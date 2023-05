EDITORIAL Pentru cine va scrie presa liberă? Există sau nu educație media în Republica Moldova?

Eram pe băncile liceului în care mi-am petrecut 12 ani din viață. Clasa a 8-a, cu uniforma proaspăt călcată și cu orarul în cap pregătit. Odată cu clopoțelul, profesoara noastră de limba română a scos din geanta ei un manual nou care părea proaspăt scos de la tipar. În cei 8 ani de școală nu am avut niciodată o disciplină opțională sau diferită de cele din curriculum. Prima dată am văzut un manual atât de compact, colorat și în mintea mea de copil am fost surprinsă. Profesoara ne-a prezentat noua cărțulie din toate unghiurile și prin ochelari am văzut ce era scris pe copertă: Manual de Educație Media.

Am primit pe fiecare masă câte o carte și a început lecția. Un concept total nou, cu exerciții mai interactive decât de obicei și cu teme la prima vedere „prea complicate” pentru adolescenți, dar adaptate la vârsta noastră. Mare bucurie a fost când s-a pornit și televizorul. Dacă nu mă înșeală memoria, am învățat ce este o știre și cum să depistăm o știre falsă. Ne-am și apropiat de explicarea noțiunii de propagandă. Pe atunci circula zvonul pe culoarele școlii că am putea avea discipline opționale, dar după cele 5 lecții de mate, 5 de română, 4 de franceză și alte ore – de fizică, biologie, geografie, istorie. Simțeam frica de a avea un orar și mai lung, dar, mă rog, era deja la alegerea noastră. Educația media nu a mai fost implementată în școala noastră până am absolvit eu, dar și acum țin minte acele lecții mai interactive, cu iz de manuale noi, dar și cu un spirit nou – de a învăța ceva și „pentru viață”.

Există sau nu educație media în Republica Moldova? Răspunsul este da. Există manuale scrise pentru diferite trepte, instruiri pentru profesori și profesoare, Săptămâna Educației media și alte inițiative organizate în mare parte de Centrul de Jurnalism Independent. Din 2018 au fost organizate deja 4 Săptămâni ale Educației media și un prim forum la acest subiect. La fel, centrul oferă gratuit manuale pentru toate treptele de învățământ școlar, în limbile română și rusă. La întrebarea dacă există la nivel de țară și dacă măcar o bună majoritate a elevilor și elevelor au această disciplină în orar, răspunsul este mai degrabă nu. Se știe mult prea bine că sistemul de învățământ moldovenesc trebuie reformat pentru a face loc de discipline opționale, și nu doar pentru a avea o supradoză de cunoștințe necesare pentru examene, dar și pentru a dezvolta competențe în afara mediului academic.

De ce îmi aduc aminte cu atât drag de lecțiile de educație media și de ce contează ele atât de mult? La data de 3 mai se sărbătorește Ziua Mondială a Libertății Presei și eu mă gândesc dacă problema noastră stă în libertatea presei sau în libertatea minții consumatorului de informație din Moldova. Nu neg existența televiziunilor cumpărate de oligarhi care răspândesc propagandă și informații false, dar sunt sigură că dacă am avea un public majoritar informat, educat și activ social, aceste televiziuni nu ar avea nicio șansă să îi câștige atenția. Pentru cine va scrie presa liberă în câțiva ani și care va fi audiența ei în Moldova? Unde sunt tinerii și tinerele de astăzi care mâine vor merge la secțiile de votare? Pe ce platforme stau și ce fel de conținut li se pare util?

La toate aceste întrebări vrem să răspundem și în cadrul Ziarului de Gardă, pentru a fi gata de o nouă generație de cititori și cititoare. Cu siguranță, ne-ar ajuta foarte mult dacă această generație tânără ar merge cu drag la lecțiile de educație media. Colegiul Tinerilor Ziarului de Gardă este un grup consultativ în cadrul redacției, care reprezintă și include vocile tinerilor din Republica Moldova. Împreună cu colegii și colegele mele producem podcastul „Tinerii de Gardă”, scriem editoriale și creăm conținut pentru tineri și tinere. Aș putea spune, un tip de educație media non-formală, căci vrem să educăm tânărul cititor să se informeze conștient, să acceseze surse de informație sigure și demne de încredere.

Simt că în toate editorialele pe care le scriu, la orice temă, mesajul meu este că lipsește educația. Ce fel de presă liberă fără educație media de pe băncile școlii? Acum mai mult vedem cât este de important să avem un spațiu informațional curat, fără interese meschine, unde de ambele părți ale ecranului, atât de cea a jurnaliștilor, cât și de cea a cititorilor, stă gândirea critică și bunul simț. Presa liberă are nevoie de cât mai mulți consumatori informați, activi, care în parte ar putea fi gata să ofere și o contribuție financiară. Pentru aceasta este nevoie de mult lucru pe partea de educare a consumatorului, începând cu băncile școlii. Aștept să văd implicarea statului în susținerea acestor inițiative, prin reformarea programului de studii, pentru ca din ce în ce mai mulți tineri și tinere să respecte și să vrea să facă parte din ceea ce numim noi presă liberă.