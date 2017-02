Schema hoţiilor cu terenuri: 20 de loturi care valorează milioane de euro au ajuns la două companii din Marea Britanie

Cel puţin 20 de tere­nu­ri publi­ce, cu o supra­fa­ţă tota­lă de pes­te 5 ha, care valo­rea­ză la preţ de pia­ţă apro­xi­ma­tiv 8 mili­oa­ne de euro, au ajuns, la înce­pu­tul aces­tui an, în pro­pri­e­ta­tea a două com­pa­nii înre­gis­tra­te în Marea Bri­ta­nie. Deşi auto­ri­tă­ţi­le anu­nţau că pe aces­te tere­nu­ri a fost apli­cat seches­tru, ZdG a con­sta­tat că, în trei luni, ele au fost revân­du­te de trei ori, mai mult de jumă­ta­te din­tre aces­tea fiind obiec­te ale unor tranza­cţii, înre­gis­tra­te la Cadas­tru chiar în ziua în care jude­că­toa­rea Ange­la Cata­nă deci­dea să fie apli­cat seches­tru, şi la mai mult de o lună după ce scan­da­lul a deve­nit public. Actul jude­că­to­resc, deşi data din ace­ea­şi zi cu tranza­cţi­i­le de vânzare/cumpărare, a ajuns să fie apli­cat de regis­tra­to­rii de la Cadas­tru la trei zile de la emi­te­rea hotă­rârii jude­că­to­reş­ti.

Sâm­bă­tă, 21 ianu­a­rie 2017, Pri­mă­ria Chi­şi­nău infor­ma că Jude­că­to­ria Chi­şi­nău (sedi­ul Cen­tru) a admis cere­rea de revi­zu­i­re depu­să de auto­ri­tă­ţi­le loca­le şi a anu­lat hotă­rârea din 26 august 2016, prin care muni­ci­pa­li­ta­tea era depo­se­da­tă de 20 de tere­nu­ri, aspect des­pre care ZdG rela­ta­se ante­ri­or. Deci­zia a fost adop­ta­tă de jude­că­toa­rea Ange­la Cata­nă în şedinţa publi­că de vine­ri, 20 ianu­a­rie 2017. Tot­o­da­tă, instanţa a apli­cat seches­tru asu­pra res­pec­ti­ve­lor bunu­ri imo­bi­le, se mai spu­nea în comu­ni­ca­tul muni­ci­pa­li­tă­ţii. Ange­la Cata­nă şi-a sus­pen­dat prac­tic pro­pria hotă­râre după ce, la 26 august 2016, deci­dea să înre­gis­tre­ze tere­nu­ri­le în cau­ză pe nume­le a trei agenţi eco­no­mi­ci.

5,33 ha în valoare de 8 milioane de euro

Înche­ie­rea emi­să de magis­tra­ta Cata­nă, intra­tă în pose­sia ZdG, dez­vă­lu­ie că auto­ri­tă­ţi­le sunt pe punc­tul de a pier­de nu 20 de tere­nu­ri, aşa cum au anu­nţat, şi câte au fost vân­du­te la lici­ta­ţia dubi­oa­să orga­ni­za­tă de exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Iacob Miron, ci nu mai puţin de 36 de lotu­ri. 22 din­tre aces­tea au deja nume­re cadas­tra­le şi au fost loca­li­za­te de ZdG (!). Tere­nu­ri­le au o supra­fa­ţă tota­lă de 5,33 ha şi valo­rea­ză, la un preţ mediu de pia­ţă (cal­cul efec­tu­at în baza preţu­lui mediu, 1 ar de teren pen­tru con­stru­cţii = 15 mii de euro), apro­xi­ma­tiv 8 mili­oa­ne de euro, echi­va­len­tul a 170 de mili­oa­ne de lei. Toa­te au fost înstră­i­na­te la înce­put de 2017, după ce, în pre­a­la­bil, au fost înre­gis­tra­te pe nume­le a trei fir­me care le-au „câş­ti­gat” la o lici­ta­ţie dubi­oa­să, nere­cu­nos­cu­tă nici măcar de exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Iacob Miron, care, ofi­ci­al, a organizat-o. Totu­şi, deşi în procesul-verbal al lici­ta­ţi­ei din ianu­a­rie 2016 se anu­nţa că au fost vân­du­te 20 de tere­nu­ri, magis­tra­ta Cata­nă a decis să apli­ce seches­tru pe 36 de lotu­ri, 22 din­tre care au deja nume­re cadas­tra­le.

