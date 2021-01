Moldoveni în SUA: De la șofer de tir, în zece ani a ajuns să gestioneze o afacere de succes

La cei zece ani de la înființarea companiei Schwarz Logistics, Mike Dercaci, om de afaceri moldovean, stabilit în Chicago, se mândrește cu un business de succes, timp în care a reușit să acumuleze peste 150 de camioane și locuri de muncă, inclusiv pentru cetățenii moldoveni stabiliți cu traiul în SUA. Până a ajunge la acest vis, ca mulți alți tineri care ajung pentru prima oară în America, a început munca în calitate de șofer de tir. Pentru el nu există probleme fără soluții, iar cu această atitudine a învins multe obstacole în viață.

— D-le Mike Dercaci, aveți zece ani de activitate în industria de transport din SUA. Cum ați ajuns la această performanță cu circa 150 de camioane în palmares?

— Într-adevăr, s-au făcut deja 10 ani de când am fondat Schwartz Logistics. Am început ca „One Man Show”, crescând de-a lungul anilor în ceea ce suntem astăzi – o echipă numeroasă, puternică și eficientă, căreia țin să-i mulțumesc neapărat pentru dedicație și încredere. Ceea ce vedeți acum este rezultatul multor nopți nedormite, multor weekenduri și sărbători petrecute la birou, dar și al unor riscuri asumate în anumite momente.

— Presupun că sunteți printre veteranii oamenilor de afaceri care au dezvoltat asemenea companii. Cum anume ați început și cu ce vă mândriți cel mai mult la Schwarz Logistics?

— Timp de un an și jumătate, înainte de plecarea din Moldova, am fost Country Manager la Allied Pickfords, o companie specializată în „international moving”. Când am ajuns în SUA, în mai 2009, mi-am început noul drum urcând la volanul camionului. Recunosc că tranziția nu a fost ușoară, dar în schimb pot spune că am trăit și am simțit fiecare treaptă a acestei industrii – o cale lungă spre rezultatele de astăzi. Cel mai mult mă mândresc cu echipa pe care am reușit să o construim și pe care o consider o familie mare și unită, cu oameni onești, care vor să reușească mereu mai mult. Anume ei au fost și vor rămâne pilonii de bază ai acestei companii.

— Cum reușiți să fiți uniți și ce lecții ați avut de învățat pe parcursul acestui deceniu?

— Cred că unitatea echipei este posibilă pentru că toți sunt pe aceeași lungime de undă, iar lungimea noastră de undă este lucrul bine făcut. Avem o echipă de profesioniști pe fiecare domeniu, iar încrederea în colegi și faptul că putem conta că fiecare din ei își va face bine lucrul este acel factor esențial care ne menține uniți. În ce privește lecțiile învățate, în acești 10 ani am văzut atât timpuri bune, cât și timpuri grele. Acest business este dependent de numeroși factori economici, sociali și situaționali. Multe evenimente ne pot influența businessul pozitiv sau negativ în timp extrem de scurt. După părerea mea, suntem în unul din cele mai volatile domenii de activitate, iar cea mai importantă lecție ar fi că trebuie să ne gândim la bine, dar să fim pregătiți și de ce poate fi mai rău.

— Deci, ați fost pregătiți să faceți față pandemiei? Cum v-ați descurcat în această perioadă, în care multe companii au falimentat?

— Pentru asemenea șoc și incertitudine nu cred că cineva a fost pregătit, dar important a fost să ne adaptăm rapid situației. Criza am simțit-o pentru prima dată atunci când a trebuit să trimitem acasă toată echipa din birou, pentru că sănătatea fiecărui angajat și a familiilor acestora devenise principala prioritate. Mai greu a fost pentru eroii drumului, care au fost cei mai expuși în această perioadă, intrând în contact cu oameni de pe întreg teritoriul SUA. Restricțiile impuse de pandemie au afectat toate ramurile economiei, chiar dacă în mod diferit. În cazul nostru, s-a observat o scădere bruscă a volumelor transportate și, respectiv, a prețurilor pentru servicii. Anume acest factor, precum și gradul de îndatorare dinaintea pandemiei, au generat falimentarea multor companii în lunile aprilie-mai. Noi am rezistat datorită contractelor pe care le aveam semnate pe termen lung și care au rămas neschimbate ca volum și preț. Situația a luat o altă întorsătură începând cu luna iunie, când depozitele s-au pomenit goale, iar cererea pentru transport pe piața americană s-a schimbat diametral. Până la urmă, pentru noi pandemia a fost un alt examen pe care reușim să-l trecem cu bine.

