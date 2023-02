EDITORIAL Reforma justiției, condamnată la ani mulți

Zilele trecute a fost reformat (sau reformatat) un avocat, soțul unei (ex)judecătoare. Cazul a durat zeci de ani, perioadă în care acesta și partenerii lui au lucrat la coruperea sistemului judiciar cu mult sârg. Propun să analizăm împreună acest caz, ca să înțelegem de ce avem această viteză în reformarea justiției moldovenești și când vom simți reforma cu adevărat.

Avocatul Ion Moraru a fost condamnat, joi, 2 februarie, la 3 ani de închisoare de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ). ZdG a început să urmărească cazul Moraru cu 18 (da, optsprezece) ani în urmă. Și timp de 18 ani am scris despre el, soția sa judecătoare, copiii săi juriști, prietenii de familie – judecători și procurori și despre actele de corupție comise.

Era 2005, ZdG avea abia un an de activitate și colega mea, Aneta Grosu, fiind citată la Curtea de Apel într-un dosar în care era acționată în instanță de către un ministru, aștepta pe hol să primească o hotărâre de judecată. Așteptând așa, având calitatea de redactoră-șefă a unui ziar de investigații, a observat fenomenul de care vorbeau toți în justiție, dar nimeni nu făcea nimic ca să abordeze problema: o înțelegere între un judecător și un avocat.

Epoca Voronin era în plină floare. Deși se vorbea de pe atunci despre corupția din justiție și toți ziceau că mita circulă de la unii avocați la unii judecători, nu exista niciun caz expus. Proaspăt-lansatul ZdG își pusese scopul să lupte anume cu corupția, mita și încălcarea drepturilor omului. Astfel, fiind pe coridor și zărind la geam o șușoteală dintre un bărbat în robă judecătorească și unul în civil, Aneta a tras câteva cadre, cu intenția să verifice ulterior cine sunt personajele și dacă ar exista vreo încălcare.

A urmat un coșmar care a durat 18 ani. Cei doi s-au năpustit asupra jurnalistei, au sechestrat-o în boxa omului de la pază, au somat-o să șteargă fotografiile, au amenințat-o. Deși jurnalista s-a legitimat și le-a cerut și lor să o facă, ei au refuzat, dar și-au manifestat superioritatea prin amenințări și agresiuni verbale.

Ulterior, am aflat că era vorba despre un dialog între judecătorul Sergiu Arnăut și avocatul Ion Moraru, soțul judecătoarei Maria Moraru (și-a dat demisia în 2018). Cazul de atunci s-a terminat cu o declarație de presă, cu zero impact asupra celor doi și asupra sistemului de drept. Dar asta ne-a făcut să înțelegem cine sunt stăpânii instanțelor și am început să urmărim cu interes această temă.

Timp de 18 ani, ba Arnăut, ba Moraru ne apăreau în cale cu noi pagini înscrise în cartea corupției naționale. Avocatul Ion Moraru s-a aflat practic non-stop în atenția organelor de drept, dar și a celor disciplinare din cadrul Uniunii Avocaților. I s-a retras licența de avocat de câteva ori, a fost reținut de oamenii legii de câteva ori, dar de fiecare dată ieșea basma curată și revenea să muncească în sistem, perindându-se pe coridoarele justiției pentru dialoguri cu inculpați și judecători.

Abia în 2015 a fost pornit un dosar mai serios împotriva acestuia, după ce procurorii anticorupție l-au reținut pentru estorcare de mită în valoare de 10000 de euro, în schimbul căreia promitea să influențeze un judecător.

Moraru a fost iniţial reţinut pentru 72 de ore, apoi trimis în arest la domiciliu, apoi cercetat în stare de libertate. În 2016 a fost achitat de prima instanță. În 2018 apelul procurorilor a fost admis și procesul a continuat. În februarie 2023 CSJ a stabilit vina avocatului, condamnându-l la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Alte 8 capete de acuzare îl așteaptă pe un dosar examinat în prezent la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Judecătorul Sergiu Arnăut a avut și el un traseu plin de încălcări judiciare. Averi nedeclarate, decizii controversate, dosare pierdute la CtEDO, anchete penale pentru fraude în instanță și solicitări în instanțe de pensii mai mari – toate acestea și multe altele i-au îmbogățit CV-ul pe parcursul ultimilor 18 ani. Într-un târziu, foarte târziu, a fost suspendat și trimis pe banca acuzaților, în urma unei anchete penale despre corupție.

Vă imaginați, timp de 18 ani niște judecători au fost plătiți să-i judece pe cei doi. La fel s-a întâmplat și în cazul altor sute de judecători, avocați, procurori, polițiști acuzați de corupție. Sistemul a cheltuit milioane, primind salarii majorate, ca să le justifice actele de corupție. Pentru cine a lucrat acest sistem?

Recent, Comisia de Pre-Vetting a finalizat evaluarea tuturor judecătorilor care au candidat ca membri în CSM. „Din totalul de 28 de judecători care s-au înscris în acest concurs, doar 5 au promovat evaluarea. 5 din 28. Rata de promovabilitate este de circa 18%, iar de nepromovare – 82%”, scrie ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco. Și așa e la toate nivelurile, prevettingul dă rezultate bune, dar rele. Oameni curați sunt puțini în sistem. Asta înseamnă că miile de cazuri de corupție vor fi judecate încet, și mai încet. E important doar să fie judecate corect.

Locuri în penitenciare sunt. Noi la ZdG am lucrat 18 ani să-i expunem pe reprezentanții corupți ai sistemului de justiție și vom mai lucra măcar pe atâta. Dacă renunțam atunci, în 2005, azi nu aveam poate 2 corupți anchetați ani în șir și condamnați în final.