Cele 22 de lotu­ri care au pri­mit nume­re cadas­tra­le au supra­feţe cuprin­se între 5 şi 65 de ari şi se află în sec­toa­re­le Cen­tru, Bota­ni­ca, Buiu­ca­ni şi Râş­ca­ni din Chi­şi­nău. 20 din­tre ele şi-au schim­bat pro­pri­e­ta­rii de două-trei ori în ulti­me­le trei luni, ajun­gând, în final, în pose­sia a două fir­me înre­gis­tra­te în stră­i­nă­ta­te. Ast­fel, din cele 22 de tere­nu­ri cu nume­re cadas­tra­le, unul, cu o supra­fa­ţă de aproa­pe 8 ari, ampla­sat în peri­me­trul stră­zi­lor Bănulescu-Bodoni, Colum­na şi Mitro­po­lit Dosoftei, aco­lo unde se află mai mul­te clă­di­ri, nu a fost vân­dut, pe el fiind însă apli­cat seches­tru de ace­ea­şi magis­tra­tă Cata­nă. Un alt teren din cele 22 apa­re la Cadas­tru cu înscri­e­re greşi­tă. În rest, 20 de lotu­ri au pro­pri­e­ta­ri noi, chiar dacă pe ele a fost apli­cat seches­tru.

19 terenuri revândute în Marea Britanie, unul în R. Moldova

11 lotu­ri din cele 22 au fost vân­du­te, ulti­ma dată, vine­ri, 20 ianu­a­rie 2017, chiar în ziua în care jude­că­toa­rea Cata­nă emi­tea înche­ie­rea prin care era apli­cat seches­tru. Actul jude­că­to­resc nu a fost însă exe­cu­tat în acea zi de Cadas­tru, ci abia luni, pe 23 ianu­a­rie, atun­ci când a şi fost apli­cat seches­trul. În schimb, cele 11 con­trac­te de vânzare-cumpărare, sem­na­te tot vine­ri, 20 ianu­a­rie 2017, au fost înre­gis­tra­te în ace­ea­şi zi la Cadas­tru pe nume­le fir­mei „Fuer­te Gro­up”. Ele au fost vân­du­te de fir­me­le „Alfa-Spirit” SRL, „Tehnoserv-Prim” SRL şi „Alex­cre­dit”. Cele trei le-au cum­pă­rat, une­le cu trei săp­tămâ­ni mai devre­me, alte­le cu doar trei zile îna­in­te de a le revin­de. „Fuer­te Gro­up” a fost înre­gis­tra­tă în capi­ta­la Scoţi­ei, Edin­bu­r­gh, la 16 febru­a­rie 2016 şi are, la rându-i, alţi doi pro­pri­e­ta­ri: „Helex Invest” SA şi „Derion Invest SA”, ai căror bene­fi­ci­a­ri se ascund însă în para­di­su­ri fis­ca­le.

Alte 8 lotu­ri din cele 22 au ajuns, tot în ianu­a­rie, în pro­pri­e­ta­tea „Hero­ic Glo­bal” SC, înre­gis­tra­tă în Irlan­da pe 28 sep­tem­brie 2016. Com­pa­nia „irlan­de­ză” a pro­cu­rat tere­nu­ri­le de la „Tehnoserv-Prim” SRL şi „Profi-Star” SRL pe 11 ianu­a­rie 2017, ele fiind înre­gis­tra­te la Cadas­tru, în plin scan­dal. Un sin­gur teren din cele 22 a ajuns în pose­sia unui SRL înre­gis­trat în R. Mol­do­va. Tere­nul este ampla­sat pe şos. Hân­ceş­ti, are o supra­fa­ţă de 10 ari şi a ajuns în pro­pri­e­ta­tea fir­mei SRL „M.M.M.”, fon­da­tă în 1992. Admi­nis­tra­to­rul agen­tu­lui eco­no­mic este Ale­xan­dru Iona­ş­co, iar fon­da­tor – Ghe­or­ghe Iona­ş­co. Fir­ma are acti­vi­tă­ţi în con­stru­cţii, dar nu-şi afi­şea­ză con­tac­te­le.

Prin înche­ie­rea magis­tra­tei Cata­nă din 20 ianu­a­rie 2017 s-a decis apli­ca­rea seches­tru­lui şi pe alte 14 tere­nu­ri care NU au nume­re cadas­tra­le, în hotă­rârea instanţei fiind menţio­nat doar sec­to­rul în care se află şi supra­fa­ţa aces­to­ra.

