Vox Cum sunt respectate drepturile alegătorilor din regiunea transnistreană la informare și la vot?

În octombrie mergem la vot. Pe 20 octombrie avem alegeri prezidențiale. Pentru funcția de președinte concurează 13 candidați. În aceeași zi urmează să ne pronunțăm și asupra referendumului constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La secțiile de votare sunt așteptați toți cetățenii R. Moldova cu drept de vot.

Cum sunt respectate drepturile alegătorilor din regiunea transnistreană la informare și la vot?

Mihail Dîrul, s. Lunga, Dubăsari

Care drepturi? Noi ne informăm unul de la altul, atât. Alte surse de informare nu avem. Și nimeni nu-și bate capul de noi. Nu știm, elementar, nici câți candidați sunt, cine-s, ce promit să facă. Cum să votezi? Televiziunea moldovenească la noi nu ajunge, numai televiziunea rusă și cea de la Tiraspol. Dar pe ei alegerile noastre nu-i interesează. Și la vot e tot așa: votăm care și unde apucă. Patru ani în urmă, am mers vreo 16 băieți la Criuleni și am votat. Am încercat la Cocieri, dar venise niște hăndrălăi de la Tiraspol și a fost scandal. Cum va fi anul acesta încă nu știm. Dar vreau să vă spun ceva ca să ajungă și la conducere, acolo, la Chișinău. Noi, dincoace de Nistru, nu avem pe nimeni care să ne reprezinte – nici în parlament, nici la guvern, nici la președinție, nu avem măcar câte un consilier care să-și bată capul și de noi. Dar la Reintegrare nu se răzbate nici cu tancul. Îs niște trântori. Trei scrisori i-am trimis Maiei Sandu – și nici un răspuns. Poate dacă avea un consilier, era altfel.

Raisa Spinovschi, s. Cocieri, r. Dubăsari, primăriță

Nu pot spune că am avea probleme. Ce-i drept, noi, la Cocieri, suntem sub administrarea Chișinăului și nu simțim nicio deosebire între ceea ce se întâmplă în dreapta Nistrului și la noi, în stânga. Avem toată gama de informație electorală, pe care o afișăm pe panourile electorale, o facem publică, ca oamenii să se informeze. Și televiziunea ajunge la noi, ținem legătura cu autoritățile centrale de la Chișinău, cu CEC-ul… Campania decurge fără probleme, nu suntem restricționați, nu suntem intimidați, cel puțin, nu am fost până acuma, așa cum s-a întâmplat ani mai în urmă. Problemele apar, de obicei, mai aproape de ziua alegerilor. Când apar, le rezolvăm prin Biroul de Reintegrare. Votul? Marea problemă la vot sunt rândurile, din cauza că în localitățile controlate de Tiraspol nu sunt deschise secții de votare și lumea vine acolo unde-i este mai aproape. E aglomerație și disconfort. Asta-i situația.

Iurie Vidru, Asociația „Centrul de Drept”, Dubăsari

Dreptul la informare nu ne este respectat celor din Transnistria, pentru că nu are cum fi respectat. Cum să respecți ceea ce nu există? În Transnistria nu sunt organizate alegeri, de aceea nici nu se pune problema dreptului la informare, documentare, vot, cu excepția celor câteva localități administrate de Chișinău. Electoratul e lipsit de orice sursă de informare. Se pot cumva informa asupra alegerilor cei care vor și au acces la internet. În schimb, este în plină activitate brigada electorală „Pobeda” a lui Șor, care are toate libertățile asigurate și este foarte activă și în localitățile controlate de Tiraspol, și în cele controlate de Chișinău. La Corjova, recent, din informația pe care o dețin, s-au înregistrat 70 de agitatori, care sunt plătiți de Șor și merg prin sate, de la casă la casă, împart ziare și alt material electoral și zăpăcesc lumea cu propaganda lor mincinoasă, iar pe 20 octombrie vor încărca această lume zăpăcită în autocare și o vor căra la urne. Despre ce fel de drept la informare și la vot poate fi vorba?

Eleonora Cercavschi, Liceul „Ștefan cel Mare”, Grigoriopol

Nicicum. Nu avem nicio informație de nicăieri. Televiziune – nu, radio, presă scrisă – nu. Doar internetul. Cine vrea și are internet, se mai poate informa, alte surse nu-s. În ceea ce ține de vot, probleme nu ar trebui să existe, dacă nu va vrea să ni le organizeze Tiraspolul, așa ca în alți ani, cu scandal, cu altercații în ziua votării, cu autocare nu se știe de unde care cărau lumea la urne. Se zicea că pe bani, dar nu a recunoscut nimeni.

Cine vrea să schimbe ceva în viața lui se duce și votează. Cine se duce pe bani, se duce să deranjeze lucrurile.