EDITORIAL Ana-Maria era să fie vie

Uciderea feroce a Anei-Maria, tânăra gravidă din Orhei, de către un bărbat din Telenești a răvășit societatea. Două vieți au fost curmate și îngropate fără nicio vină. Societatea pare să fie nemulțumită – este o crimă comisă pe bază de gen, o femeie este omorâtă de un bărbat după ce acesta a violat-o și a torturat-o.

Marți seara, câteva zeci de activiști și activiste s-au adunat în fața Guvernului la un protest spontan. Cam tot atunci, vicepreședinta Parlamentului a emis o declarație. Pe rețelele sociale subiectul este discutat intens, unele voci spun că ar fi o crimă bazată pe gen, alții spun că e pur și simplu o crimă.

Cu câteva săptămâni în urmă, în 11 februarie, la Florești, o femeie a fost omorâtă de soțul ei. Tot în februarie 2024, o pensionară din Dondușeni a fost omorâtă în propria casă de către un bărbat din zonă. La 31 ianuarie 2024, poliția din Edineț a descoperit corpul neînsuflețit al unei femei din Brătușenii Vechi, omorâtă în propria casă de un bărbat din aceeași localitate.

La 13 octombrie 2023, la Criuleni, un bărbat a tras cu toporul în două femei din familie, pe rând. Pe soția lui a rănit-o, iar pe soacra sa a omorât-o. Cu doar câteva zile înainte, la 7 octombrie 2023, o femeie în vârstă de 45 de ani din satul Buciumeni, Ungheni a fost omorâtă de către concubinul său și ascunsă într-o canapea. Poliția a descoperit cadavrul abia peste câteva zile.

De sărbătorile naționale din august 2023, o femeie de 31 de ani a fost omorâtă de concubinul său într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. La 14 iunie 2023, o femeie din Chișinău a fost omorâtă, fiind lovită cu o piatră în cap de către soțul său. Omorul s-a întâmplat pe strada Sfânta Vineri. Tot în iunie 2023, la Fălești, un fiu și-a omorât mama, iar la Cimișlia, o femeie a fost omorâtă, fiind lovită de soțul său cu sapa în cap.

După toate aceste omoruri (și multe altele pe care nu le-am enumerat aici) s-au deschis niște dosare penale despre care nu știm cu ce s-au terminat. Dacă am vrea să știm, am avea nevoie de o redacție separată, de un grup de reporteri specializați ca să elucidăm fiecare caz în parte. Dar nu am reușit să facem asta până în prezent. S-ar putea ca omorul Anei-Maria de la Orhei să ne ajute să ne trezim. Deocamdată, avem o singură certitudine: să omori o femeie în Republica Moldova este extrem de simplu – e nevoie de o sapă, un cuțit, o piatră, o rangă, un topor și de multă-multă ură. Apoi, e nevoie de o canapea, un beci, o pădure, un lac ca femeile ucise să fie ascunse.

Pentru ca aceste omoruri să nu se întâmple, era nevoie de multă muncă de prevenire și de multă muncă pentru a soluționa cazurile la primul semnal. Criminaliștii spun că omorul cu toporul, cu sapa ori cu ciocanul nu se întâmplă într-o zi. Întâi infractorul comite niște acte de violență mai mici, care nu sunt pedepsite, nici măcar înscrise în evidențele polițienești. Aceste acte de violență repetate trec neobservate pe lângă sistem (nu și pe lângă victime) și ajung să fie înregistrate oficial abia după decesul femeilor.

Ana-Maria la fel ar fi fost în viață dacă ucigașul său era pedepsit mai devreme pentru niște crime mai mici. Care sunt crimele? Acum doar investigăm în calitate de jurnaliști, dar am primit suficiente semnale de la cetățeni în ultimele zile. În familia Cotorobai, cea a principalului suspect, s-au întâmplat fărădelegi cunoscute de comunitate, dar care nu au fost luate în considerare de către anchetatori, procurori, judecători, primari. Toți au ignorat crimele mici și au lăsat bărbații să prindă curaj pentru a le comite pe cele mari.

Acum, e nevoie de o anchetă care să cuprindă 10-15 ani de fărădelegi comise de ucigaș, inclusiv o anchetă care ar aduce în atenție anchetatorii, șefii de poliție, procurorii și eventualii judecători care nu au răspuns la crimele ce au precedat omorul Anei-Maria. Locuri în penitenciare sunt pentru toți. Să vedem dacă avem justiție.