Vale­riu Bogdan, şef adjunct al Dire­cţi­ei Juri­di­ce a Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău, spu­ne că instanţa a apli­cat seches­tru pe mai mul­te tere­nu­ri pen­tru că une­le din­tre lotu­ri­le vân­du­te la lici­ta­ţie, cel mai pro­ba­bil, au fost divi­za­te. Fun­cţio­na­rul menţio­nea­ză că după ce Pri­mă­ria a depus o plân­ge­re la adre­sa Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii pe nume­le jude­că­toa­rei Cata­nă, care a lega­li­zat ini­ţi­al vân­za­rea tere­nu­ri­lor publi­ce, insti­tu­ţia nu a pri­mit încă un răs­puns. Nico­lae Cli­ma, şeful Inspe­cţi­ei Judi­ci­a­re, ne-a anu­nţat că exa­mi­na­rea plân­ge­rii se află la eta­pa fina­lă, iar în urmă­toa­re­le zile Inspe­cţia va întoc­mi o notă, pe care o va tri­mi­te pe adre­sa Com­ple­tu­lui de Admi­si­bi­li­ta­te, care va deci­de soar­ta jude­că­toa­rei.

Schema pusă pe roate în 2013, funcţională şi în 2017

Sche­ma prin care sunt aca­pa­ra­te tere­nu­ri publi­ce a fost pusă pe roa­te încă în 2013. În octom­brie 2013, Iurie Ţur­can, pe atun­ci jude­că­tor la Jude­că­to­ria Râş­ca­ni, Chi­şi­nău, a emis o înche­ie­re prin care Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC) era obli­gat să orga­ni­ze­ze lici­ta­ţii publi­ce pri­vind darea în aren­dă a tere­nu­ri­lor publi­ce, în loca­ţiu­ne fun­ci­a­ră sau în pro­pri­e­ta­te. Ulte­ri­or, în decem­brie 2013, a emis şi o înche­ie­re expli­ca­ti­vă prin care des­cria cum va fi exe­cu­ta­tă înche­ie­rea, dacă auto­ri­tă­ţi­le loca­le vor refu­za orga­ni­za­rea lici­ta­ţi­i­lor. Atun­ci, Ţur­can a sta­bi­lit că dacă auto­ri­tă­ţi­le nu orga­ni­zea­ză lici­ta­ţii, înche­ie­rea sa poa­te fi exe­cu­ta­tă de un exe­c­u­tor jude­că­to­resc, iar tere­nu­ri­le care urmau a fi lici­ta­te puteau fi ale­se de cre­di­tor, adi­că de per­soa­na care ceru­se auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce acor­da­rea de tere­nu­ri. În 2014, s-au orga­ni­zat două lici­ta­ţii de către exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Eve­li­na Mari­an­ciuc, zeci de tere­nu­ri publi­ce tre­când în pro­pri­e­ta­te pri­va­tă. Deşi CNA şi Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie (PA) au des­chis dosa­re pena­le pe mar­gi­nea cazu­lui, sche­ma a con­ti­nu­at. La fine­le anu­lui 2016, jude­că­to­rii au sus­pen­dat înche­ie­rea lui Ţur­can, doar că, între timp, în august 2016, Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău a decis că nime­ni nu mai poa­te pre­tin­de la ace­le tere­nu­ri pen­tru că pro­pri­e­ta­rii ar fi de bună-credinţă.

Des­pre fap­tul că alte 20 de tere­nu­ri publi­ce au ajuns în pro­pri­e­ta­te pri­va­tă, prin inter­me­di­ul unei alte lici­ta­ţii dubi­oa­se, orga­ni­za­tă de aceas­tă dată de exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Iacob Miron, Pri­mă­ria Chi­şi­nău anu­nţa, într-un comu­ni­cat din 16 decem­brie 2017. Tot atun­ci, ZdG a des­cris sche­ma prin care auto­ri­tă­ţi­le au pier­dut tere­nu­ri­le şi atenţio­na că aces­tea nu erau sub seches­tru, deci, puteau fi, lejer, înstră­i­na­te. În acea peri­oa­dă, pe rol, la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău (sedi­ul Cen­tru), jude­că­toa­rea Cata­nă exa­mi­na cere­rea Pri­mă­ri­ei de revi­zu­i­re a hotă­rârii sale din 26 august 2016, prin care era lega­li­za­tă lici­ta­ţia orga­ni­za­tă de Miron, tere­nu­ri­le fiind tre­cu­te în pro­pri­e­ta­tea a trei fir­me. Şedinţe­le însă se amâ­nau, fără ca instanţa să se pro­nun­țe asu­pra apli­că­rii seches­tru­lui. Una din şedinţe a fost amâ­na­tă pen­tru că mate­ri­a­le­le din dosar fuse­se­ră ridi­ca­te de pro­cu­ro­rul Con­stan­tin Miron, astăzi anga­jat al Pro­cu­ra­tu­rii pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mi­na­li­tă­ţii Orga­ni­za­te şi Cau­ze Spe­ci­a­le (PCCOCS). Miron ne-a spus că dosa­rul a fost ridi­cat pen­tru că el are în ges­tiu­ne un dosar penal în pri­vinţa unui regis­tra­tor de la Cadas­tru. Miron susţi­ne că, dacă auto­ri­tă­ţi­le doreau să apli­ce seches­tru pe tere­nu­ri, fap­tul că dosa­rul era ridi­cat nu ar fi fost un impe­di­ment. Întâm­plă­tor sau nu, soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ri­lor a aju­tat bene­fi­ci­a­rii sche­mei să revân­dă tere­nu­ri­le, fiind amâ­na­tă şedinţa de jude­ca­tă şi fiind ast­fel întâr­zi­a­tă apli­ca­rea seches­tru­lui. Ast­fel, deşi cazul a deve­nit public la 16 decem­brie 2016, instanţa a decis să fie apli­cat seches­tru abia pe 20 ianu­a­rie 2017, hotă­râre care a fost pusă în prac­ti­că pe 23 ianu­a­rie 2017. În aceas­tă peri­oa­dă, tere­nu­ri­le şi-au schim­bat de două sau chiar de trei ori stă­pâ­nii, fiind acum în pro­pri­e­ta­tea celor două fir­me din Irlan­da şi Scoţia. Iar ulti­mii pro­pri­e­ta­ri, con­form Codu­lui Civil, ar putea pre­tin­de, ca şi în sche­ma din 2014, că sunt pro­pri­e­ta­ri de bună-credinţă, ast­fel că recu­pe­ra­rea bunu­ri­lor publi­ce ar deve­ni impo­si­bi­lă.

