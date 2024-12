Pentru momente care contează, Moldcell e mereu cu tine. Descoperă cele mai bune oferte de Crăciun pentru tine și cei dragi

Viața e despre momente, iar sărbătorile de iarnă, alături de cei dragi, ne oferă motive de bucurie și clipe pe care merită să le trăim din plin. Creează momente care contează cu daruri inspirate, iar cele mai bune oferte de sărbători le găsești la Moldcell.

Orice Abonament la doar 100 lei

Indiferent de abonamentul ales, acum beneficiezi de un preț special de doar 100 lei, timp de un an. Fie că este conectare nouă, îți portezi numărul sau treci de la Cartelă la Abonament, ai preț special unic la orice Abonament Mixx. După primul an, te așteaptă încă un an de super reduceri, în funcție de abonamentul ales.

Smartphone-uri de top la prețuri WOW

Surprinde-i pe cei dragi sau răsfață-te cu un cadou special din colecția de smartphone-uri la WOW Ofertă.

Alege Xiaomi Redmi Note 13 (8/256 GB) la doar 3 299 lei sau în rate de 190 lei timp de 18 luni. Te va impresiona prin memoria generoasă de 256 GB, bateria de 5000 mAh și camerele performante care îți permit să surprinzi fiecare moment important.

Cadoul perfect – Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, disponibil acum la doar 5 699 lei sau 340 lei x 18 luni. Cu specificații de top și un design elegant, modelul îți oferă performanță și experiență premium.

Abonament Family – preț unic pentru toată familia

Reunește întreaga familie sub un singur abonament și bucură-te de beneficii multiple. Cu Abonamentul Family, poți conecta până la 4 persoane, având parte de servicii generoase incluse, totul la un preț avantajos cu reducere, la doar 290 lei lunar. Cu Abonament Family îți gestionezi contul comun ca număr principal, modifici și oferi lunar trafic suplimentar celorlalți membri ai grupului, asigurând astfel flexibilitate și control.

Samsung S24 FE cu reducere și cadou

Pentru cei care își doresc un smartphone de top, Samsung S24 FE (8/256 GB) este acum disponibil la preț special de 11 499 lei (redus de la 13 999 lei) și, în plus, primești cadou Galaxy Buds FE. Cu S24 FE le ai pe toate – de la ecran vibrant, performanța rapidă și până la camera de înaltă calitate, toate oferindu-ți o experiență de utilizare incredibilă.

Ofertele de iarnă sunt disponibile acum în magazinele Moldcell din toată țara. Iar consultanții te ghidează pe drumul tău spre cadourile perfecte. În plus, pentru confortul tău, conectarea, portarea sau procurarea dispozitivelor e disponibilă online, cu livrare rapidă, pe eshop.moldcell.md.

* Articol publicitar