— Deci, ați avut noroc de contracte dedicate?

— Nu aș zice că a fost noroc, ci mai degrabă o strategie corectă pe care am ales-o și care ne-a oferit stabilitatea necesară de-a lungul acestor 10 ani. Chiar și așa, o companie nu poate fi avantajată doar de cursele contractate. Ecuația conține și alți factori-cheie, printre care și echipa. O companie este un mecanism bine structurat în care fiecare piesă trebuie să lucreze sincronizat. Eu cred că acesta este adevăratul avantaj al unei companii puternice.

— Cât de importante sunt relațiile de afaceri cu partenerii? Cum i-ați convins că sunteți cei mai buni?

— Relațiile pe care le-am construit de-a lungul timpului cu partenerii-cheie s-au bazat pe calitatea serviciului prestat, pe buna comunicare și dedicația întregii echipe. Noi suntem aceia care încercăm să rezolvăm o problemă prompt și cu minim impact asupra calității serviciului prestat. Deseori, dacă apare o problemă, ea e rezolvată atât de rapid încât clientul află tot de la noi că a avut loc un incident, dar timpul de tranzit a rămas neschimbat. Părerea mea e că putem fi un partener integru chiar și pentru cel mai pretențios client și de-a lungul anilor am demonstrat acest fapt.

— Ce planuri aveți pentru viitor?

— Planurile noastre sunt numeroase și, cu toate că 2020 a fost un an plin de surprize, noi am reușit să creștem și să diversificăm gama de servicii oferite. În 2021, planificăm să ajungem la 180 de unități active, dar și să transformăm Schwartz Logistics într-o companie care să ofere clienților săi soluții pentru absolut toate necesitățile legate de transport. Viziunea pentru următorii ani este conturată și rămâne doar să continuăm să ne facem bine lucrul.

— Aveți vreun sfat pentru alți antreprenori?

— Motto-ul care m-a ajutat de nenumărate ori să trec prin greutățile din viața profesională, dar și cea personală ar fi: „Nu există probleme fără soluții”. Mereu am zis că oamenii pot depăși orice greutate, atât timp cât sunt sănătoși și nu renunță. În fiecare zi apar probleme mai mici sau mai mari, însă mereu trebuie să avem puterea să le rezolvăm fără nervi, cu capul sus și zâmbetul pe buze.

— Cum reușiți să îmbinați viața de familie și cariera în afaceri?

— Timpul nu este niciodată suficient. Ziua începe la ora 05:45 și deseori se termină după miezul nopții. Sâmbăta tot petrec jumătate de zi la birou și abia sâmbătă după masă începe timpul dedicat exclusiv familiei. Duminicile le petrecem împreună și, de obicei, încercăm să nu stăm în casă. Perioada pandemică ne-a stricat rutina, dar important este că tot împreună petrecem acest timp.

— Vă este dor de casă? Unde vă simțiți mai împlinit?

— Nu aș putea spune cu certitudine unde m-aș simți mai împlinit, deoarece ambele țări oferă lucruri pe care nu le oferă cealaltă. În Moldova îmi sunt originile, rudele și multe amintiri frumoase. Dar tot acolo avem o clasă politică care de aproape 30 ani este incapabilă să ofere cetățenilor siguranța zilei de mâine. Acum iarăși avem o speranță că lucrurile se vor schimba în bine. Rămâne să vedem și poate chiar să ajutăm, dacă ni se va cere. SUA a fost, în schimb, țara care ne-a oferit șansa unei vieți mai bune, ne-a ajutat pe mulți să ne vedem visele transformate în realitate. Mi-a luat ceva timp până să pot numi această țară „casa mea”, dar acum pot spune că nu cred să plec de aici în viitorul apropiat.

Natalia Ghilașcu, „Hora în Moldova”