Câteva sătence acuză primarul de părtinire la gestionarea ajutorului umanitar. Primarul respinge acuzațiile aduse

Un grup de petiționare din satul Putinești, raionul Florești, a expediat redacției ZdG o scrisoare deschisă, adresată Președintei R. Moldova, Maia Sandu. Acestea cer să le fie examinată petiția în legătură cu acțiunile ilegale ale primăriei Putinești, cu referire la gestionarea ajutorului umanitar cu cărbune și lemne donat de către un ONG.

„E posibil să fie mușamalizat cazul”

„Onorată Doamnă Președintă, am decis să ne adresăm public, pentru că nu avem de ales, or circumstanțele ne motivează. Există suspiciuni rezonabile pe faptul verificării corecte și imparțiale a petiției colective, înregistrată cu nr. 11-04-3716 din 28.11.2022, pe faptul acțiunilor ilegale, credem, ale factorilor de decizie din cadrul primăriei Putinești, raionul Florești, cu referire la gestionarea abuzivă și dubioasă a ajutorului umanitar cu cărbune și lemne de foc donat de către un ONG. E posibil să fie mușamalizat cazul”, susțin petiționarele.

„Cât timp în țară o mână va mai spăla pe alta și legile vor fi jucate pe degete, inclusiv Constituția?”

„În petiția colectivă ne-am referit la abuzul de serviciu în legătură cu perfectarea listelor cu potențialii beneficiari de ajutor cu material încălzitor, or, abuzând de postul de primar, acesta își avantajează rudele, care au, în fiecare an, acest ajutor, pe când câteva zeci de bătrâni, inclusiv pensionari cu grad de invaliditate, n-au beneficiat niciodată de ajutor. La data de 21.12.2022 am fost audiate de către inspectorul Direcției Generale Teritoriale „Nord” a Centrului Național Anticorupție (DGT „Nord” a CNA), iar deja la data de 27.12.2022 am fost invitate pentru a lua cunoștință de listele beneficiarilor de ajutorul donat de un ONG în perioada 2013-2022. Atunci am indicat și am atenționat inspectorul referitor la rudele factorilor de decizie depistate în listă și am solicitat ca acest fapt să fie indicat în procesul verbal. Solicitarea a fost ignorată. La data de 06.01.2023 am primit informația semnată de șeful DGT „Nord” a CNA precum că faptele expuse în petiția colectivă nu sunt de competența CNA și a fost expediată pentru verificare prin prisma art. 361 Cod Penal la Inspectoratul de Poliție Florești, dar, de fapt, au fost expediate nu doar petiția, dar și materialele examinate, înregistrate cu numărul 162 din 06.01.2023.

Onorată doamnă Președintă, cât timp în țară o mână va mai spăla pe alta și legile vor fi jucate pe degete, inclusiv Constituția? Solicităm public și repetat, cu speranța că, de data aceasta, vor urma acțiuni prevăzute doar de cadrul legal, ca informația ce se referă la gestionarea de către factorii de decizie din cadrul primăriei a ajutorului cu material încălzitor să fie accesibilă necondiționat, să se verifice petiția colectivă adresată instituției prezidențiale pe faptele expuse, în baza legii. Facem publică părerea noastră subiectivă și personală despre faptul că Administrația Publică Locală și primăria Putinești sunt practic conduse de membrii unei singure familii (soț, fiica soției și soția), fapt inadmisibil, credem noi”, scrie în petiție.

„Poate fi cine n-ar fi primar, oricum o să se găsească cineva căruia ceva n-o să-i placă”

Contactat telefonic, Ghenadie Chefu, primarul satului Putinești, raionul Florești, ne-a spus că de 12 ani se află în funcție și e obișnuit cu acuzațiile celor care au semnat petiția. „Noi tot ce am avut de la un ONG, am dat. Dumnealor la fel s-a dat. Nu este nicio problemă. Aceasta a fost o donație. Am avut câteva tone de cărbune și le-am dat persoanelor care au fost puse în listă, dumnealor la fel erau. O parte dintre ele au primit lemne. Ajutorul a fost împărțit și persoanelor bolnave de cancer, celor care stau la pat, participanților la războiul de pe Nistru din 1992. Mi-au dat 10 tone de cărbune, pe care le-am împărțit. A fost un reprezentant de acolo, sunt camere video, e totul transparent. Ajutorul se împarte într-o zi”, ne-a relatat primarul. La întrebarea dacă și-ar fi favorizat rudele pentru a fi incluse în listele beneficiarilor de lemne sau cărbune, Ghenadie Chefu ne-a răspuns că în liste nu se numără rudele lui.

„Familia mea e Chefu, este în listă cineva cu așa familie? Nu. Nici nașul meu nu este acolo. Eu în bârfe nu înțeleg. Eu mă duc și rog, dar cineva strică situația. Sunt deprins deja cu așa cazuri. Înțeleg că singur mi-am ales calea. Dintr-un sat cu o mie șase sute și ceva de locuitori, doar patru femei sunt contra mea, plătite politic. Am aflat ce se petrece în sat, îmi zice lumea că iată sunt plătite. Eu am 12 ani de când sunt primar. De când am venit, tot scriu și scriu, pot scrie o carte. Toate ajutoarele care vin, se dau. Am scrisori de acestea pe unde vreți. În raionul Florești scrisori de acestea sunt nu doar la noi în primărie. Noi ne rugăm la ONG-uri să ne gestioneze lemne, cărbune. Cineva a zis că nu vrea lemne, dar vrea cărbune. Data viitoare o să le dau invers, așa cum le-am promis. Poate fi cine n-ar fi primar, oricum o să se găsească cineva căruia ceva n-o să-i placă”, a accentuat acesta.

„Domnul primar nu are nicio legătură cu ajutoarele acestea”

Ajutoarele cu material încălzitor sunt oferite de o organizație non-guvernamentală – Centrul filantropic „Alinare”. Vera Crivorucica, președinta organizației, este de părere că primarul satului Putinești, Ghenadie Chefu, nu este vinovat. „Ele au scris prin toate instanțele. Domnul primar nu are nicio legătură cu ajutoarele acestea. Eu le primesc din Olanda, suntem o organizație neguvernamentală. Doamnele au scris și pe la corupție, vor să murdărească omul. El nu e vinovat cu nimic. Eu nu cunosc personal primarul cela, dar am văzut când ne-au chemat la Bălți la corupție cât de tare își făcea griji, că iată au scris că fiica lui adoptivă lucrează secretară la primărie. Păi, ea de mult timp lucrează acolo, până a veni el. Și acum ce să facem? Să dăm cu piciorul în oameni? E o ambiție de-a lor!”, a declarat Vera Crivorucica. Întrebată dacă primarul ar influența cumva care persoane să fie incluse în listă, președinta organizației a răspuns că primarul nu are nicio implicare.

„Noi lucrăm cu oamenii social-vulnerabili, cei care au o pensie până la 2000 de lei sau 2100, nu au copii, persoane care stau la pat. Doamnele în cauză nici nu intră în așa criterii, nu pot face parte din proiectul meu. În primul rând, eu scriu cerere, depun proiectul la finanțator. Pe urmă, el ne aprobă cantitatea ori suma de bani pentru lemn, cărbune. După aceasta, noi rugăm asistenții sociali din primării să facă listele cu toate rechizitele necesare, conform cerințelor finanțatorului. Nu este nicio rudenie, îs oameni săraci, nevoiași”, ne-a explicat Vera Crivorucica.