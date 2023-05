VIDEO Edineț: lupta pentru informație

În municipiul Edineț, de câțiva ani, Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere trimite autorităților publice locale și raionale solicitări de informație, prin care încearcă să obțină acces la informații de interes public, doar că nu primește mereu răspunsuri, fapt care generează procese de judecată ce ajung ulterior inclusiv la Curtea Supremă de Justiție.

„Eu am fost plecată și de câte ori veneam acasă la părinți, vedeam doar dezastru – gropi, drumuri rele, întuneric. Deci, era așa o milă, o milă pentru orașul tău natal și te uitai ce se întâmplă, adică spre ce direcție totul merge. Și atunci am zis că atât cât pot, hai să punem umăr de la umăr să încercăm cumva să schimbăm ceva”, explică insistența cu care cere informații de la autorități Elvira Văduva, președinta asociației.

Reprezentanții autorităților publice din Edineț au o părere diferită față de activitatea ASUM. Constantin Cojocaru, primarul municipiului, susține că „e o asociație care pur și simplu estorchează bani din administrația publică, profitând poate de anumite scăpări care, eventual, pot fi”. Nicolae Melnic, președintele raionului Edineț, crede însă că asociația „face un lucru bun” și spune că „în unele chestiuni eu sunt recunoscător”.

„Am cerut autorizație sau să-mi prezinte ceva documente, nimeni nu prezintă nimic, inclusiv proiectantul ridică din umeri”

În 2009 Consiliul Orășenesc Edineț a emis o decizie prin care accepta schimbarea locului amplasării stației pentru transportul urban din localitate. S-a împuternicit atunci Întreprinderea Individuală „Iachim G” să construiască stația, „în complex cu mini-magazin”, cu suprafața de 18 metri pătrați și să amenajeze terenul adiacent. Totodată, Consiliul Orășenesc Edineț a eliberat certificat de urbanism și autorizație de construire.

Elvira Văduva, președinta Asociației pentru Siguranță Urbană și Mediere (ASUM), afirmă că stația de transport public care se construiește pe strada Independenței din Edineț este amenajată pe un spațiu verde. Astfel că a cerut explicații de la autorități.

Stație pentru transportul public din municipiul Edineț

„Consilierul raional Vasile Iachim este și administratorul BTA 12 (Baza de Transport Auto 12, n.r.), adică este firma care asigură transportul (de pasageri, n.r.) în interiorul raionului Edineț. Transportul respectiv pornește din altă parte, de la autogară, deci nu de la stația care se construiește. Decizia consiliului orășenesc din 2009 arată că i se permite dreptul de a muta stația pe care o are el, în ghilimele, de acolo, aici. Am cerut autorizație sau să-mi prezinte ceva documente, nimeni nu prezintă nimic, inclusiv proiectantul ridică din umeri”, susține președinta ASUM.

Asociația, fondată în 2020, de câțiva ani solicită de la autoritățile din Edineț informații de interes public pe diverse teme.

„Dreptul la informație nu prea se respectă la noi, din păcate”

Elvira Văduva susține că ASUM este o organizație care are drept scop principal apărarea drepturilor omului. „Sunt abordate subiecte legate de transparența autorităților publice sau prevenirea corupției”, afirmă ea. Președinta asociației a declarat că în municipiul Edineț există o problemă de transparență în activitatea Primăriei și a Consiliului Raional, nefiind publicate un șir de informații și documente de interes public, iar în cazul în care sunt trimise solicitări de informații din partea ASUM, autoritățile răspund parțial sau deloc la întrebări. În consecință, asociația obștească a atacat autoritățile de mai multe ori în judecată. Câteva dosare au ajuns și la Curtea Supremă de Justiție. Pe lângă accesul la informație, ASUM semnalează despre problemele sociale sau de infrastructură din municipiul Edineț.

Elvira Văduva, președinta Asociației pentru Siguranță Urbană și Mediere (ASUM)

„Dreptul la informație nu prea se respectă la noi, din păcate. Am pornit de la chestii simple, ca organigrama primăriei să fie publicată, statutul întreprinderii „Apă canal”, chestii simple pe care omul de rând vrea să le vadă. După ce am mers cu multe procese de judecată, nu știu, poate sunt vreo 10, poate mai mult, au început încet, încet să fie mai transparenți. Publică anunțurile, într-adevăr, nu transmit ședințele, asta e o problemă că la noi legislația e făcută, nu știu pentru cine e făcută, dar dacă mă duc și filmez, atunci e ok. La primărie este cât de cât mai ok, deja după judecăți, deja mai primesc răspunsuri, se ia în calcul opinia asociației. La Consiliul Raional este jale, mare jale. Am avut caz, de exemplu, cu planul local anticorupție. Am cerut informația până la ziua ședinței. Zic, «oameni buni, vreau să vin și eu cu o propunere», deci nu mi-au dat proiectul de decizie și am mers în judecată, am câștigat și domnul Mogoreanu, șeful cancelariei, ca să vă zic așa, nici nu m-a audiat. Deci, aici trebuie să te lupți pentru fiecare chestiuță, e foarte greu”, punctează președinta ASUM.

