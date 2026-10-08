Ce se ascunde în spatele unui BIIIIP? Linella lansează campania de toamnă

În această toamnă, Linella lansează o nouă campanie, parte din programul prin care brandul marchează 25 de ani de activitate. Campania se desfășoară în perioada 8 octombrie – 16 decembrie 2026 și are mesajul creativ „De 25 de ani scanăm nu doar produse. Scanăm amintiri.”

Conceptul pornește de la un gest familiar pentru clienți: scanarea produselor la casa de marcat. În campanie, sunetul scanerului, BIIIIP, devine simbolul momentelor care s-au adunat, de-a lungul anilor, în jurul unor gesturi aparent obișnuite.

Astfel, casa de marcat capătă o semnificație simbolică: locul prin care, timp de 25 de ani, au trecut nu doar produse, ci și momente din viața de zi cu zi a mai multor generații de clienți.

Ideea este dezvoltată în spotul campaniei, în comunicarea digitală și în materialele aniversare din magazine.

„Am vrut ca aniversarea de 25 de ani să pornească de la ceva foarte simplu și familiar pentru oamenii care intră zi de zi în magazinele noastre. BIIIIP-ul de la casa de marcat este un sunet pe care aproape că nu-l mai observăm, dar care a însoțit milioane de cumpărături și foarte multe momente din viața oamenilor. Prin această campanie, îi dăm o altă semnificație și vorbim despre cei 25 de ani Linella prin experiențele și amintirile celor care ne-au fost alături”, a declarat Mihaela Dragan, Director Marketing Moldretail Group.

Un an aniversar cu premii pentru clienții Linella

Pe parcursul întregului an aniversar, Linella a pregătit pentru clienții săi 25 de automobile Haval Jolion și 25.000 de vouchere de cumpărături în valoare de 200 de lei fiecare, oferite în mai multe etape.

O parte dintre premii și-au găsit deja câștigătorii, iar în perioada 8 octombrie – 16 decembrie 2026, clienții mai au șansa de a câștiga 15 automobile Haval Jolion și 15.000 de vouchere de cumpărături în valoare de 200 de lei fiecare.

Cum poți participa

Participarea la campanie este simplă. Pentru a intra în cursa pentru premii, clienții trebuie să urmeze câțiva pași:

să facă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal; în coș să se regăsească cel puțin două produse din revista promoțională Linella; să activeze participarea în campanie în aplicația digitală Linella; să scaneze aplicația digitală Linella la casa de marcat.

Cele 15.000 de vouchere de cumpărături, fiecare în valoare de 200 de lei, vor fi oferite direct în aplicația digitală Linella, în urma extragerilor aleatorii desfășurate pe parcursul campaniei.

În luna decembrie va avea loc marea extragere a celor 15 automobile Haval Jolion, transmisă live la un post TV.

Campania se desfășoară în toate magazinele Linella din Republica Moldova. Cardul digital Linella poate fi utilizat atât la casele de marcat, cât și la cele cu autoservire.

Dacă încă nu ai aplicația Linella pe telefon, descarc-o și intră în cursa pentru premii. Detaliile campaniei și regulamentul complet pot fi consultate aici.

Linella – aproape de oameni și comunități

Fondată în Republica Moldova în anul 2001, Linella marchează în 2026 25 de ani de activitate, perioadă în care s-a dezvoltat alături de oamenii și comunitățile din întreaga țară.

Astăzi, rețeaua numără peste 200 de magazine și peste 6.000 de angajați, continuând să fie prezentă aproape de oameni și de cumpărăturile lor de zi cu zi.

De-a lungul anilor, Linella și-a dezvoltat prezența, serviciile și sortimentul, păstrând în centrul activității sale proximitatea, prospețimea, susținerea produselor autohtone și accesibilitatea.

Prin colaborarea cu producătorii autohtoni, Linella contribuie la susținerea economiei de acasă și aduce mai aproape de consumatori produsele create în Republica Moldova. În paralel, compania se implică în proiecte sociale și inițiative dedicate comunităților din întreaga țară.

Investițiile în dezvoltarea magazinelor, servicii și soluții digitale urmăresc să răspundă permanent schimbărilor din viața și obiceiurile de cumpărături ale oamenilor.

După 25 de ani, Linella continuă să fie magazinul de lângă casă, aproape de oameni, de mesele lor de zi cu zi, de sărbători și de momentele care, în timp, devin amintiri.