Hai cu noi la Castel MIMI, la Festivalul Internațional de muzică clasică „VinOPERA”!

O seară de vineri… sfârșitul unei săptămâni de muncă… dor de distracție… Urcă în tren și vino cu noi la Castel Mimi, acolo unde, în data de 2 septembrie, va avea loc Festivalul Internațional de muzică clasică „VinOPERA”. Hai să-ți povestim mai multe despre acest eveniment inedit!

Muzică de calitate – pentru că ne place!

Din acest an, VinOPERA devine un Festival Internațional, iar asta înseamnă că am invitat la Castelul de la Bulboaca artiști, care evoluează pe cele mai importante scene europene. Vă vor încânta voci inconfundabile, precum Artista Poporului, soprana Valentina Naforniță, baritonul Iurii Samoilov, care vine direct de la Festivalul Internațional de la Salzburg „Salzburger Festspiele”, Daniel Jinga, maestru de cor al Corului Operei Naționale din București, dirijor principal al Orchestrei Simfonice „Muntenia”, tenorul Dumitru Mițu, din R. Moldova, laureat al concursului internațional „Neue Stimmen” din Germania. Artiștii vor fi acompaniați de Orchestra simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.

Nu-i așa că sună bine?

Primul festival sustenabil din Moldova – pentru că ne pasă

Ne dorim ca planeta să respire, cunoaștem că resursele nu sunt nelimitate, vrem și știm cum să dăm lucrurilor o a doua viață, de aceia, noi am renunțat la pahare și veselă din plastic, vom folosi mobilier din materiale reciclate – la noi chiar și butoaiele sunt folosite în calitate de mobilier! Am creat condiții speciale pentru persoanele cu dizabilități, avem grijă să reducem consumul de apă și să fim cât mai prietenoși cu mediul înconjurător. La Castel Mimi implementăm de mai mult timp principiile unei activități sustenabile și suntem în avangarda acestui trend, inclusiv prin faptul că am creat locuri noi de muncă în localitățile rurale și continuăm să inspirăm, prin aceste exemple și alți organizatori de evenimente mari.

Ce spui, împărtășești și tu aceste valori?

Publicitate

Publicitate

Trenul vinului – pentru că e comod, ecologic și distractiv

Când ai călătorit ultima oară cu trenul? Acum, iată, ai această șansă! Primul „tren” al vinului va transporta de la Chișinău la Bulboaca publicul spectator. De ce am ales să punem la dispoziția participanților la festival un tren? Ca să renunți la mașină, cel puțin pentru o zi! Trenul vinului poate transporta circa 400 de pasageri, care vor lăsa mașinile acasă, nu vor consuma combustibil și, astfel, vor contribui la reducerea cantității de dioxid de carbon. În plus, o călătorie cu trenul e chiar distractiv!

Vii și tu cu trenul la Festival?

„Castel Mimi se numără printre cele mai importante obiective turistice din Republica Moldova și, potrivit clasamentului realizat de Wine Travel Awards (WTA), se află în Top 15 cele mai frumoase capodopere arhitecturale din lumea vinului.



De asemenea, în cadrul ediției 2021-2022 a distincțiilor Wine Travel Awards, Castel Mimi a obținut premiul mare la categoria „Cartea de vizită a țării”. winetravelawards.com

Acum, că ai toate informațiile despre eveniment, te așteptăm cu drag, împreună cu familia și prietenii, cu mașina proprie sau cu trenul Chișinău – Castel Mimi, dus-întors. Trenul Vinului va porni la ora 17:30 de la Gara feroviară din Chișinău. Prețul biletului la tren: 100 MDL.

De asemenea, poți rezerva bilete din timp, pentru că numărul locurilor este limitat. Telefon pentru rezervări – +373 6200 1893 sau pe: ticket.md

Prețul biletelor:

Ticket zone A: 800 MDL

Ticket zone B: 640 MDL

Ticket zone C: 400 MDL

Festivalul Internațional VinOPERA este organizat de Fundația „Constantin Mimi”, în colaborare cu Institutul Cultural Român și Castelul Mimi.

Fundația „Constantin Mimi” susține proiectele de promovare a valorilor si tradițiilor autentice naționale, proiecte de cercetare și dezvoltare culturală, economică, antreprenorială și socială, proiecte de educație și formare, proiecte de sporire de capitalului uman, precum și de creștere a competitivității și de suport a acțiunilor de dezvoltare durabilă din diverse domenii. Prin susținerea acestui Festival de nivel internațional, sunt promovate valorile autentice, dar și ideea de unitate și prietenie dintre cetățenii din R. Moldova, România și Ucraina.

Partenerul general al Festivalului Internațional VinOPERA – Visa

* Visa este o rețea care funcționează pentru toată lumea și îi unește pe toți. Pentru cei care iubesc muzica și în același timp apreciază privilegiile ce pot fi obținute cu Visa.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.

Publicitate