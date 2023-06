VIDEO Poluare, bani publici și dosar penal. Cum un incinerator de deșeuri medicale a devenit o problemă pentru raionul Călărași

Din 2018 locuitorii orașului Călărași cer autorităților publice să rezolve problemele legate de incineratorul de deșeuri medicale de pe teritoriul Spitalului Raional Călărași. Oamenii sunt nemulțumiți de emisiile nocive provocate de activitatea acestuia, iar personalul medical este nevoit să sterilizeze și să dezinfecteze o bună parte din deșeurile instituției medicale, fapt care necesită mult timp. Între timp, deși a fost achiziționat un cuptor de incinerare nou, problema nu a ajuns să fie rezolvată.

În luna aprilie 2022, fără organizarea unei licitații publice, autorizație sau certificat de urbanism, firma lui Ion Olari, primarul de Călărași, a primit de la Consiliul Raional Călărași pentru construcția unei încăperi destinate incineratorului 288 de mii de lei. Încăperea nu poate fi însă utilizată, iar la începutul anului curent a fost pornit un dosar penal în care sunt cercetați pentru fapte de corupție președintele raionului Călărași, Ștefan Bolea, șeful Direcției construcții a Consiliului Raional, Veaceslav Stratan și primarul orașului Călărași, Ion Olari.

„Când bate vântul, curenții de vânt duc asta peste tot orașul și e o problemă până la urmă a întregului oraș, nu numai a mahalei noastre”

În ultimii cinci ani, mai mulți oameni care locuiesc în zona Spitalului Raional Călărași au cerut autorităților să mute incineratorul de deșeuri medicale cât mai departe de locuințele lor. Deși au depus plângeri și au fost în audiență la mai multe instituții ale statului, problemele lor nu au fost încă rezolvate. Nicolae Rozembac este consilier independent în primăria Călărași și locuiește în zona Spitalului Raional. „Oamenii sunt indignați că pe lângă deșeurile medicale, se ardeau și deșeuri biologice. Ele se ardeau mai mult pe timp de noapte, ca să nu poată să fie sesizate organele de control pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Din discuțiile cu cetățenii care au mers nemijlocit la fața locului când se făceau arderile acelea, păi acolo, ca să înțelegeți, din ce spun ei, într-o sacoșă era o mână de om, în alta – alte deșeuri și noi înțelegem că atunci când se ard toate acestea, noi respirăm asta”, menționează Nicolae Rozembac.

Nicolae Rozembac, consilier independent în primăria Călărași

El susține că atunci „când bate vântul, curenții de vânt duc asta peste tot orașul și e o problemă până la urmă a întregului oraș, nu numai a mahalei noastre. Recent am participat la o ședință în legătură cu problema dată. În cadrul ședinței au fost mai multe dispute la nivel de politică, la nivel de instituții, care unu dădea vina pe pe altul, dar efectiv problema noastră, a cetățenilor, nu a fost rezolvată și vă spun pe drept că suntem în situația că noi nu știm când o să fie rezolvată”, conchide Nicolae Rozembac.

„După toate cerințele, incineratorul trebuie să fie la 500 de metri de la blocul curativ și de la case de locuit”

Veaceslav Coșcodan, inginer șef la Spitalul Raional Călărași, susține că instituția așteaptă ca procesul de transmitere a încăperii destinate noului incinerator să fie finalizat cât mai curând.

„Incineratorul nou s-a procurat în decembrie 2021. El coincide cerințelor care sunt în vigoare acum, ar putea să lucreze. Noi ne-am adresat la Consiliul Raional, atunci când l-am primit, că era fondatorul întreprinderii, să putem identifica un loc, pentru că aici e o zonă masiv locuită, în al doilea rând, aici, în apropiere, este blocul curativ, pacienții vin totuși aici să se trateze”, explică reprezentantul Spitalului Raional Călărași.

Veaceslav Coșcodan, inginer șef la Spitalul Raional Călărași

„Incineratorul care îl avem acum a fost construit prin anii 2010, artizanal, mă rog, cum a fost pe timpurile acelea. El un oarecare timp a lucrat, noi l-am mai reparat pe parcursul anilor 2015-2016, dar acum a degradat. El nu mai funcționează. Noi câte olecuță mai ardem strictul necesar acolo, dar de acum nu mai corespunde cerințelor. Acum personalul trebuie în secție să le facă sterilizare și dezinfecție aproape la toate lucrurile pe care le aruncă, dar asta cere mult lucru, personalul medical îi ocupat mult timp cu aceste proceduri, fapt ce creează deranj. După toate cerințele, incineratorul trebuie să fie la 500 de metri de la blocul curativ, de la case de locuit. Fumul este nociv pentru oameni”, precizează inginerul șef al Spitalului Raional Călărași.

