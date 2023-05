Editorial Ești tânăr(ă) și vrei să explorezi Europa? Am fost într-un schimb de tineret în Portugalia și îți povestesc de ce merită să trăiești o astfel de experiență

Când colegii mei de la universitate mă întrebau cum mi-am petrecut vacanța de primăvară, le povesteam fiecăruia în parte despre cum am fost deja pentru a treia oară într-un schimb de tineret, de data aceasta – în Portugalia. Spre mirarea mea, nu foarte mulți tineri și tinere cunosc despre oportunitățile Erasmus și cum poți beneficia de ele. Vreau ca bula participanților și participantelor în activități de tineret să se extindă și sunt sigură că experiența unui schimb de tineret într-o țară nouă poate fi un moment de cotitură în viața cuiva care nu a mai trecut prin „școala” educației non-formale. Toate costurile sunt acoperite de fondurile Uniunii Europene, deci e o oportunitate perfectă pentru tineri și tinere să exploreze.

Ce este un schimb de tineret și cum poți ajunge să fii selectat(ă) pentru a reprezenta Moldova? Pentru context, Strategia de Tineret a Uniunii Europene 2019-2027 are ca scop încurajarea cooperării în domeniul de tineret și una dintre direcții este componenta de „Mobility Projects for Young People: Youth Exchanges”. Un schimb de tineret, în engleză – youth exchange, este un proiect de scurtă durată, în care grupuri de tineri și tinere din diferite țări ale Europei se întâlnesc în țara gazdă și timp de aproximativ o săptămână participă la mai multe sesiuni în cheia educației non-formale. Proiectul are o temă care are menirea să încurajeze participarea activă a tinerilor, de exemplu: crearea de campanii împotriva inegalității de gen, voluntariatul și activismul civic, schimbările climatice și multe altele. De obicei, schimbul găzduiește 5-6 țări europene și/sau din Parteneriatul Estic și fiecare țară este reprezentată, la rândul ei, de 5-6 tinere și tineri dornici să trăiască experiența unui schimb de tineret.

Agenda unui youth exchange e plină de activități dinamice, având și oportunitatea de a descoperi culturi noi. În cadrul fiecărui proiect au loc seri interculturale, în cadrul cărora țările își prezintă istoria, cultura, dansurile și mâncarea. Țara gazdă organizează vizite în cel mai mare oraș din apropiere și la discreția ta, poți rămâne acolo 2-3 zile adițional, pentru a continua să explorezi. Fondurile Uniunii Europene acoperă costurile de cazare, mâncare și transport, cele din urmă fiind rambursate după finalizarea proiectului. Printre oportunitățile Erasmus+ se regăsesc nu doar schimburile de tineret, dar și cele academice sau European Solidarity Corps, posibilitatea de a face voluntariat într-o organizație dintr-o țară europeană pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă încă nu ai reușit să ai o experiență internațională, recomand schimburile de tineret pentru a încerca apele și a descoperi cultura unei țări în care ai vrea să înveți sau să trăiești în viitor.

Ultima mea experiență de a participa într-un youth exchange a fost cea din Portugalia, unde tema a fost inegalitatea de gen. Acest proiect m-a învățat să nu presupun crezurile persoanei de lângă mine, mi-a întărit convingerea că dacă nu ți s-a întâmplat ție, nu înseamnă că discriminarea sau violența de gen nu există, mi-a dezvoltat capacitatea de a asculta păreri contradictorii, dar și cea de a lupta pentru propria mea viziune și a celor care gândesc la fel ca și mine. Am vizitat Porto, Lisabona, dar și un sătuc din mijlocul Portugaliei, care mi-au oferit o experiența mai deplină a acestei țări și a ce poate oferi. Însă primul meu schimb, de care îmi amintesc din ce în ce mai mult în ultima perioadă, a fost în Ucraina, în vara anului 2021. Am descoperit orașul Lviv și un sătuc din apropiere. Ucrainenii ne-au înscenat o nuntă de-a lor și timp de o săptămână am gustat din bucatele ucrainene. Ei erau atât de mândri de limba și tradițiile lor și mă bucura să îi văd vorbind cu mândrie despre Ucraina. Dacă nu aș fi avut experiența asta, poate nu aș fi înțeles pe deplin, cum reușesc să își apere atât de vehement țara și cultura și de ce au nevoie de ajutorul comunității europene atât de mult.

Oportunitățile de acest fel îți arată cât de mare e lumea, prin descoperirea atâtor țări și culturi, fiecare cu tradițiile, cultura și gastronomia sa. În același timp, îți demonstrează cât de mică e lumea, căci conexiunile din schimburile de tineret rămân și după ce ele se încheie, iar contribuția noastră poate impacta pe cineva și poate da naștere unor noi idei și inițiative. De ce vreau ca din ce în ce mai mulți tineri și tinere să cunoască despre schimburile de tineret? Pentru că fiecare din noi este suma experiențelor prin care trecem, iar ieșirea din granițele Moldovei – să vezi sugestii de îmbunătățire pentru comunitatea ta locală sau să aduci tu experiența ta și să le-o povestești altora, te marchează și te șlefuiește. La fel, Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova pe mai multe filiere, inclusiv pe cea de tineret, iar participarea unui tânăr la un schimb îl poate convinge de puterea comunității europene.

Dacă ești bunicul sau bunica, tatăl sau mama, prietenul sau colega unui tânăr/tinere sau ești chiar tu cel care citește acest articol și vrea să participe într-un schimb de tineret, fii cu ochii pe pagina Info a Centrului în Moldova pentru Erasmus+ Youth & European Solidarity Corps, dar și pe grupuri de Facebook Erasmus+ Moldova sau România, sau dă o căutare simplă pe Google la subiect.