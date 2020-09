„Eram într-o sărăcie lucie și credeam că așa e bine, că așa se trăiește”. O asociație din R. Moldova învață familiile vulnerabile să vadă viața cu alți ochi

„The Moldova Project” este o asociație fondată în 2008, ce are grijă de familiile vulnerabile din R. Moldova, iar la sfârșit de vară, organizează anual o zi de distracții la Chișinău, pentru copiii din aceste familii. Doar că, în acest an, pandemia a dat totul peste cap, respectiv, veselia a fost mutată în curțile acestor familii.