„Deocamdată, problema se află într-un blocaj”

Costul anual de întreținere a actualului incinerator ajunge la 25 de mii de lei. Cu câțiva ani în urmă s-a propus ca incineratorul să fie scos din funcțiune, iar deșeurile medicale să fie arse de către o companie privată afiliată fostei ministre Valentina Buliga, pentru circa 800 de mii de lei anual. Propunerea însă a fost atunci refuzată, susține Sergiu Artene, vicepreședintele raionului Călărași. „Mi s-a părut foarte stranie treaba asta. La acel moment, credeam că decizia era păguboasă pentru raionul Călărași, am refuzat și am rămas cu incineratorul în cauză în funcțiune”, explică oficialul.

„Noi avem la ziua de astăzi un cuptor de 300 de mii de lei, procurat din Federația Rusă. Avem o construcție făcută de Consiliul Raional, unde trebuia să fie amplasat incineratorul, cu scoaterea lui de la Spitalului Raional Călărași și ducerea într-o zonă unde întrunește condiția de 500 de metri de la spațiile locative. Din cauză că această construcție a fost făcută neautorizată și fără proiect, s-au preluat problemele de CNA. În urma controlului, s-au dovedit anumite neregularități care se află acum în investigație. După câte înțeleg, sunt diferite nemulțumiri, supărări, pe diferite segmente, se încurcă politicul și alte interese. Deocamdată, problema se află într-un blocaj, după câte înțeleg. Și astăzi la ședința de la care am ieșit am discutat această problemă. Nu văd o soluție de la oamenii care ar trebui să ia decizii, ca să fie interesați de a rezolva problema”, susține Sergiu Artene.

Cuptorul achiziționat în anul 2021

„Noi urmăm să valorificăm ceea ce s-a cheltuit, cel puțin măcar cu asta să ne alegem”

În cazul în care problema incineratorului de deșeuri medicale de la Spitalul Raional Călărași nu va fi rezolvată în viitorul apropiat, instituțiile publice urmează să se confrunte cu pierderea investițiilor anterioare, cât și cu necesitatea de a aloca noi resurse financiare, crede Artene.

„Dacă nu vom valorifica banii investiți, suntem în riscul ca instituțiile medicale din raion să încheie contract cu segmentul privat și asta ne-ar costa peste un milion de lei. Este în litigiu procedura de realizare a încăperii destinate incineratorului, nu propriu-zis încăperea. Nu este o decizie de demolare a încăperii, ea este înregistrată la Cadastru, are număr cadastral, deci problema este cum s-a făcut ca procedură, că s-a greșit, că s-a luat, nu s-a luat, aici vor decide instituțiile abilitate. Dar noi urmăm să valorificăm ceea ce s-a cheltuit, cel puțin măcar cu asta să ne alegem, că altfel, dacă rămânem așa și mai lăsăm să ruginească cuptorul, plătim într-o parte încă un milion pe an și în loc să creștem, să găsim soluții pentru creșterea confortului pacienților și a cadrelor medicale sau a utilajului medical de investigație, în loc să folosim un milion de lei acolo, o să-l folosim la plata pentru incinerarea în mediul privat, unde cineva urmărește scopuri financiare”, precizează vicepreședintele raionului.

Sergiu Artene, vicepreședintele raionului Călărași

Vicepreședintele raionului Călărași a explicat procedura prin care încăperea destinată incineratorului poate ajunge în gestiunea Spitalului Raional Călărași. „La ziua de astăzi spitalele au trecut în subordinea Ministerului Sănătății. În principiu, am rămas doar formal legați de această problemă, pentru că această construcție care este în litigiu este la balanța Consiliului Raional și ea urmează să fie trecută, ori înapoi la primăria orașului Călărași, că de la ea am primit-o în comodat și urmează să fie transmisă Spitalului Raional, ca el să pornească procedura de montare a acestui cuptor”, declară Sergiu Artene.

ZdG a scris anterior despre construcția fără documente destinată noului incinerator al Spitalului Raional Călărași, pentru care Consiliul Raional Călărași a plătit firmei familiei primarului orașului Călărași, Ion Olari, 288 de mii de lei, adică circa 22 de mii de lei (1100 de euro) pentru un singur metru pătrat. În acest dosar, președintele raionului Călărași, Ștefan Bolea, șeful Direcției construcții a Consiliului raional, Veaceslav Stratan și Ion Olari, primarul de Călărași, au fost reținuți, ei fiind învinuiți și de alte episoade de corupție. Într-n răspuns pentru ZdG Procuratura Anticorupție a informat că pe parcursul lunii mai instanțele de judecată au înlocuit măsurile preventive de arestare la domiciliu cu liberare provizorie sub control judiciar în privința tuturor învinuiților.