborând, parțial datorită culoarelor noastre de solidaritate și a Inițiativei privind cerealele din Marea Neagră.

Nu este suficient să spunem că dorim ca Ucraina să fie capabilă să se apere singură – are nevoie de mijloacele necesare pentru a face acest lucru. Așadar, pentru prima dată, UE a furniza armament unei țări atacate. Într-adevăr, UE este acum principalul furnizor de pregătire militară pentru personalul ucrainean, astfel încât acesta să-și poată apăra țara. Oferim, de asemenea, un ajutor macrofinanciar și umanitar semnificativ pentru a sprijini poporul ucrainean. Și am decis să răspundem pozitiv la cererea Ucrainei de aderare la UE. În cele din urmă, depunem eforturi pentru a asigura răspunderea pentru crimele de război pe care le-a comis Rusia.

Ucraina a demonstrat o rezistență remarcabilă, parțial datorită acestui sprijin. Iar Rusia s-a izolat și mai mult, datorită sancțiunilor globale și a condamnării internaționale de către majoritatea colosală a statelor din Adunarea Generală a ONU. Obiectivul nostru colectiv este și rămâne o Ucraină democratică care să învingă, alungând invadatorul, restabilindu-și suveranitatea deplină și, odată cu aceasta, restabilind legalitatea internațională.

Mai presus de toate, ne dorim pace în Ucraina, o pace cuprinzătoare și de durată, care să fie în conformitate cu Carta ONU și cu dreptul internațional. Sprijinirea Ucrainei și munca pentru pace merg mână în mână.

Revizionismul agresiv al Rusiei și acțiunile sale de destabilizare mai ample reprezintă o amenințare globală, care afectează Balcanii de Vest și țările din Parteneriatul Estic. Am văzut efectele mașinăriei de propagandă a Rusiei, care încearcă să trezească moșteniri ale trecutului și vedem eforturi la scară industrială de manipulare a informațiilor și interferențe străine.

Acesta este motivul pentru care UE colaborează cu partenerii, în special cu viitoarele noastre state membre, pentru a contracara această amenințare. O parte esențială a acestei acțiuni este, de asemenea, sprijinirea libertății mass-media și a pluralismului politic. De asemenea, sporim sprijinul nostru pentru eforturile de soluționare a conflictului din Caucazul de Sud.

În sens mai larg, invazia rusă a subliniat încă o dată faptul că țările și popoarele trebuie să fie libere să își determine propriul viitor. UE a precizat clar că suntem pregătiți să răspundem dorinței partenerilor noștri și să integrăm Balcanii de Vest, Ucraina, Moldova și Georgia în Uniunea noastră și depunem eforturi susținute pentru a transforma acest obiectiv în realitate.

Aceasta înseamnă să lucrăm împreună pentru a construi societăți și economii mai rezistente

și mai favorabile incluziunii, pentru a ne dezvolta și a ne proteja democrațiile și pentru a

consolida coeziunea socială.

Istoria și justiția sunt de partea Ucrainei. Dar pentru a accelera istoria și a realiza dreptatea, trebuie să amplificăm „tripla noastră strategie”. Știm că aceasta este o sarcină colectivă. De aceea, UE se bazează pe toți partenerii săi, pentru a acționa într-un spirit de responsabilitate comună și solidaritate: pentru a ne asigura că agresiunea eșuează și că dreptul internațional prevalează.

Înaltul Reprezentant al UE/Vicepreședintele Comisiei Europene, Josep Borrell