Programul de finanțare „Credite cu dobândă ZERO” a ajutat 50 de IMM-uri să se dezvolte în perioada de criză economică

Accesarea finanțării este una dintre cele mai mari provocări pentru IMM-urile și start-up-urile din întreaga lume. În acest context, programul de finanțare Credite cu dobândă ZERO de la Fagura.com, platformă digitală a căruia a fost realizată cu susținerea PNUD Moldova, a adus o rază de speranță pentru 50 de companii în Moldova. Cum a ajutat programul, statistici interesante, dar și provocările peste care au trecut antreprenorii grație finanțării, le aflați în continuare.

În cadrul acestui program, 50 de companii au obținut finanțare, dintre care 20 sunt administrate de femei, iar 30 – de bărbați. În total, suma acordată a fost de 170 250 euro, iar media de credit accesată a fost de 3 405 euro. Este important de menționat faptul că programul a acordat o atenție specială dezvoltării antreprenoriatului feminin, încurajării implicării femeilor în afaceri, iar acestea au beneficiat de finanțare pentru dezvoltarea companiilor lor.

„Am urmărit în de-aproape activitatea și parcursul companiilor creditate, de la depunerea cererii pe platformă și până la implementarea obiectivului pentru care au luat finanțare. Ne-am bucurat și am celebrat fiecare mic succes alături de antreprenori, din mediu urban și rural, din domenii de activitate absolut diferite: apicultură, comerț cu amănuntul, producție, servicii tehnice, sportive și de reparație, ateliere de produse de cofetărie, de produse organice sau servicii de consultanță de nișă. Așteptăm în continuare cererile de finanțare pentru business-ul mic și mijlociu de la noi, cu posibilitatea de finanțare de până la 10 mii euro și dobânda de la 6,9%, ceea ce reprezintă o oportunitate importantă pentru companiile care își doresc să se dezvolte și să își extindă activitatea”, declară Inga Snegur, specialist în creditarea IMM, Sales & Growth Manager Fagura.com.

Comerțul (16 beneficiari), urmat de servicii (11 companii), iar apoi de sfera producerii (8 firme) sunt domeniile cele mai întâlnite în activitatea companiilor creditate și pentru dezvoltarea cărora s-au luat împrumuturile. Datele statistice arată că beneficiarii programului „Credite cu dobândă ZERO” au înregistrat schimbări pozitive și creștere pe nișă afacerilor lor după obținerea finanțării, scopul acesteia fiind în proporție de peste 50% pentru mijloace circulante: suplinire de stocuri de produse sau materii prime, acoperirea costurilor de dezvoltare. 22 dintre cererile finanțate au avut drept scop investiții în companie: achiziții de utilaje, dezvoltări de spații sau linii adiționale de producție. Printre beneficiarii programului au fost patru companii aflate în primul an de activitate, iar 21 dintre acestea sunt firme înființate după debutul pandemiei din 2020. Aceștia au menționat că programul a fost foarte util pentru dezvoltarea afacerii lor și pentru creșterea competitivității lor pe piață.

Oleg Costin, antreprenor din Peresecina, Orhei, ne-a declarat: „Fagura.com este o oportunitate extraordinară pentru antreprenorii care sunt mereu ocupați. Totul se întâmplă online, este practic la un click distanță și cererea se depune rapid. Îndemn sincer toți antreprenorii care conduc afaceri mici și mijlocii, dar și startup-uri, să apeleze la finanțare pentru a suplini stocul de produse sau a trece la un alt nivel de dezvoltare.”

Încă un exemplu elocvent este Ana Sîtnic, proprietara unui restaurant de succes în Chișinău: „Mă bucur că Fagura e în pas cu secolul în care trăim, implementăm ideile și platforma face ca lucrurile să se întâmple mai rapid. Pe noi pandemia ne-a oprit mult, or proiectul era copt de mai mult timp, așa că ne-a fost de mare ajutor finanțarea pentru a ne dezvolta și a trece la un alt nivel. Datorită faptului că totul e online, salvăm și niște copaci, totul e transparent și rapid.”

Programul „Credite cu dobândă ZERO” implementat la Fagura.com, și selectat în cadrul unui concurs de inovație al PNUD Moldova, a fost un succes, având în vedere și rata creditelor neperformante (NPL) printre beneficiari (aceasta fiind redusă la zero, practic). Programul a oferit IMM-urilor și start-up-urilor acces la finanțare și sprijin pentru dezvoltare, fiind o oportunitate importantă pe piață pentru antreprenorii care își doresc să își extindă afacerea și să își îmbunătățească serviciile oferite.

Programul „Credite cu dobândă ZERO” nu numai că a ajutat la dezvoltarea afacerilor locale, dar a contribuit la creșterea economică a Republicii Moldova, la sprijinirea antreprenorilor în timpul unei crize globale și a validat o nouă oportunitate de acces la finanțare pentru IMM-uri și start-up-uri.

În viitor, Fagura.com își propune să dezvolte noi parteneriate cu partenerii de dezvoltare pentru a continua să sprijine antreprenorii din Moldova, prin oferirea de finanțare și acces la resursele necesare pentru dezvoltarea afacerilor lor. Programul de finanțare Credite cu dobândă ZERO este doar începutul acestor parteneriate între Fagura.com și partenerii de dezvoltare, care urmăresc să aducă beneficii și creștere sustenabilă pentru economia Republicii Moldova.

Fagura.com a fost lansată în mai 2019 și este prima platformă investiții alternative în împrumuturi, înregistrată în Estonia și testată în R. Moldova, cu un scoring automatizat ce permite luarea deciziilor în mai puțin de 1 secundă. Platforma a fost premiată în domeniul Fintech la mai multe evenimente naționale și regionale: Top 3 best FinTechs, 2019 (România), Brandul anului în FinTech, 2020 și 2021 (Moldova), Startup-ul cu cel mai mare impact, 2020 (Moldova), dar și câștigători ai Acceleratorului InnovX BCR (2022), The Next 100 Global Companies (by Global Banking & Finance Review) sau premianți la Euro-Asian Startup Awards 2022.

PNUD Moldova a susținut financiar realizarea platformei digitale a Programului de finanțare pentru IMM în cadrul concursului de inovație pentru a încuraja sectorul privat TIC din Moldova să genereze soluții inovatoare pentru digitalizarea serviciilor publice și private, precum și soluții IT pentru sectorul non-IT. Finanțarea cererilor pe Fagura.com s-a realizat după formatul platformei, din conturile investitorilor din comunitate.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.