„Tu încearcă și după aia noi vom pune like pe Facebook”

Elvira Văduva susține că spiritul civic în oraș este slab dezvoltat, iar ideea de a crea asociația a venit din dorința de a schimba lucrurile spre bine. „Eu am fost plecată și de câte ori veneam acasă la părinți, vedeam doar dezastru – gropi, drumuri rele, întuneric. Deci, era așa o milă, o milă pentru orașul tău natal și te uitai ce se întâmplă, adică spre ce direcție totul merge. Și atunci am zis că atât cât pot, hai să punem umăr de la umăr să încercăm cumva să schimbăm ceva. În asociație sunt eu și câțiva oameni care încercăm să îndreptăm lucrurile, să mergem pe făgașul cel bun. Oamenii ne susțin, dar ei, știți cum, așteaptă ca cineva să facă ceva. Aici spiritul civic e slab dezvoltat. Toată lumea se teme, se teme să se implice, stau și așteaptă – „lasă că tu încearcă și după aia noi vom pune like pe Facebook””, punctează activista.

„Urmăresc scopul de a scoate bani din administrații publice prin instanțe de judecată”

Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț, susține însă că la primărie nu există probleme cu privire la accesul la informații. Primarul menționează că ASUM și anume prin intermediul președintei sale, Elvira Văduva, ar veni cu un exces de solicitări de informație, scopul acestora fiind intrarea ulterioară într-un proces de judecată pentru a fi estorcați bani de la autoritățile publice locale.

Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț

„Eu am lăzi întregi de adresări de la Elvira Văduva, excesiv de multă informație solicită, care practic, ca administrație publică, noi suntem în neputință de a da chiar tot ce dorește, mai ales, în termen. Sunt situații când solicită informații pe iluminare aparte, pe buget aparte, pe consiliu aparte și toate le solicită într-o scrisoare. După compania de avocați „Tănase și partenerii” care le apără interesele în judecată, putem înțelege că ei pur și simplu urmăresc scopurile de a scoate bani din administrații publice care nu au suficiente cadre, prin instanțe de judecată. Am o sumedenie de dosare și numai cu dânsa. Eu nu consider că există o problemă cu transparența primăriei. Eu sunt deschis, nu știu dacă în nord este un primar mai deschis. Nu poți în fiecare săptămână să soliciți 20-30 de solicitări, înțelegeți? Și dacă nu ai dat informația desfășurat, te taxează, te duce în judecată, iată asta îi toată problema”, declară primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru.

Elvira Văduva susține că nu a primit bani din partea primăriei după procesele de judecată. „În 2020, când ne-am înființat, am făcut un anunț public pentru a găsi avocat. Din CV-urile pe care le-am primit am ales câteva și am ajuns la concluzia să semnăm contractul cu Vladislav Mocanu care este în cadrul companiei „Tănase și partenerii”. Am stabilit un tarif fix – 3000 de lei în instanța de fond, 2000 pentru apel și 1000 de lei pe recurs. Acestea sunt tarifele recomandate de Uniunea Avocaților. În primii doi ani am avut un șir de procese cu primăria Edineț, ele au durat ceva timp, dar din partea primăriei n-am primit niciun ban, cu toate că la unele am câștigat. Unica ce am recepționat este o plată a datoriei pentru cheltuielile de judecată în valoare de 4500 de lei”, a punctat președinta ASUM, care menționează că scopul asociației este de a responsabiliza autoritățile.

„Datorită ei am văzut și unele gafe care câteodată le faci și nu observi”

Nicolae Melnic, președintele raionului Edineț, susține că unele informații solicitate de președinta ASUM, Elvira Văduva, nu pot fi oferite, acestea fiind cu caracter personal.

„Doamna Elvira ce a solicitat, totul i s-a acordat, pur și simplu doamna Elvira ar mai trebui să mai studieze puțin legea și să solicite ce permite legea, nu tot ce dorește ea. Adică, sunt unele momente care pur și simplu nu putem să i le dăm. Noi ne-am adresat ca să nu facem ceva gafe la Cancelaria de Stat sau la alte organe și ni s-a spus că «băgați de seamă dacă dați informația care nu se cuvine, ceea ce îi legat, de exemplu, de unele date cu caracter personal, să nu fiți voi penalizați». Adică, să nu încălcăm noi legea. Noi pe doamna Elvira nu am obijduit-o cu nimic, absolut, măcar că ea de la noi a pierdut foarte multe procese prin judecată, când ne-a atacat. Eu înțeleg, asta e pâinea ei, ea se stăruie să facă un ban, dar, în principiu, face un lucru bun, fiindcă datorită ei am văzut și unele gafe care câteodată le faci și nu observi, dintr-o parte se vede. Așa că eu ei personal în unele chestiuni îi sunt recunoscător”, punctează Nicolae Melnic.

Nicolae Melnic, președintele raionului Edineț

Vasile Iachim, consilier raional Edineț, susține că stația de transport și ghereta care se construiesc pe strada Independenței din municipiul Edineț se află în gestiunea concubinei sale, Galina Iachim, prin intermediul Întreprinderii individuale „Iachim G”. Consilierul a menționat că stația auto va fi destinată rutei Edineț-Cupcini. El susține că în cadrul lucrărilor de construcție a fost mutat locul unui brad, iar în timpul procesului o rădăcină a fost afectată, fapt pentru care a achitat o amendă.

Vasile Iachim, consilier raional Edineț

„Stația care se construiește în prezent corespunde la toate cerințele, deci ea are așa un buzunar de trei metri adâncime ca să nu facă obstacole pentru transportul care se mișcă pe strada Independenței. Călătorii din Edineț care se deplasează la Cupcini, contingentul cine-i? Elevi care dimineața nu au posibilitatea să intre la gară, lucrători, pedagogi, studenți de la școala tehnică profesională, lor le e mai comod ca să iasă la strada Independenței și de acolo să urce și să plece mai departe”, susține Vasile Iachim.

De la fondarea sa, în 2020, Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere a acționat în judecată autoritățile publice din Edineț de 12 ori, în majoritatea cazurilor pentru a obține acces la informații.