VIDEO Nivelul de radiații din R. Moldova: Cum ne protejăm de falsuri, panică și un eventual pericol

În contextul acțiunilor militare care se desfășoară în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, periodic, în spațiul public apar discuții despre un potențial pericol nuclear, care ar putea lovi inclusiv R. Moldova. Pe lângă pericolul radioactiv, persistă și pericolul intoxicării populației cu informații false la acest subiect. ZdG a discutat cu autoritățile responsabile de monitorizarea nivelului de radiații și vă oferă detalii despre cum are loc acest proces în R. Moldova.

Explozia din luna martie de la centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, i-a pus în alertă pe specialiști. În ultimele luni, discuțiile despre pericolul nuclear au luat amploare, la subiect circulând, inclusiv în mediul online, numeroase informații false despre pericolul la care este expusă țara noastră, dar și despre faptul că autoritățile ar ascunde adevărul. ZdG a discutat cu reprezentanți ai Agenției de Mediu (AM) și ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) pentru a vedea cum stau, de fapt, lucrurile în realitate.

Comentariile panicate ale utilizatorilor pe rețelele de socializare

Monitorizarea nivelului de radiații pe teritoriul R. Moldova

Marina Lungu, șefă de direcție în cadrul Laboratorului de referință de mediu din cadrul AM precizează că pe teritoriul R. Moldova este monitorizat tot timpul nivelului de radiații, la stații special amenajate. „Fondul radioactiv în R. Moldova se monitorizează la 12 stații, pe platformele stațiilor meteorologice. Avem cinci stații de tip automat, în Chișinău, dar și în raioane. La 7 stații, se monitorizează manual, cu dozimetre portative. Observatorii sunt persoanele care, de două ori pe zi, ies cu dozimetrul și măsoară, înregistrează fondul radioactiv”, explică Lungu.

Marina Lungu, șefă de direcție în cadrul Laboratorului de referință de mediu din cadrul Agenției de Mediu

Specialista punctează că există o diferență între măsurătorile realizate de stațiile automate și cele manuale. „Stațiile automate monitorizează continuu, datele vin online, noi le primim la calculator, prin intermediul softului. Noi avem acces continuu, vedem situația reală. Măsurătorile care se fac manual, conform procedurii, dimineața și seara, se realizează doar de două ori pe zi. Stațiile automate am încercat să le amplasăm în regiunile ce cuprind Centru, Nord și Sud. Dispozitivele manuale sunt la stațiile meteorologice, deoarece măsurătorile sunt realizate de către observatorii care fac și restul măsurătorilor meteorologice. Este o conlucrare între Agenția de Mediu și Serviciul Hidrometeorologic de Stat. O creștere a radioactivității pe teritoriul R. Moldova, în contextul acțiunilor militare de lângă centrala de la Zaporojie, nu s-a înregistrat. Practic, aceleași date sunt înregistrate zilnic, cu excepția momentelor când avem precipitații abundente. Este un fenomen normal și demonstrat, este legat de accelerarea particulelor, când se formează norii de precipitații. Câmpurile electromagnetice formate în interiorul norilor, accelerează particulele, ceea ce duce la mărirea fondului radioactiv”, punctează Marina Lungu

Instalație automată de monitorizare a radioactivității

Reprezentanta AM susține că în cazul unui accident nuclear, Agenția de Mediu va înștiința în mod de urgență instituțiile de stat despre potențialul pericol. „În caz că vom avea un accident nuclear, ar trebui să avem valori sporite practic la toate stațiile care sunt pe teritoriul R. Moldova. La momentul actual, totul este în normă. Nu am înregistrat un moment cu valori sporite pe tot teritoriul republicii. Dacă, totuși, apar astfel de cazuri, Agenția de Mediu are stabilite scheme de avertizare. Zilnic este întocmit un buletin, sunt plasate valorile fondului radioactiv, în fiecare dimineață, pe pagina Agenției de Mediu. Sunt amplasate într-o formă mai accentuată, ca oricare cetățean să poată să găsească informația, sub formă de grafic. Suplimentar, sub formă de buletin zilnic, avem o schemă întocmită în care se conțin, inclusiv valorile fondului radioactiv. În schema dată sunt incluse absolut toate instituțiile care au atribuția de a lua decizii, începând de la Ministerul Sănătății, Mediului și până la Guvern. În caz că se vor înregistra valori ridicate, există o schemă separată, prin care, în mod de urgență se vor înștiința absolut toate instituțiile, Inspectoratul pentru situații de urgență, Ministerul Sănătății și Guvernul, pentru a veni fiecare, conform atribuțiilor, cu măsurile cuvenite”, a punctat Marina Lungu. În timpul discuției, reprezentanta AM ne-a arătat un dispozitiv de monitorizare a radioactivității, automat: o instalație care funcționează pe bază de baterie solară și care transmite datele pe un server, unde sunt stocate și transmise pe calculatoarele conectate la aceste dispozitive.

