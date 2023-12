Vox Rusia a instituit embargo pe exportul fructelor și legumelor din Moldova: ce zic producătorii și experții?

Importurile de fructe și legume moldovenești sunt din nou interzise în Rusia. Serviciul Fitosanitar de stat, Rosselhoznadzor, acuză faptul că în loturile de fructe și legume exportate din Moldova ar fi fost depistate mai multe produse infectate cu dăunători. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din R. Moldova (ANSA) respinge acuzațiile părții ruse ca fiind nefondate, argumentând că fructele și legumele moldovenești sunt exportate în peste 80 de țări și nimeni în afară de Rusia nu a semnalat încălcări. Potrivit ANSA, embargoul rusesc nu are nicio legătură cu gradul de calitate al produselor moldovenești.

Rusia a instituit embargo pe exportul fructelor din Moldova: ce zic producătorii și experții?

Vitalie Gorincioi, Asociația Moldova-Fruct, președinte

Nu e primul embargou, am trecut prin mai multe. Ce să zic? E o decizie politică, care nu are nimic comun cu fitosanităria, îi șantaj. Acum 7 ani ar fi fost o problemă, dar acum, când exportăm în toată lumea… Iată, joi începe conferința internațională, ediția a 9-a, a producătorilor de fructe, unde se va discuta despre experiența exportatorilor de fructe pe diferite piețe ale continentului, așa că nu stăm noi legați doar de piața rusă. Noi nu excludem cazul și a unor probleme fitosanitare – că noi suntem cei care producem sub cerul liber. Dar se discută… Adică, merele din dreapta Nistrului îs cu vătămători, dar cele din partea stângă – nu. Cele din Găgăuzia – tot nu. E de râsul găinilor: Șor decide unde sunt gândaci și unde nu. Evident că acest embargou ne va afecta – vorbesc de producători. Dar căutăm soluții de alternativă… Noi acum avem la frigidere în jur de 150-160 de mii de tone de mere, vreo 40-50 de mii – pentru piața internă și undeva 100 de mii – pentru export, din care vre-o 40-50% erau preconizate să meargă în Rusia. Mai avem prune și struguri. Din vreo 70 de mii de tone de struguri, 50 și ceva merg în UE. Și din 78 de mii de tone din exportul de prune – 8 mii au mers în Rusia, restul pleacă în marile țări europene. Mai sunt undeva 30% din mere, care sunt întrebate doar pe piața CSI. Dar vă asigur că în luna mai noi nu vom mai avea mere nici pentru piața internă. O să fie vândute toate. Dacă R. Moldova nu se lăsa zădărâtă de Rusia cu aceste embargouri, care sunt o bâtă politică, demult eram trecuți pe alte piețe.

Vitalie Obrijanu, Compania „Fresh Time”, director

Nu e o situație ieșită din comun. Am mai trecut prin chestii de astea cu embargourile, am mai călcat pe greblele astea, din 2014-2015. Nu e pentru prima dată când ne-au blocat. Moldova este destul de vulnerabilă la tema piețelor de desfacere. Dacă nu ne-am învățat din prima, ne vom învăța măcar dintr-a treia. Eu mă așteptam că o să se întâmple una ca asta și nu mă miră faptul. Eram deja pregătit și mă orientez spre altă destinație și alte piețe. E și normal să nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Din momentul în care există o vulnerabilitate și niște precedente, de ce nu ar trebui să te pregătești pentru asta? Până la urmă, trebuie să cauți soluții. Pentru mine, aceste soluții sunt piața UE, România, Marea Britanie, Țările Nordice, Orientul Mijlociu, toate țările Orientului Mijlociu, India, Malaezia, inclusiv piața Africii… Este o cerere enormă, dar trebuie de găsit modalitatea și posibilitatea de a face față acestor cereri.

Veaceslav Ioniță, expert economic

Motivele acestui embargou sunt politice, categoric politice. Ei totdeauna găsesc argumentare tehnică, dar motivațiile au fost politice. Cred că CSI ar fi la mijloc și negocierile de aderare la UE. Eu nu văd aici mare problemă, de fapt. Noi și așa nu mai exportăm nimic în Rusia, anul acesta avem exporturi 3,5%. Nu doar noi, dar nici transnistrenii nu exportă în Rusia. Au rămas la 7-8%. Dacă va avea sau nu impact acest embargou? Va avea, numai că tot ce a putut face Rusia în privința noastră – a făcut-o. Când exportul nostru în Rusia ajungea la 60%, era o problemă, dar anul acesta noi avem 3,5%. Noi în România exportăm de zece ori mai mult decât în Rusia, iar în Uniunea Europeană – de vreo douăzeci de ori mai mult. Pe relația cu Rusia mai suntem acuma cu export la mere, dar luni, UE a aprobat o decizie de eliminare a taxelor și impozitelor la mai multe produse agricole și eu cred că noi într-un an-doi am terminat-o cu rușii. Și la gaze, și la alte capitole. În general, dependența de ei s-a terminat.