Vox 2024: gânduri la început de an

În câteva zile punem punct Sărbătorilor de Iarnă. „Pe vechi”, ca și „pe nou”, ele se precipită ușor în amintiri. Încă foarte proaspete, dar amintiri. Începe un nou an de viață, chiar dacă unii mai rămânem legați de 2023 prin niște datorii nestinse sau prin niște nostalgii de care nu te poți rupe cu una, cu două. Cei mai mulți însă au „dat foaia” calendarului și i-au „strâns mâna” lui 2024.

2024: gânduri la început de an

Oazu Nantoi, deputat, analist politic

Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către Ucraina. Trebuie să-i dorim victorie Ucrainei, deoarece existența noastră ca stat depinde în exclusivitate de situația pe linia frontului între Ucraina și Rusia. Doi: trebuie să vedem ce facem cu gândirea noastră critică și civică, pentru că-i o problemă. Personal, sunt indignat de lipsa coeziunii civice, când circa 1/3 din concetățenii noștri îl consideră pe Putin cel mai popular lider. Și sigur că eu mă aștept ca lozincile pro-europene să se transforme în schimbări reale, să vedem totuși niște schimbări în sistemul justițiar, deoarece fără justiție statul nu e stat. Și, desigur, avem nevoie de o înviorare economică, situația fiind destul de complicată. Avem nevoie de investiții serioase, dar ele nu vin într-o țară care nu e protejată de lege… Oricum, nu există viață fără schimbări și așteptăm o schimbare și aici.

Maria Roibu, profesoară, Liceul „Alexandru cel Bun”, Tighina

Trăim timpuri încurcate și gândul nostru e întâi de toate la pace, să revină pacea în lume, să reziste Ucraina agresiunii ruse și să învingă în acest război, că altfel nu va fi pace. Și, paralel cu asta, să ne urmăm cursul european și să avansăm în negocierile de aderare la UE. Asta-i lucrul cel mai important pe care-l avem de făcut. Vorbesc și de cei din stânga Nistrului, nu doar de cei din dreapta. Ei nu au curajul să vorbească ca și noi despre asta, dar stau într-un fel de așteptare și, cu siguranță, și-ar dori ca și regiunea transnistreană să apuce același drum.

Valentina Buzu, primăriță, s. Peresecina, r. Orhei

În calitate de primar al unei localități, îmi doresc cât mai multe proiecte și programe pentru dezvoltarea comunității să avem. Indiferent de domeniu: social, cultură, infrastructură, salubritate, mediu, servicii comunale – toate făcute ca oamenii să aibă un trai mai confortabil. Asta ar fi pe plan local.

La nivel național, mi-aș dori să avem cu toții o cât mai largă implicare și contribuție la programul de preaderare la comunitatea europeană. Iar pe plan internațional, aș vrea ca războiul pe care îl avem în vecinătatea noastră să ia sfârșit și să fie liniște și pace.

Vasile Eșanu, preot-paroh, s. Coștangalia, r. Cantemir

În noul an am și eu așteptări ca și tot omul care are familie și copii: Dă-ne, Doamne, sănătate, să muncim, s-avem de toate. În calitate de creștin și de preot, îmi doresc ca în noul an să mai accepte chemarea măcar încă un om din satul nostru la masa Împăratului Ceresc, pe care o așterne și o umple cu Bucatele Sale Dumnezeiești la Sfânta Liturghie în fiecare Duminică și zi de sărbătoare. De-ar veni tot omul la această masă să mănânce, pe săturate, dar fără vicleșug, din Hrana Lui, n-ar mai fi în lume ură, nedreptate, războaie și alte răutăți.

Trăim vremuri tulburi. Pericolul războiului de lângă noi încă stă aproape. Patriarhia Rusă a discreditat Evanghelia (Vestea cea Bună). Mitropoliile, preoții, creștinii sunt dezbinați, nu pot găsi consens la unitate… E trist. Acestea mă îngrijorează. Omul este chemat să se sfințească pe sine, să sfințească lumea-creația, să sfințească timpul. Deci, să nu lăsăm să curgă anul nesfințindu-l (chiar dacă-i anul dragonului).

Alexandr Slusari, director executiv, Asociația „Forța Fermierilor”

2024 este un an foarte important, în primul rând, sub aspect electoral. Mă refer, întâi de toate, la alegerile în Parlamentul European, care devin importante și pentru noi. Este un an electoral pentru România, este un an electoral și pentru R. Moldova. Va rămâne un an foarte complicat în contextul agresiunii în Ucraina. Influențele Rusiei nu vor scădea și asta va influența situația investițională și pentru R. Moldova. Sunt foarte importante negocierile de aderare la UE. Federația Rusă va face posibilul și imposibilul pentru a periclita acest proces. E nevoie de coalizarea tuturor forțelor pro-europene autentice.