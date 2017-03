Averea deputatei care a anunțat despre aderarea a 14 transfugi comuniști la PDM

14 depu­ta­ți din „Plat­for­ma Social-democrată” au decis să ade­re la frac­țiu­nea PD din Par­la­ment. Des­pre acest lucru au anun­țat azi dimi­nea­ță depu­ta­tul PDM, Mari­an LUPU și depu­ta­ta Vio­le­ta Iva­nov.

Fami­lia depu­ta­tei Iva­nov: Casă de lux în con­stru­cţie şi teren închi­ri­at de la stat cu 20 de lei pe zi

Vio­le­ta Iva­nov a fost alea­să depu­ta­tă în Par­la­ment în 2009, pe lis­te­le PCRM, par­tid pe care-l repre­zin­tă din 2007, pe când a fost vice­mi­nis­tră, iar ulte­ri­or, minis­tră a Eco­lo­gi­ei şi Resur­se­lor Natu­ra­le în peri­oa­da guver­nă­rii comu­nis­te. La sfârşit de 2015, împre­u­nă cu alţi 13 cama­ra­zi de par­tid, a pără­sit fra­cţiu­nea PCRM, for­mând, împre­u­nă cu depu­ta­ţii PD, Plat­for­ma Social-Democrată „Pen­tru Mol­do­va”, cea care, în pre­zent, deţi­ne fun­cţia de spea­ker al Par­la­men­tu­lui şi care a pro­pus can­di­da­tul la fun­cţia de pre­mi­er, ini­ţi­al, pe Vlad Pla­ho­t­niuc, ulte­ri­or, pe Pavel Filip. Toţi cei 14 trans­fu­gi comu­ni­ş­ti au fost acu­za­ţi, inclu­siv de foş­ti cole­gi de par­tid, de fap­tul că au pără­sit fra­cţiu­nea PCRM în schim­bul unor bene­fi­cii finan­ci­a­re. Depu­ta­ta Iva­nov a par­ti­ci­pat şi ea la dis­cu­ţia din­tre mai mulţi aleşi ai popo­ru­lui des­pre sala­ri­ul de depu­tat, dis­cu­ţie ajun­să cele­bră după ce depu­ta­tul Ser­giu Sta­ti a decla­rat: „rămâi cu 7500 de lei şi încear­că să supra­vi­eţu­ieş­ti…”.

Vio­le­ta Iva­nov are 49 de ani. În 2009, când a ajuns depu­ta­tă în Par­la­ment, aceas­ta indi­ca în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te doar un sala­riu de fun­cţie de 125 mii de lei. Nici în decla­ra­ţia pe anul 2010, depu­ta­ta nu indi­ca bunu­ri, ci doar sala­ri­ul care, în 2010, a atins cifra de 131 mii de lei. În 2011, Vio­le­ta Iva­nov indi­că, la fel, doar sala­ri­ul de 139 mii de lei. „Fără schim­bă­ri”, nota ea, la capi­to­lul bunu­ri mobi­le şi imo­bi­le. Abia în 2012, aceas­ta face pen­tru pri­ma dată refe­ri­re la soţul său, decla­rând, pe lân­gă sala­riu său, de 122 mii de lei, cel de 13,2 mii de lei – al soţu­lui. Tot în 2012, depu­ta­ta indi­ca un teren pen­tru con­stru­cţii, o casă de 66 m.p. şi un apar­ta­ment de 73 m.p., ambe­le în Chi­şi­nău, pe care le obţi­nu­se­ră în 2008, res­pec­tiv, 1995. Nici unul din aces­te bunu­ri, însă, nu se regă­seau în decla­ra­ţi­i­le sale de ave­re pe anii pre­ce­denţi, deşi aceas­ta le deţi­nea şi, con­form legii, era obli­ga­tă să le declare.

Tot în decla­ra­ţia din 2012, depu­ta­ta indi­ca o moto­ci­cle­tă BMW F650, fabri­ca­tă în 1999 şi dobân­di­tă în 2008. În decla­ra­ţia din 2013, Vio­le­ta Iva­nov decla­ra un sala­riu de 156 mii de lei şi alţi 18 mii de lei din cel al soţu­lui, anga­jat la Între­prin­de­rea Indi­vi­du­a­lă (ÎI) „Ionel-Ivanov”, dar şi un auto­mo­bil, BMW 730, dobân­dit în acel an, prin con­tract de como­dat. În fine, în ulti­ma decla­ra­ţie de ave­re dis­po­ni­bi­lă, cea pen­tru 2014, Vio­le­ta Iva­nov indi­că sala­ri­ul său, care a ajuns la 169 mii de lei pe an, cel al soţu­lui de la ÎI „Ionel-Ivanov” – de 42 mii de lei, înce­pu­tul con­stru­cţi­ei unei case de locu­it în Chi­şi­nău, dar şi încă o moto­ci­cle­tă, BMW R 1200 GS, pro­cu­ra­tă în acel an.

În 2008, Vasi­le Iva­nov, bune­lul Mar­ga­ri­tei, îi dona o casă de 66 m.p. cu tot cu tere­nul pen­tru con­stru­cţii pe str. Bise­ri­cii, în sect. Buiu­ca­ni al Capi­ta­lei. Ambe­le bunu­ri se conţin în decla­ra­ţi­i­le de ave­re pe anul 2013 şi 2014 ale depu­ta­tei. Astăzi, la aceas­tă adre­să se îna­lţă însă o altă casă, cu două nive­lu­ri şi man­sar­dă.

Vio­le­ta Iva­nov deţi­ne şi un apar­ta­ment, decla­rat în 2013 şi 2014, de 73 m.p. pe str. Iazu­lui din Chi­şi­nău. Imo­bi­lul a fost obţi­nut de aceas­ta încă în 1995, fiind înre­gis­trat pe nume­le de fată al depu­ta­tei, Vio­le­ta Coşu­nea­nu. Deşi depu­ta­ta susţi­ne că locu­ieş­te la bloc, loca­ta­rii din str. Iazu­lui susţi­ne că alea­sa popo­ru­lui, de aproa­pe doi ani nu mai stă în apar­ta­men­tul pe care-l indi­că în decla­ra­ţi­i­le de ave­re, pre­ci­zând că aces­ta este astăzi ofe­rit în chi­rie.

Frac­țiu­nea demo­cra­tă din Par­la­ment are, înce­pând de astăzi, 34 de depu­ta­ți și este cea mai nume­roa­să frac­țiu­ne din Par­la­ment.