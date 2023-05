Cititorul de gardă/„Sunt așa instituții ca școala, spitalul, primăria, grădinița, biserica, unde trebuie să dai cât poți, nu să furi”

Larisa Dubalari, fostă directoare și profesoară a școlii din satul Parcani, raionul Soroca a venit la redacție pentru a ne povesti despre cum actuala directoare a școlii ar fi luat bani din salariul unei angajate. Femeia s-a născut, a învățat și a lucrat mulți ani în acea școală și din acest motiv spune că orice problemă apărută în sat o afectează personal. „Eu pentru școala din Parcani fac orice, pentru că mă doare inima”, susține fosta profesoară.

„Ea, dacă a încălcat, să răspundă”

„Eu sunt fosta directoare și profesoară a școlii medii din Parcani. Acolo m-am născut și am învățat. Tatăl meu a construit școala. Am lucrat aproape 40 de ani acolo” – povestește Larisa Dubalari.

Femeia susține că anume din acest motiv școala a rămas pentru ea un loc scump sufletului, iar oamenii din sat deseori se adresează la ea atunci când apare o problemă. Așa s-ar fi întâmplat și în cazul Dianei Canțer, una din cele două învățătoare care activează în cadrul școlii.

Diana i-ar fi povestit fostei profesoare că a descoperit că a fost mințită în privința salariului de către directoarea școlii – Svetlana Boldescu. Ea o acuză pe directoare că și-ar fi însușit ore pe care nu le-a lucrat, însă pentru care ar fi primit bani care i se cuveneau Dianei, într-un an adunându-se suma de 28 de mii de lei. Larisa Dubalari este indignată și își pune întrebarea din ce cauză actuala directoare nu a fost pedepsită până acum.

„Eu apăr școala și tot ce se face acolo. Ea dacă a încălcat, să răspundă. Eu nu am nimic personal cu ea. Sunt foarte nemulțumită de ceea ce se întâmplă. Nicăieri nu trebuie să furi! Sunt așa instituții ca școala, spitalul, primăria, grădinița, biserica, unde trebuie să dai cât poți, nu să furi”, susține femeia.

„Mie personal mi-a fost furat din salariu tot anul școlar”

ZdG a contactat-o pe Diana Canțer, învățătoarea de la școala primară din Parcani, care povestește că ar fi rămas fără o parte din salariu pentru orele lucrate în anul de studii 2021-2022. Despre aceasta ea ar fi aflat în cadrul unei ședințe la care s-a discutat unirea grădiniței cu școala.

„Doamna Boldescu în anul de studii 2021-2022 ne-a mințit privitor la salariu. Noi asta am descoperit la începutul anului școlar 2022-2023. Mie personal mi-a fost furat din salariu tot anul școlar”, susține Diana Canțer.

Deși banii au fost întorși pe cale amiabilă, învățătoarea este nemulțumită de faptul că directoarea nu a fost pedepsită. Învățătoarea susține că a depus o plângere la Direcția de Învățământ Soroca în luna martie. „De la Direcția de Învățământ Soroca nici nu au fost să verifice. Doamna Svetlana vine, lucrează, e veselă, binevoitoare”, susține Diana Canțer.

Contactată telefonic, Svetlana Boldescu, directoarea școlii primare din Parcani, Soroca, a refuzat să comenteze situația, spunând doar că nu ar fi adevărată acuzația. „Nu doresc să comentez! Nu-i adevărat și atât!”, ne-a răspuns directoarea.

„Este vorba de însușire, de delapidare”

ZdG a contactat-o pe Aliona Rîșchitor, șefă interimară a Direcției de Învățământ Soroca, care ne-a redirecționat către Doina Țurcan, jurista Direcției de Învățământ. „Dumneaei a depus o cerere la noi, dar ea a fost redirecționată la Procuratură, conform competenței, întrucât Direcția de Învățământ nu are împuterniciri de investigare a cazurilor și a fraudelor. Se va expune procuratura și vom lua și noi act de acțiunile pretins ilegale ale directoarei. Este vorba de însușire, de delapidare. E de competența organelor Procuraturii și a poliției. Aș vrea să mai deschid o paranteză și să zic că a mai fost o cerere de la Diana Canțer, pe care la un moment dat și-a retras-o. Ea repetat vine la noi. Noi am discutat cu ea despre gradul de credibilitate, dacă astăzi scriem una, mâine afirmăm altceva. Adică, ar trebui să-și mențină poziția, pentru a putea face și noi lumină în ceea ce s-a întâmplat. În mare parte, ține de poziția dumneaei. Vom lua act, întrucât să nu se mai comită pe viitor așa încălcări, să fie de învățătură la alții, iar persoana care e vinovată să poarte răspundere”, susține Doina Țurcan. La întrebarea dacă au mai fost sau nu înregistrate astfel de cazuri, jurista ne-a răspuns că „nu au fost în trecut așa cazuri. Nimeni nu s-a adresat cu petiții la noi, nici la alte organe, căci dacă s-ar fi adresat, organele competente ne-ar fi sesizat și pe noi. E fără precedent.”