Estonia: cum funcționează și ce avantaje oferă o societate digitală 

O țară cu zero birocrație înseamnă că nu există nicio factură de la autorități care să nu fie în sistemul electronic unic de guvernare, că poți gestiona o afacere fără să ai vreo interacțiune cu instituțiile statului ori că poți semna digital folosind doar un ceas inteligent. Vorbim despre Estonia, un stat mic, cu o populație puțin numeroasă și un trecut sovietic, asemănător cu cel al Republicii Moldova. Doar că Estonia a reușit să devină membră a Uniunii Europene încă acum 20 de ani, iar astăzi toate serviciile publice din această țară sunt digitale și disponibile online nonstop.

R. Moldova, prin Strategia de Transformare Digitală, s-a angajat până în 2030 să digitalizeze toate cele peste 700 de servicii publice, iar experiența Estoniei oferă lecții valoroase despre cum întreg ecosistemul digital trebuie să funcționeze după principii clare, simple, intuitive pentru utilizatori, sistem în care datele ce au caracter personal sunt foarte bine protejate și este asigurată securitatea cibernetică.

Victor Guzun, expert în digitalizare la Institutul pentru Politici și Reforme Europene și fost Ambasador al R. Moldova în Estonia, care în prezent locuiește în Tallinn și conduce propria companie de consultanță, vede transformarea digitală ca un factor ce ajută societatea în procesul de integrare europeană și oferă exemple elocvente, bune de preluat și implementat, privind modul în care funcționează și ce avantaje oferă o societate digitală.

Victor Guzun susține că „transformarea digitală nu este doar transferarea unui proces de pe hârtie în format online, ci reprezintă regândirea, modificarea ingineriei tuturor proceselor”. Vedeți mai jos cum funcționează o societate digitală într-o țară membră a Uniunii Europene.

Când se naște un copil în Estonia, medicul din maternitate introduce în calculator informațiile despre acest eveniment. Ulterior, în mod automat, intră în funcțiune un întreg mecanism de acțiuni și decizii:

Tot în momentul în care se naște copilul, fără a fi necesară vreo acțiune a părinților, acesta, în baza vizei de reședință, este în mod automat pus într-un rând de așteptare pentru înmatricularea la grădiniță. Prioritate au trei cele mai apropiate instituții preșcolare.

„E-grădinița, o platformă de comunicare permanentă între părinți, educatori și administrație, nu înseamnă doar posibilitatea de a plăti online. Ai acces la o mulțime de date, inclusiv ce au mâncat copiii, când s-au culcat ori trezit”, explică Victor Guzun.

Sistemul electronic E-școală este integrat în sistemul municipal și național de educație, iar părinții pot înregistra copilul la orice instituție de învățământ.

„Putem vedea în fiecare zi temele care sunt studiate în acest moment în clasă. Dacă e bolnav copilul, nu rămâne în urmă de ceilalți colegi, temele pentru acasă se găsesc acolo. Tot în acest sistem avem ghiozdanul electronic, altfel spus, toate cărțile pe care le poartă copiii în spate sunt dublate. Tot acolo, primul buton care îmi apare în sistem este absența.

Spre exemplu, dacă dimineața copilul s-a trezit cu febră, eu apăs butonul, cu aceeași semnătură digitală. Atunci, profesorul știe sigur câți copii are în clasă, câți lipsesc motivat sau nemotivat. Examenele sunt toate acolo.

Apropo, în Estonia, copiii pot semna și se loghează în acest sistem cu semnătură digitală de la șapte ani. Este făcut intenționat, ca să formeze deprinderi. De mici, copiii învață bazele fundamentale ale ecosistemului digital al țării în care locuiesc”, menționează expertul Victor Guzun.

Toate datele generate de spitale și medici sunt digitalizate, de la consultații video la rețete electronice. Respectiv, cetățenii din Estonia pot avea acces la propriile înregistrări medicale printr-un portal online și pot decide cine are acces la aceste înregistrări. De fiecare dată când cineva accesează informațiile unui pacient, acest lucru este înregistrat. Nimeni nu poate verifica înregistrările medicale doar din curiozitate.

Mai mult, datorită integrării sistemelor naționale de sănătate din Estonia și Finlanda, dacă ai nevoie de un medicament cu prescripție, poți contacta online medicul tău, care va elibera o e-rețetă. Apoi, poți merge la orice farmacie din țara în care te afli și îți vei ridica medicamentul.

„Mă bucur că în Moldova CNAM a făcut un salt enorm anul trecut și acum eliberează prescripție digitală pentru medicamentele compensate”, exemplifică Victor Guzun.

Orice vizită la stomatolog este documentată și fiecare dentist introduce toate datele, intervențiile sau tratamentele într-un sistem unic, în portalul pacientului.

„Dacă am o problemă cu un dinte și merg la stomatolog, altul decât medicul meu, pentru că, de exemplu, sunt în alt oraș, atunci, pe platforma corespunzătoare este fotografia dentară detaliată și istoria medicală a fiecărui dinte. Deci, nu trebuie să mai fac o radiografie, să explic medicului. Toți medicii sunt parte ai aceluiași sistem”, punctează expertul.

Absolut tot procesul de înregistrare și administrare a unei afaceri este digitalizat. „Din 2017, eu administrez o companie în Estonia și niciodată nu am avut vreo interacțiune cu statul. N-am fost la nicio instituție. Am primit câteva e-mailuri, și acelea mai mult profilactice, să mă întrebe ce se poate de schimbat. Contabilitatea este absolut fără hârtie. Mai mult, darea de seamă anuală o facem într-un minut”, susține Victor Guzun.

Toate serviciile sunt intersectoriale, incluzând și notificările referitoare la decese. De exemplu, odată ce un deces este înregistrat online, notificările sunt trimise automat la locul de muncă al persoanei respective, la biroul de impozite și la registrul populației.

„Atunci când are loc înmormântarea, nu trebuie să merg la cimitir. Există o platformă specială care identifică rudele sau apropiații cu drepturi și pot să fac rezervare de loc la cimitir și serviciile funerare corespunzătoare. Serviciile digitale ne sunt de ajutor chiar și în aceste momente grele”, punctează Victor Guzun.

În Estonia se votează online din 2005 și niciun vot nu a fost compromis. Alegerile durează o săptămână și se votează din orice colț al lumii cu semnătură digitală. Votul electronic permite să votezi ori de câte ori dorești, doar ultimul vot fiind considerat eligibil. Astfel, se reduce probabilitatea ca alegătorii să fie influențați.

„Votul electronic trebuie scos din discursul politic. Este un subiect tehnic, iar experiența Estoniei este fezabilă. R. Moldova are toate componentele pentru a introduce sistemul de vot online, are semnătură digitală, are legile corespunzătoare, are schimb de date, majoritatea proceselor de vot deja sunt dublate în format electronic. Este nevoie doar de mai multă dorință”, concluzionează expertul în digitalizare Victor Guzun.