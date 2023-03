Despre creșterea prețurilor, preferințele consumatorilor, colaborarea cu producătorii și furnizorii locali și planurile de investiții și extindere pentru anul 2023. Interviu cu Dona Răpciugă, Director Executiv Kaufland Moldova

Interviu cu Dona Răpciugă, Director Executiv Kaufland Moldova, despre creșterea prețurilor, preferințele consumatorilor, colaborarea cu producătorii și furnizorii locali și planurile de investiții și extindere pentru anul 2023.



— Care au fost principalele realizări în activitatea Kaufland Moldova în 2022 – un an afectat de războiul din Ucraina și creșterea inflației?

— După doi ani de pandemie și restricții, anul 2022 a început cu o dinamică pozitivă și premise optimiste, însă, războiul din țara vecină a adus cu sine o serie de provocări care ne-au făcut să ne ajustăm strategia de business conform necesităților actuale. Comportamentul oamenilor a fost influențat de noutățile tensionate rulate la buletinele de știri, care te mențineau mereu în suspans și incertitudine. Toate aceste aspecte au avut un ritm neașteptat și a trebuit să ne adaptăm din mers.

Însă, flexibilitatea la noile vremuri și optimismul au fost câteva dintre modurile prin care am reușit să ne apropiem ca echipă, să fim mai productivi și mai concentrați pe obiectivele comune.

De departe, cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este despre empatie și de a fi cât mai aproape de clienții, partenerii și furnizorii noștri.

În pofida incertitudinii generale, am demonstrat încă odată că suntem un partener de încredere pentru Republica Moldova și am continuat planurile noastre de investiții. Am deschis trei magazine, în Municipiul Chișinău și Orhei. În acest fel, am creat încă peste 300 de locuri de muncă și am pus accentul pe proximitate. Cum spuneam, cât mai aproape de clienții, partenerii și furnizorii noștri.

În anul financiar 2022 (1 martie 2022-28 februarie 2023), investițiile Kaufland în Republica Moldova depășesc cifra de 768 milioane MDL, ceea ce reprezintă 103 milioane MDL taxe și impozite achitate la stat. Să faci un business profitabil doar în termeni financiari și de cotă de piață nu este suficient. Miza noastră este să facem cât mai mult bine comunității. Un bine de care să profite toți: clienți, parteneri, comunitate. Cu siguranță, atunci când faci totul cu și pentru oameni, orice proiect devine un succes.

— Care au fost provocările cu care v-ați confruntat și ce schimbări au adus acestea în strategia de business? Aici aș dori să ne povestiți mai detaliat despre aprovizionarea magazinelor pe timp de criză și creșterea prețurilor în această perioadă. Cum au evoluat preferințele consumatorilor în această perioadă?

— Provocările deschid calea către noi oportunități de dezvoltare, de îmbunătățire a proceselor și de adaptare la noile realități. Războiul de la graniță, criza energetică și economia marcată de inflație au modificat cu siguranță comportamentul de cumpărare și consum al clienților.

În astfel de circumstanțe, clienții sunt ghidați de imprevizibilitate și sunt în căutarea produselor alternative mai ieftine, fie ambalaje mai mici sau, vor decide dacă anumite categorii de produse mai sunt sau nu o prioritate, sau vor cumpăra în cantități mai mici. Categoriile de produse sunt diferite și ele, se adresează diverselor nevoi ale clienților, așa că este important să urmărim trendurile de vânzare și să reacționăm rapid atunci când observăm modificări.

În această perioadă, am fost proactivi și am încercat să evaluăm din timp posibilele întârzieri sau blocaje ale mărfurilor, iar colegii mei s-au asigurat ca rafturile să fie suplinite constant. Nu spunem că a fost ușor, doar că misiunea noastră este de a avea magazinele în permanență aprovizionate, cu produse ce corespund unui raport optim de calitate-preț. În acest fel, am recalibrat strategia noastră comercială conform nevoilor clientului și am identificat soluții imediate la capitolul aprovizionarea magazinelor.

Totodată, am lansat o serie de campanii care au venit în sprijinul clienților noștri, ce își doreau prețuri mai mici, pentru că valoarea coșului de cumpărături creștea de la o zi la alta. Am înghețat prețurile la sute de produse în beneficiul clienților noștri, am implementat Eticheta Galbenă – garanția Kaufland pentru cel mai bun preț de pe piață, iar în ianuarie 2023 am lansat campania „Rețetele de economisire”, care dezvoltă mai multe mecanisme promoționale și își invită clienții să achiziționeze un coș „atât de ieftin”.

— Încă de când ați deschis primele magazine, ați menționat că este o prioritate pentru Kaufland colaborarea cu producătorii și furnizorii locali. Puteți să ne spuneți cum a evoluat relația cu furnizorii/producătorii locali?