Vio­rel Mora­ri, şeful PA, a evi­tat să facă decla­ra­ţii la subiect. „Avem cau­ză pena­lă şi se fac inves­ti­ga­ţii. Dosa­rul este com­plex, sunt acţiu­ni de urmă­ri­re pena­lă şi măsu­ri spe­ci­a­le de inves­ti­ga­ţie. E pre­ma­tur să facem decla­ra­ţii, pen­tru că nu ştim nici noi toa­te cir­cum­stanţe­le. Mai mult ca atât, exis­tă hotă­rârea instanţe­lor de jude­ca­tă pro­nu­nţa­tă în ordi­ne de pro­ce­du­ră civi­lă”. Ange­la Mat­cov, şefa ÎS Cadas­tru, ne-a anu­nţat că insti­tu­ţia a ini­ţi­at o anche­tă inter­nă pe mar­gi­nea aces­tui caz.

Ange­la Mat­cov, șefa ÎS Cadas­tru: „În luna octom­brie au venit dosa­re­le pen­tru a înre­gis­tra aces­te tere­nu­ri. Atun­ci, Ofi­ci­ul Cadas­tral și-a pus între­ba­rea ce facem, pen­tru că sunt une­le tere­nu­ri publi­ce viza­te în acea hotă­râre de jude­ca­tă. Am reiești din fap­tul că jude­că­to­rul posi­bil nu a avut sufi­cien­tă infor­ma­ție și am făcut o sesi­za­re, o inter­pe­la­re către jude­că­toa­re, prin care am soli­ci­tat expli­ca­ția hotă­rârii, pen­tru că pen­tru noi nu era clar ce facem mai depar­te. Toți regis­tra­to­rii au fost infor­ma­ți des­pre asta. Ulte­ri­or, după câte am văzut din pre­să, în decem­brie, s-a făcut înre­gis­tra­rea. Acum anche­ta de ser­vi­ciu exa­mi­nea­ză cum a avut loc aceas­tă înre­gis­tra­re. Este un dosar com­plex. Tre­bu­ie să vezi hotă­rârea, care docu­men­te s-au mai ane­xat, dacă a avut sau nu drep­tul regis­tra­to­rul să facă asta… Nu, de la Jude­că­to­rie nu am pri­mit un răs­puns, iar indi­ca­ția care a fost dată de către ofi­ciu e să se sto­pe­ze ori­ca­re acțiu­ne până la pri­mi­rea expli­ca­ți­i­lor. De asta a și por­nit anche­ta pen­tru a afla cir­cum­stan­țe­le în care au fost înre­gis­tra­te aces­te tere­nu­ri. Regis­tra­to­rul este inde­pen­dent. Ulte­ri­or, că au apă­rut în pre­să infor­ma­ții, regis­tra­to­rul nu poa­te să se ghi­de­ze de ele. El are nevo­ie de docu­men­te pen­tru a refu­za înre­gis­tra­rea unei tranzac­ții. Atun­ci când tranzac­ția este auten­ti­fi­ca­tă nota­ri­al, regis­tra­to­rul tre­bu­ie să aibă un temei legal de a înre­gis­tra o tran­cac­ție. Dar cum să faci asta dacă pe acel teren nu e apli­ca­tă nicio inter­dic­ție? Se pre­zu­mă că oame­nii acțio­nea­ză legal. Acum la noi nime­ni nu este sus­pen­dat din func­ție”.