ANSP: Iodura de potasiu trebuie administrată doar la recomandarea autorităților

În luna august, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a informat populația despre iodura de potasiu, preparatul care se recomandă pentru a fi administrat în cazul contaminării mediului ambiant cu substanțe radioactive. În caz de accident nuclear cu pericol de contaminare, preparatul urmează a fi administrat doar după decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), care va aduce această informație la cunoștința populației prin activarea sistemului centralizat de înștiințare a protecției civile, cu indicații concrete prin canalele de radio și televiziune națională.

Ion Ursuleanu, șeful direcției radioprotecție din cadrul ANSP

Ion Ursuleanu, șeful direcției radioprotecție din cadrul ANSP, susține că iodura de potasiu are un șir de contraindicații și că ea nu trebuie administrată în scopuri profilactice. „Am fost aprovizionați cu iodura de potasiu în vederea evenimentelor ce se întâmplă în jurul R. Moldova, în special, la centrala atomo-electrică de la Zaporojie. Preparatele au fost repartizate către Centrele de Sănătate Publică teritoriale. Iodura de potasiu trebuie administrată doar atunci când vom avea semne iminente, clare, că avem contaminare radioactivă într-un spațiu mai îndepărtat. În dependență de condițiile meteo-climaterice, norul radioactiv poate ajunge într-o perioadă de câteva ore sau zile. Oamenii trebuie s-o ia (iodura de potasiu n.r.) doar atunci când vor avea indicații clare, venite de la organele de stat, Ministerul Sănătății și Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Oamenii nu trebuie să autoadministreze (iodura de potasiu), să nu ia în avans”, punctează Ursuleanu.



Specialistul susține că iodura de potasiu nu trebuie să fie administrată persoanelor care depășesc vârsta de 40 de ani sau care au alte contraindicații. „Bolnavilor cu maladia glandei tiroide, bolnavii alergici sau persoanele care au sensibilitate crescută sau alte boli ale tractului gastro-intestinal, este contraindicată iodura de potasiu. Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă persoanelor cu vârsta de peste 40 de ani să administreze iodura de potasiu, deoarece s-a stabilit că gradul de risc al urmărilor provocate de infectare în concordanță cu iodura, se apropie de zero. Avem temerea ca oamenii să apeleze la autoconsum, fără o decizie a Comisiei de Sănătate Publică”, susține Ion Ursuleanu.

În luna august curent, R. Moldova a primit din partea României o donaţie de peste un milion de pastile de iodură de potasiu. ANSP a împărţit, deja, comprimatele la Centrele de Sănătate Publică din ţară. A fost nevoie de aceste preparate în contextul îngrijorărilor privind situaţia tensionată de la centrala nucleară Zaporojie, din Ucraina, în preajma căreia, în ultimele luni, au fost înregistrate mai multe bombardamente. Ucraina are 15 unități nucleare, care fac parte din cinci centrale nucleare – Zaporojie, Khmelnitski, Ucraina Sud, Rivne și Cernobîl, ultima fiind scoasă din funcțiune.

„Riscul de folosire a armelor nucleare este evaluat ca puțin probabil, dar nu imposibil”

Președinta Maia Sandu a susținut un briefing de presă privind deciziile Consiliului Suprem de Securitate (CSS) care s-a convocat la 24 septembrie.

„Consiliul Suprem de Securitate a aprobat o serie de recomandări, inclusiv creșterea vigilenței și actualizarea planurilor de acțiuni corespunzător noilor riscuri, inclusiv verificarea planurilor de contingență în caz de incidente nucleare. În prezent, riscul de folosire a armelor nucleare este evaluat ca puțin probabil, dar nu imposibil. În acest context s-a recomandat Guvernului gradul de pregătire a instituțiilor și a populației pentru eventualitatea consecințelor unor incidente nucleare și să reia campania de comunicare despre măsurile de protecție în situație de accident nuclear. Rog cetățenii să fie atenți la comunicările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la acest subiect” a declarat președinta Maia Sandu.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, anterior, a publicat un material video, despre măsurile de prevenire în caz de accident radiologic și nuclear