— Strânsa colaborare cu producătorii locali este o prioritate în politica noastră de achiziții. Obiectivul nostru este de a crea un ciclu de sprijin local. Prin urmare, de fiecare dată când este posibil, aceștia sunt prima noastră alegere pentru produse proaspete și diverse, care să satisfacă cerințele consumatorilor noștri. Și în perioadele de criză am fost alături de furnizorii noștri. Una dintre cele mai importante măsuri a fost reducerea prin decizie unilaterală pe toată perioada stării de urgență a termenelor de plată, de la 7 zile la 3 și de la 30 de zile la 7, astfel încât să putem veni în întâmpinarea nevoilor lor de cash flow.

Dezvoltarea relaţiilor cu furnizorii locali este avantajoasă pentru toţi. Circa 50,3 % dintre plăţile pe care Kaufland le-a făcut în anul financiar 2021 (ce s-a încheiat pe 28 februarie 2022) au mers către partenerii locali.

Colegii mei din departamentul de achiziții sunt în negocieri permanete cu producătorii și furnizorii locali, astfel, numărul acestora crește constant, iar în prezent avem peste 5100 de articole achiziționate de la producători și furnizori locali.

Totodată, susținem o serie de proiecte și evenimente dedicate pentru susținerea și promovarea producătorilor locali.

— Kaufland comunică tot mai mult despre integrarea pricipiilor de sustenabilitate în strategia de business și managmentul operațiunilor. Cât de important este acest aspect pentru business-ul modern? Este pregătit mediul de afaceri local la aceste schimbări?

— Sustenabilitatea este singura și cea mai eficientă formă de a face business durabil. E o investiție în viitor. Job-ul nostru în retail nu se rezumă la prețuri, calitate și varietate. Este nevoie de un impact vizibil, măsurabil și pe termen lung la nivel de comunitate. Business-ul care face bine e cel mai bun business. Cu toții avem nevoie de dezvoltare durabilă, cu atât mai mult în vremurile grele pe care le trăim.

La Kaufland, sustenabilitatea a devenit o filosofie integrată în toate acţiunile noastre, pentru că ea înseamnă, în primul rând, a acţiona cu grijă, responsabilitate şi recunoştinţă faţă de cei din jur. Strategia noastră vizează cinci piloni principali: producătorii locali, angajații, clienții, mediu şi comunitate.

Altfel spus, sustenabilitatea nu se rezumă doar la produse etichetate drept bio, eco-friendly sau cruelty-free – ci cuprinde o serie concretă şi largă de activităţi şi practici conectate strâns între ele, care ajută un business să ofere produse şi servicii, fără a pune în pericol resursele generaţiilor viitoare.

Promovăm politici anti-plastic, politici de combatere a risipei alimentare, oferim clienților posibilitatea de a recicla în toate magazinele noastre, producem și folosim energie verde, dezvoltăm un program special pentru angajarea persoanelor cu dizabilități.

În acest fel, ne asumăm misiunea de a fi un partener implicat și susținător activ al comunității și al economiei locale și de a contribui la creșterea gradului de conștientizare a consumului responsabil.

Mă bucur să văd că tot mai multe afaceri locale din Republica Moldova aleg sustenabilitatea și o integrează în strategia de business, înțelegând rolul important pe care îl au prezent, dar și pentru următoarele generații.

— Am remarcat o serie de proiecte CSR pe care le-ați realizat împreună cu mai multe ONG-uri în anul 2022. Puteți să ne povestiți despre cele mai importante proiecte de CSR și suma ivestițiilor pentru anul financiar trecut.

— Avem numeroase proiecte cu un impact real și rezultate care ne fac zi de zi să fim mândri de modul în care reușim să construim un viitor mai bun. Alături de The Moldova Project, am susținut zeci de familii social vulnerabile în cadrul proiectului „Spring Project”. Aceștia au primit în dar animale domestice, materiale pentru construcţia serelor de legume, faguri sau au beneficiat de înscriere gratuită la cursuri profesionale de frizer, manichiuristă și bucătar. De asemenea, am implementat prima campanie națională de prevenire a risipei de alimente, în cadrul căreia a fost desfășurată o caravană a atelierelor anti-risipă la care au participat peste 1000 de elevi din clasele primare. Totodată, a fost lansat primul Ghid de prevenire a risipei de alimente din Republica Moldova. Am alergat alături de CCF Moldova în cadrul „Run For Children Marathon”, iar toamna împreună cu echipa Kaufland Moldova și oamenii harnici din comuna Cruzești am readus în circuitul natural o gunoiște ilegală și am plantat 2000 de puieți. Acestea sunt doar câteva proiecte de anvergură care au fost desfășurate sub umbrela „Implicarea face diferența”. În anul financiar 2022, bugetul alocat pentru proiectele de responsabilitate socială a depășit suma de 3,8 milioane de MDL.

Pe lângă proiectele prioritare setate în cadrul strategiei noastre, am fost marcați de războiul din țara vecină. Kaufland s-a alăturat eforturilor comunitare de suport pentru refugiații din Ucraina. Prin intermediul asociațiilor neguvernamentale partenere, în colaborare cu autoritățile naționale și locale, compania a oferit bunuri în valoare de peste 10 milioane de MDL: produse alimentare neperisabile și articole de igienă. Facem acest lucru pentru că suntem conștienți de rolul pe care îl avem nu doar în business, ci și în societate.

— Cum monitorizați impactul acțiunilor voastre la nivelul socieții?

Dona Răpciugă, Director Executiv Kaufland Moldova

— Monitorizăm permanent impactul acțiunilor noastre la nivelul societății prin întocmirea raportului de sustenabilitate, care ne ajută să avem o imagine de ansamblu asupra activității noastre. În confirmarea acestui fapt, am publicat primul Raport de Sustenabilitate, care oferă o analiză completă și transparentă privind realizările companiei în anul financiar 2021 (martie 2021 – februarie 2022).

Raportul corespunde tuturor standardelor internaționale de raportare Global Reporting Initiative (GRI) și include măsuri și acțiuni concrete de sustenabilitate realizate de către companie, cu evoluții ce includ rezultate măsurabile și impactul real în societate, economie sau mediu. În plus, raportul a fost auditat de către o companie specializată, în conformitate cu Standardul ISAE 3000. În acest fel, Kaufland își reconfirmă angajamentul de a fi un partener economic, social, strategic și transparent, iar rezultatele pe care le publicăm pot fi accesibile publicului larg.

— În 2022, Kaufland numără 9 magazine deschise în Republica Moldova. Care sunt planurile de investiții și extindere pentru anul 2023? După ce criterii vă conduceți atunci când selectați locația unui nou magazin?

— Retailul nu ia pauze, anume de aceasta, anul 2023 ne găsește în continuă extindere. Strategia noastră în domeniul construcției este concentrată nu pe cantitate, dar pe eficiență. Astfel, conform planurilor noastre urmează să deschidem și alte magazine. De asemenea, la aceste proiecte intenționăm să colaborăm cu companiile locale de construcții, respectând angajamentul pe care ni l-am asumat anterior – să fim un partener de dezvoltare pentru mediul de afaceri din Republica Moldova.

Ba mai mult, Kaufland din orășelul Codru, a fost construit sută la sută de companiile locale de construcție, fapt care ne-a permis inclusiv să câștigăm aproximativ 2 luni și evident să mai reducem din costuri, un adevărat „win-win situation”. Acest lucru vorbește despre competitivitatea și performanța companiilor locale.

Sustenabilitatea nu este doar un trend pe care îl urmăm, este integrat în afacerea nostră. Astfel, clădirile ecologice și durabile reprezintă o componentă cheie în strategia noastră de business. Acest lucru este deja dovedit prin tehnologiile de ultimă generație, pe care le utilizăm în construcția magazinelor prietenoase mediului.

Tot în zona de protecția a mediului și ținând cont de situația actuală pe piața energetică, am decis să accelerăm și să implementam în acest an procesul de instalare a panourile fotovoltaice în minim șase magazine. Acest lucru înseamnă aproximativ 20 milioane de MDL investiții în plus, față de planul nostru inițial, dar și o autonomie mai mare în aceste vremuri incerte. De asemenea, până în 2024, ne propune să echipăm toate magazinele noastre cu panouri fotovoltaice.

În ce privește selectarea locațiilor, există anumite criterii după care analizăm potențialul unei regiuni, unde vedem oportunitatea de implementare a conceptului nostru. Dar, așa cum am menționat și anterior, angajamentul nostru este să fim prezenți în toată țara, cât mai aproape de clienții noștri.

— Care sunt așteptările pentru anul 2023?

— Impredictibilitatea rămâne a fi cuvântul cheie cu care ne-am obișnuit în ultimii ani, dar care ne-a determinat să fim mai flexibili și mai adaptați la provocări. Astfel, în 2023, vom continua să realizăm planurile noastre de investiții, vom rămâne un partener de încredere al producătorilor locali din Republica Moldova, ne vom axa pe extinderea sortimentului de articole autohotne și vom rămâne un sprijin pentru comunitate. Vom deschide noi magazine și vom continua să investim în sustenabilitate – de la sistemele de reciclare, la energie verde și stații de încărcare pentru mașinile electrice. Cred cu tărie, că nimic nu e imposibil când miza e să te implici și să faci bine.

